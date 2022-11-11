Şoke eden Dele Alli iddiası! Fransız hoca Valerien Ismael'in ayrılığından sonra...

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Dele Alli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in takımdan ayrılmasının ardından tepkili olduğu ve devre arasında gideceği öne sürüldü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 26 yaşındaki futbolcunun performansını beğenmediğini dile getirdi. Güneş, "Dele Alli, Tottenham'daki performansının yüzde 50'sini verse yeter. Ama şu ana kadarki durumunu beğenmedim" ifadesini kullandı.
Dele Alli, bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 457 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. İngiliz yıldıza milli takım ve Everton ekibinin kapılarının kapalı olduğu öğrenildi.