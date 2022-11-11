ZTK'da son finalist Kayserispor 5. tura kaldı





BAŞAKŞEHİR-G.SARAY MAÇINI KARAOĞLAN YÖNETECEK

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri dün açıklandı. Medipol Başakşehir-Galatasaray arasında oynanacak haftanın en kritik maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bu gece oynanacak Ankaragücü-Trabzon maçını Mete Kalkavan, Fenerbahçe-Giresun karşılaşmasını Arda Kardeşler, Beşiktaş- Antalya maçını ise Bahattin Şimşek yönetecek.



ÖNDER KARAVELİ'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, Siyah-Beyazlılar'a geri döneceği iddiaları hakkında TAKVİM'e konuştu. Karaveli, "Ben teknik direktör olarak bir yolculuğa çıktım. Gelecekte neler olur bilemem" dedi. Öte yandan Karaveli, Adanaspor'dan ayrıldı.



FENERBAHÇE ZİRVEYE ABONE

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'ı güçlü bir oyunla geçip zirvedeki yerini korudu. F.Bahçe maça iyi savunmayla başladı, Pierre ve Motley tempoyu yükseltti. Devreye girerken Melih'in 5 sayısı taraftarı coşturdu. 3. çeyrekte rakibini son 3 dakikada 3 sayıda tutan Kanarya, Guduric ve Calathes'in üçlükleriyle son periyotta maçı koparttı.



ANADOLU EFES MADRİD'DE KAYIP

THY Euroleague'i son iki yılda üst üste kazanan Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında sahadan yenik ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7. maçta 5. yenilgiyi tattı. İlk çeyrekte Efes savunmada zayıf kaldı. 2. periyotta Clyburn, 3. çeyrekte Micic etkiliydi fark 6'ya kadar geriledi. Son çeyrekte temsilcimiz maalesef direnemedi.



ALANYA'NIN KONUĞU DEMİR

Süper Lig'in 14. haftasında Alanya, Adana Demir'i ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı Çağdaş Altay yönetecek. Alanya, 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Demir ise 23 puanla 4. basamakta.



ABD'YE TANIDIK SİMA

ABD'nin 26 kişilik 2022 Katar Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Süper Lig ekibi Antalyaspor'da 13 maçta 9 gol atan forvet oyuncusu Haji Wright kadroya davet edilen isimlerden biri oldu.



DEVLERİN RAKİBİ BELÇİKA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Belçika ile karşılaşıyor. 2. tur I Grubu'ndaki maç Sinan Erdem'de 21.00'de başlayacak. Maç NTV'de yayınlanacak.

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