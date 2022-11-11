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    ZTK'da son finalist Kayserispor 5. tura kaldı

    Ziraat Türkiye Kupası’nda geçen sezon final oynayan Kayserispor, Sivas Belediye’yi Emrah Başsan’ın golüyle yendi. Sarı-kırmızılılar, 5. tura kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Son finalist turladı

    Zİraat Türkiye Kupası 4. tur son maçında Kayserispor, 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 48. dakikada Emrah Başsan'ın frikik golüyle yendi. A Spor'dan yayınlanan maçta sarı-kırmızılılar rakibine büyük üstünlük kursa da tek farklı kazanabildi. Geçen sezon kupada Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u eleyerek adını finale yazdıran Kayserispor, Sivasspor'a 3-2 kaybederek ikinci olmuştu. Dün oynanan diğer sonuçlar ise şöyle: İstanbul-Etimesgut: 3-2, Göztepe-Buca: 2-0, Tuzla-Isparta: 2-1, Ç. Rize-Kırklareli: 2-1, Denizli-Şanlıurfa: 3-1.



    KUPADA KURA HEYECANI A SPOR'DA
    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur etabı tamamlandı. 5. tura Süper Lig'i geçen sezon ilk 4 sırada bitiren Trabzonspor, F.Bahçe, Konyaspor ve Başakşehir ile son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor da katılacak. Saat 15.00'teki kura çekimi A Spor'da yayınlanacak. Maçlar, Dünya Kupası'ndan sonra oynanacak.



    5. TURA KATILACAK TAKIMLAR
    KASIMPAŞA
    E. EROK
    UŞAK
    ALANYA
    A.GÜCÜ
    A. DEMİR
    G.SARAY
    GİRESUN
    KEÇIÖREN
    ÜMRANİYE
    EYÜP
    BODRUM
    G.BİRLİĞİ
    MANİSA
    BOLU
    KARACABEY
    SAMSUN
    ANTALYA
    G.ANTEP
    BEŞİKTAŞ
    İSTANBUL
    GÖZTEPE
    TUZLA
    Ç. RİZE
    Ş.URFA
    K.GÜMRÜK
    KAYSERİ
    TRABZON
    F.BAHÇE
    KONYA
    B.ŞEHIR
    SIVAS



        JESUS'TAN 10 KASIM PAYLAŞIMI
        Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanı öncesinde Türk bayrağının önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu yapıldı. Teknik direktör Jorge Jesus da sosyal medya üzerinden yaptığı anlamlı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Yüce Atatürk'e büyük saygılar" ifadesini kullandı.



        ADANA GÖZÜNÜ GOMİS'E DİKTİ
        Rus santrfor Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'i tranfser etmek için harekete geçti. Süper Lig'de üst sıralardaki yerini korumak isteyen Adana Demirspor, santrfor ihtiyacını Gomis ile çözmeyi planlıyor. İki kulüp arasında ilk temasın gerçekleştiği, Galatasaray'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapması durumunda bu transfere izin verebileceği iddia ediliyor. Tabii Gomis'in vereceği karar da önem taşıyor.



        URUGUAY'A TÜRKİYE'DEN SADECE MUSLERA
        Uruguay'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacağı nihai kadro açıklandı. Türkiye'den sadece Fernando Muslera kadroya alındı. Aslan'ın yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez, kupa için davetiye alamadı.



            ASLAN NON-STOP
            Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi Galatasaray Futbol Takımı, bugün saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



            BAŞAKŞEHİR-G.SARAY MAÇINI KARAOĞLAN YÖNETECEK
            Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri dün açıklandı. Medipol Başakşehir-Galatasaray arasında oynanacak haftanın en kritik maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bu gece oynanacak Ankaragücü-Trabzon maçını Mete Kalkavan, Fenerbahçe-Giresun karşılaşmasını Arda Kardeşler, Beşiktaş- Antalya maçını ise Bahattin Şimşek yönetecek.

            ÖNDER KARAVELİ'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
            Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, Siyah-Beyazlılar'a geri döneceği iddiaları hakkında TAKVİM'e konuştu. Karaveli, "Ben teknik direktör olarak bir yolculuğa çıktım. Gelecekte neler olur bilemem" dedi. Öte yandan Karaveli, Adanaspor'dan ayrıldı.

            FENERBAHÇE ZİRVEYE ABONE
            THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'ı güçlü bir oyunla geçip zirvedeki yerini korudu. F.Bahçe maça iyi savunmayla başladı, Pierre ve Motley tempoyu yükseltti. Devreye girerken Melih'in 5 sayısı taraftarı coşturdu. 3. çeyrekte rakibini son 3 dakikada 3 sayıda tutan Kanarya, Guduric ve Calathes'in üçlükleriyle son periyotta maçı koparttı.

            ANADOLU EFES MADRİD'DE KAYIP
            THY Euroleague'i son iki yılda üst üste kazanan Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında sahadan yenik ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7. maçta 5. yenilgiyi tattı. İlk çeyrekte Efes savunmada zayıf kaldı. 2. periyotta Clyburn, 3. çeyrekte Micic etkiliydi fark 6'ya kadar geriledi. Son çeyrekte temsilcimiz maalesef direnemedi.

            ALANYA'NIN KONUĞU DEMİR
            Süper Lig'in 14. haftasında Alanya, Adana Demir'i ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı Çağdaş Altay yönetecek. Alanya, 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Demir ise 23 puanla 4. basamakta.

            ABD'YE TANIDIK SİMA
            ABD'nin 26 kişilik 2022 Katar Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Süper Lig ekibi Antalyaspor'da 13 maçta 9 gol atan forvet oyuncusu Haji Wright kadroya davet edilen isimlerden biri oldu.

            DEVLERİN RAKİBİ BELÇİKA
            A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Belçika ile karşılaşıyor. 2. tur I Grubu'ndaki maç Sinan Erdem'de 21.00'de başlayacak. Maç NTV'de yayınlanacak.

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