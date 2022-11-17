Josef de Souza'nın geleceği Beşiktaş yönetimiyle yapacağı toplantıda belli olacak | Spor haberleri





KUPADA İLGİNÇ İSTATİSTİK

Dünya Kupası'nda sahne alacak 137 futbolcu doğduğu ülkeden farklı bir ülke için Dünya Kupası'nda oynayacak. Bu ülkelerden en dikkat çekici olanı ise Fas... 14 futbolcu aslında doğduğu ülke adına değil de Fas Milli Takımı adına mücadele edecek. Örneğin; Beşiktaş'tan Saiss, Fransa doğumlu olmasına rağmen Fas adına oynayacak. Bir başka oyuncusu Yassine Boundou, Kanada doğumlu olmasına rağmen Fas adına kupada ter dökecek. İspanya'da da Fransa doğumlu Laporte ve Gine doğumlu Fati yer alıyor. Almanya'da ise Fransa'da doğan Kotchap ve Senegalli Moukoko ter dökecek. Ayrıca Japonya'da ABD'li Schmidt yer alacak.