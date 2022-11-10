Marek Hamsik Trabzonspor'da devam etme kararını devre arası verecek | Spor haberleri

Trabzonspor'a transfer olduğu andan itibaren önemli katkılar sağlayan Slovak yıldız Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 35 yaşındaki oyuncu daha önce ülkesinin basınına yaptığı açıklamada antrenörlük kariyerine başlayabileceğini ifade etmişti. Trabzonspor teknik ekibi Hamsik ile en az bir 1 daha yola devam etmek istiyor. Oyuncunun ise futbol kariyerine devam edip etmeme ve Trabzonspor ile sözleşmesini uzatıp uzatmama konusundaki kararını devre arasındaki ara transfer dönemine kadar netleştireceği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan bir habere göre de Hamsik'in teknik direktör olarak Napoli altyapısında göreve başlayabileceği ifade edildi.