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    Josef de Souza'nın geleceği Beşiktaş yönetimiyle yapacağı toplantıda belli olacak | Spor haberleri

    Beşiktaş yönetiminin ligde son haftalardaki performansıyla şaşkınlık yaratan kaptan Josef de Souza ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Sambacı’nın geleceği bu görüşme ile birlikte de şekillenecek. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 17 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Josef görüşme odasına

    Beşiktaş'ta son dönemdeki etkisiz perfonmansı ile taraftarları şaşırtan Josef de Souza ile ilgili yönetimin önemli bir adım atacağı öğrenildi. Siyah- Beyazlı kurmayların Brezilyalı ön libero ile Antalya kampı öncesinde bir görüşme gerçekleştireceği ve Sambacı'nın takımdaki geleceğinin belirleneceği belirtildi. Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek Josef'in yapılacak görüşmeden sonra takımda kalmak istemesi halinde ise sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak. 33 yaşındaki yıldız ön libero Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından sezon sonunda Brezilya'ya döneceğini açıklamıştı. Siyah- Beyazlı formayla 8 maça çıkan Josef'in 1 asisti bulunuyor.



    KUPADA İLGİNÇ İSTATİSTİK
    Dünya Kupası'nda sahne alacak 137 futbolcu doğduğu ülkeden farklı bir ülke için Dünya Kupası'nda oynayacak. Bu ülkelerden en dikkat çekici olanı ise Fas... 14 futbolcu aslında doğduğu ülke adına değil de Fas Milli Takımı adına mücadele edecek. Örneğin; Beşiktaş'tan Saiss, Fransa doğumlu olmasına rağmen Fas adına oynayacak. Bir başka oyuncusu Yassine Boundou, Kanada doğumlu olmasına rağmen Fas adına kupada ter dökecek. İspanya'da da Fransa doğumlu Laporte ve Gine doğumlu Fati yer alıyor. Almanya'da ise Fransa'da doğan Kotchap ve Senegalli Moukoko ter dökecek. Ayrıca Japonya'da ABD'li Schmidt yer alacak.



    MONTERO FORMA PEŞİNDE
    Ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi beklenen Francisco Montero'nun, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini teknik ekibe ilettiği bildirildi. Antalya kampını önemli bir fırsat olarak gören İspanyol stoperin, kendisini gösterip forma yarışında yer almak istediği öğrenildi.



        ROSIER'E ÖZEL UYARI
        Beşiktaş'ta son haftalardaki performansı ile eleştiri oklarının hedefinde olan Fransız sağ bek Valentin Rosier'e teknik ekip tarafından özel uyarı yapıldığı ortaya çıktı. Şenol Güneş'in yıldız oyuncuya Antalya kampında ekstra idmanlar yaptırarak formunu yukarı çekmeyi planladığı kaydedildi.



        PİRLO'DAN KATAR'A DAVET
        Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Dünya Kupası'nı yakından takip etmek için Katar'a gitti. Turnuvanın Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olmasının benzersiz bir deneyim sunacağını ifade eden İtalyan hoca, "Katar'da keyifli vakit geçirebilir, maceranın, kültürün, heyecanlı aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz" dedi.



        ICARDI VE WANDA BOŞANDI
        Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile boşandı. Wanda açıklamasında, "Boşanma evraklarını imzaladık. Aslında Icardi istemiyordu. İkimiz için de çok zor bir karardı. Çünkü Icardi'yi hala çok seviyorum. Ancak evliliğimiz gitmiyordu" dedi. Wanda, Icardi'nin kendisinin çalışmasını istemediğini söyledi.



            MERTENS'TEN KATAR MESAJI
            Galatasaray'ın Belçikalı yıldız oyuncusu Dries Mertens, Katar'daki Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu. Mertens, "Bu benim yer aldığım üçüncü Dünya Kupası olacak. Her zaman amacımız kazanmak ama ben maç maç bakan biriyim. İlk önce birinci maçımızı kazanmamız gerekiyor. Önce onu kazanalım sonra yolumuza bakarız" ifadesini kullandı.



            TURKUVAZ MEDYA'DA FUTBOL ŞÖLENİ
            Turkuvaz Medya Grubu çalışanları ve iştiraklerinin katılımıyla 2. kez düzenlenen 'Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası' Alibeyköy Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisleri'nde 30 takım ve 328 oyuncu ile start aldı.

            TFF'DEN HAKEMLER MAÇLARI YÖNETİYOR
            Turkuvaz Medya Grubu olarak medya sektöründe gösterdiği başarılı ve öncü şirket kültürünü pekiştirmeyi ve şirket bünyesinde iletişim, motivasyon ve takım ruhunu arttırmayı hedefleyerek düzenlenen 'Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası' Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen profesyonel hakemler tarafından yönetiliyor. Organizasyonda amaç, ekip ruhunu takım ruhuna çevirmek ve spor yapmak. Turkuvaz Medya, heyecan verici bu organizasyon ile kurum kültürünü daha da geliştirmeyi hedefliyor.



            ANADOLU EFES'İN KONUĞU BARCELONA
            THY EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes bugün Barcelona ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki Efes bu sezon EuroLeague'de çıktığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet alırken, Katalan ekibi ise 7 maçta 5 galibiyet elde etti.



                FRANSA'YA NKUNKU'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
                Fransa, Christopher Nkunku'nun antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Bundesliga ekibi Leipzig'in formasını giyen yıldız oyuncunun yerine Frankfurt'tan Kolo Muani kadroya dahil edildi. Maignan, Kimpembe, Kante ve Pogba da kadroda yer almıyor.



