Rashica çıkmazı! Galatasaray Norwich’den beklemediği bir cevap aldı

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den 1 yıllığına kiraladığı Kosovalı sağ kanat Milot Rashica'nın tapusunu almak için harekete geçti. İngiliz yetkililerle masaya oturan Sarı-Kırmızılılar 12 milyon Euro talep edilince şoke oldu. Rashica'yı 2021 yılında W. Bremen'den 11 milyon Euro'ya alan Norwich City'li yöneticiler oyuncudan zarar etmek istemiyor. Galatasaray'ın teklifinin 7-8 milyon Euro bandında olduğu bilgisi de geldi. Önümüzdeki günlerde her iki kulüp yetkililerinin tekrar görüşeceği yöneticilerin rakamı makul bir seviyeye çekmek için çaba sarf edecekleri ifade edildi. Bonservis ücretinde anlaşma olmaması durumunda bile 2025 yılına kadar Norwich ile sözleşmesi bulunan Rashica için kiralama seçeneğinin masada olduğu da bildirildi. Ancak Galatasaraylı kurmayların kiralamanın ikinci kez gerçekleşmesi durumunda kontrata satın alma opsiyonunu eklemek istediği de ifade edildi.