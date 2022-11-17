Josef de Souza'nın geleceği Beşiktaş yönetimiyle yapacağı toplantıda belli olacak | Spor haberleri

Beşiktaş'ta son dönemdeki etkisiz perfonmansı ile taraftarları şaşırtan Josef de Souza ile ilgili yönetimin önemli bir adım atacağı öğrenildi. Siyah- Beyazlı kurmayların Brezilyalı ön libero ile Antalya kampı öncesinde bir görüşme gerçekleştireceği ve Sambacı'nın takımdaki geleceğinin belirleneceği belirtildi. Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek Josef'in yapılacak görüşmeden sonra takımda kalmak istemesi halinde ise sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak. 33 yaşındaki yıldız ön libero Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından sezon sonunda Brezilya'ya döneceğini açıklamıştı. Siyah- Beyazlı formayla 8 maça çıkan Josef'in 1 asisti bulunuyor.
KUPADA İLGİNÇ İSTATİSTİK
Dünya Kupası'nda sahne alacak 137 futbolcu doğduğu ülkeden farklı bir ülke için Dünya Kupası'nda oynayacak. Bu ülkelerden en dikkat çekici olanı ise Fas... 14 futbolcu aslında doğduğu ülke adına değil de Fas Milli Takımı adına mücadele edecek. Örneğin; Beşiktaş'tan Saiss, Fransa doğumlu olmasına rağmen Fas adına oynayacak. Bir başka oyuncusu Yassine Boundou, Kanada doğumlu olmasına rağmen Fas adına kupada ter dökecek. İspanya'da da Fransa doğumlu Laporte ve Gine doğumlu Fati yer alıyor. Almanya'da ise Fransa'da doğan Kotchap ve Senegalli Moukoko ter dökecek. Ayrıca Japonya'da ABD'li Schmidt yer alacak.
MONTERO FORMA PEŞİNDE
Ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi beklenen Francisco Montero'nun, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini teknik ekibe ilettiği bildirildi. Antalya kampını önemli bir fırsat olarak gören İspanyol stoperin, kendisini gösterip forma yarışında yer almak istediği öğrenildi.