                GALATASARAY DERBİ MAÇA HAZIR
                Galatasaray HDI Sigorta, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında İlbank'ın konuğu oldu. Sarı-Kırmızılılar, Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada üstün bir performans koydu ve maçtan da 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. 5'te 5 yapan Galatasaray ligde bir sonraki maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak.



                MANİSA, MORGAN'I KADROSUNA KATTI
                Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye, Galatasaray Nef'ten ABD'li oyuncu Raymar Morgan'ı 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,''Morgan'a hoş geldin diyor, Yeşil-Beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.

                    2028 VE 2032'YE ADAY OLDUK
                    Türkiye, 2028 ve 2032'de yapılacak Avrupa Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi. İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cum., İskoçya ve Galler 2028, İtalya ise 2032 için dosya sundu.



                    BERISHA PİYANGOSU!
                    Sezon başında Almanya'nın yolunu tutan Berisha, Augsburg'ta yeniden kendini bulmaya başladı. Fenerbahçe'nin Alman golcüsü, bu sezon forma giydiği 10 lig maçında 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplamda 7 gole katkıda bulundu. Augsburg, performansından memnun olduğu Berisha için harekete geçme kararı aldı. Alman kulübü, sezon başında kiraladığı 24 yaşındaki forvetin 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu Ocak ayında kullanmaya karar verdi. Augsbug'un Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ile masaya oturacağı ve transfer konusunda anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Sarı-Lacivertli yönetimin de transfere sıcak baktığı öğrenildi.



                    FENERBAHÇE'DE EMRE MOR ŞOKU
                    Yaşadığı sakatlıktan sonra milli takımın kadrosundan çıkartılan Emre Mor'un akıbeti belli oldu. Yıldız oyuncu 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Emre, Jesus ile müthiş bir form yakaladı.



                    GALATASARAY'A ATTIĞI GOLÜ UNUTAMIYORUZ!
                    F.BAhçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun yükselişi tüm futbolseverlerin takdirini kazanıyor. Avrupa'da A. Madrid'in dikkatini çeken yıldız oyuncunun sezon sonunda transfer olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Crespo'nun nişanlısı, A Spor'a yaptığı açıklamada G.Saray hakkında flaş itirafta bulundu. Crespo hakkında konuşan Adriana Catarina, "Crespo'yu maçlardan önce gergin göremezsiniz. Her zaman pozitif ve galibiyete inanır. G.Saray'a karşı attığı gol ve aldığımız galibiyeti ailecek hala unutamıyoruz" dedi.



                        PERES YENİ TRANSFERİMİZ!
                        Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın iyileşme süresinin uzaması nedeniyle bu sezon lisansı aktif edilmeyen Bruno Peres, sakatlığını tamamen atlatmıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlardaki performansını çok beğendiği Bruno Peres'in takımda tutulmasını istediğini yönetime iletti. Oyuncuyla ilgili kesin karar ise Antalya kampında verilecek. Yönetim ise Bruno Peres'in lisansını aktif edebilecek bir formül arayışı içerisinde. Bruno'nun takımda kalması için en az bir oyuncunun ayrılması gerekiyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşmezse ise oyuncunun ismi Avrupa maçlarına eklenecek ve orada oynatılacak.

                        FIRTINA'DAN BREZİLYA ÇIKARMASI
                        Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi'nden bir isim Brezilya'ya gitti. 10 gün boyunca burada kalacak yetkili, birçok maçı izleyecek ve oyuncular hakkında rapor hazırlayacak.



                        29 KASIM'DA ANTALYA'YA UÇUYOR
                        Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada Antalya Belek'te kamp yapacak. 21 Kasım Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını aynı gün akşam saatlerinde yapacak Fırtına, 29 Kasım-9 Aralık arasında Antalya'ya giderek Belek'te kampa girecek.



                        HAKEM JOHAN HAMEL HAYATINI KAYBETTİ
                        Fransa futbolu, 42 yaşındaki hakem Johan Hamel'in ölümüyle adeta sarsıldı. Fransız hakem, antrenman sırasında felç geçirerek hayatını kaybetti. Hamel, son olarak 6 Kasım'da Lille ile Rennes arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçta düdük çalmıştı. Fransız hakem, Ligue 1'de 135, Ligue 2'de ise 85 maçta görev yaptı.



                            INTER MIAMI'NİN HEDEFİ CRISTIANO RONALDO
                            M.United'da Cristiano Ronaldo krizinin etkileri Portekiz Milli Takımı'na da sıçrarken, yıldız futbolcunun ocak ayında kesin olarak İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Ada basını, 37 yaşındaki yıldız için İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin devreye girdiğini yazdı.



                            NORVEÇLİ EFSANE GOLCÜ CAREW'E HAPİS ŞOKU!
                            Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden John Carew vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 14 ay hapis ve 45 bin Sterlin para cezasına çaptırıldı. Eski forvet oyuncusu ayrıca ülkesi Norveç'te toplam 456 bin 264 Sterlin tutarında vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ekstradan 45 bin 353 Sterlin para cezası aldı.



                            DONCİC SON SANİYEDE CLİPPERS'IN FİŞİNİ ÇEKTİ
                            NBA'de müthiş maç... Dallas Mavericks, bir ara 25 sayı öne geçtiği Los Angeles Clippers karşısında farkın kapanmasına engel olamadı ancak sahadan 103-101 galip ayrılmayı başardı. All-star oyun kurucu Luka Doncic, hücum süresi dolmak üzereyken bitime 27.6 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı Mavericks'e getirdi.



                                REAL'DAN ALABA PAYLAŞIMI
                                Real Madrid, yıldız oyuncusu Alaba'nın bu karesini paylaştı.



                                PAUL'DAN MESSILİ HİKAYE
                                Rodrigo de Paul kamptan Messi ve Papu Gomez ile bu kareyi paylaştı.

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