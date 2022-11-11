Şoke eden Dele Alli iddiası! Fransız hoca Valerien Ismael'in ayrılığından sonra...

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Dele Alli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in takımdan ayrılmasının ardından tepkili olduğu ve devre arasında gideceği öne sürüldü.