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    Rashica çıkmazı! Galatasaray Norwich’den beklemediği bir cevap aldı

    Galatasaray, Rashica’nın bonservisi için Norwich City ile masaya oturdu. İngiliz kulübü Kosovalı için 12 milyon Euro isterken pazarlıkların devam etiğti öğrenildi. Bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa opsiyonlu kiralama seçeneği masada olacak...

    Rashica çıkmazı

    Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den 1 yıllığına kiraladığı Kosovalı sağ kanat Milot Rashica'nın tapusunu almak için harekete geçti. İngiliz yetkililerle masaya oturan Sarı-Kırmızılılar 12 milyon Euro talep edilince şoke oldu. Rashica'yı 2021 yılında W. Bremen'den 11 milyon Euro'ya alan Norwich City'li yöneticiler oyuncudan zarar etmek istemiyor. Galatasaray'ın teklifinin 7-8 milyon Euro bandında olduğu bilgisi de geldi. Önümüzdeki günlerde her iki kulüp yetkililerinin tekrar görüşeceği yöneticilerin rakamı makul bir seviyeye çekmek için çaba sarf edecekleri ifade edildi. Bonservis ücretinde anlaşma olmaması durumunda bile 2025 yılına kadar Norwich ile sözleşmesi bulunan Rashica için kiralama seçeneğinin masada olduğu da bildirildi. Ancak Galatasaraylı kurmayların kiralamanın ikinci kez gerçekleşmesi durumunda kontrata satın alma opsiyonunu eklemek istediği de ifade edildi.



    İLK 11'İN BANKOSU OLDU
    Son haftalarda ilk 11'in bankosu olmayı başaran Milot Rashica, Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini kazanmıştı.

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    Haberler Spor Rashica çıkmazı! Galatasaray Norwich’den beklemediği bir cevap aldı
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