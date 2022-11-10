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    Marek Hamsik Trabzonspor'da devam etme kararını devre arası verecek | Spor haberleri

    Marek Hamsik, Trabzonspor’da devam edip etmeyeceği ile ilgili kararını Ocak ayında açıklayacak. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 10 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Kararını devre arası verecek

    Trabzonspor'a transfer olduğu andan itibaren önemli katkılar sağlayan Slovak yıldız Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 35 yaşındaki oyuncu daha önce ülkesinin basınına yaptığı açıklamada antrenörlük kariyerine başlayabileceğini ifade etmişti. Trabzonspor teknik ekibi Hamsik ile en az bir 1 daha yola devam etmek istiyor. Oyuncunun ise futbol kariyerine devam edip etmeme ve Trabzonspor ile sözleşmesini uzatıp uzatmama konusundaki kararını devre arasındaki ara transfer dönemine kadar netleştireceği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan bir habere göre de Hamsik'in teknik direktör olarak Napoli altyapısında göreve başlayabileceği ifade edildi.



    'CİĞERSİZ' ZİRVEDE!
    Siopis bu sezon ligde 90 dakika başına rakip sahada en fazla sahipsiz top kazanan orta saha oyuncusu olmayı başardı. 5.49 ortalama ile rakip sahada sahipsiz top kazanan Siopis'i, 4.7 ile Kasımpaşalı Tırpan takip ediyor.



    BÖYLESİ 100 YILDA BİR GELİR!
    İtalyan medyasından La Gazette dello Sport, Arda Güler ile yaptığı haberde, "Böylesi 100 yılda bir gelir" ifadelerini kullandı. Gazete, genç yıldızdan övgüyle bahsederken, "2005 doğumlu ama Tür- kiye'de zaten bir yıl- dız. Mesut Özil'in biriktirdiği miras artık onun omuzlarında. Instagram'da 1 milyon takipçisi var. Televizyonda her spor programı ondan bahsediyor" yorumlarında bulundu. Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta görev alırken 3 gol ve 1 asiste imza attı.



        FERDİ KADIOĞLU 25 MİLYON EURO
        Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. İnter, Napoli, Sevilla ve Ajax, Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertli yönetim sezon başında sözleşmesini uzattığı Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmak istemiyor. Yönetimin genç yıldızdan beklentisi 25 milyon Euro.



        BİYONİK ADAM!
        Brezilya Ligi devam ederken Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, şu ana kadar 51 maçta görev yaptı. Flamengo ile lig devam ederken Kanarya'ya gelen başarılı oyuncu, tatil yapmadan yeni takımına katıldı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arao 51 maçın 39'una da ilk 11'de çıktı. Arao, F.Bahçe'de 17 maçta 1 gol atarken 3 asist yaptı.



        BARCA'DAN PEDRI PAYLAŞIMI
        Barcelona Osasuna maçında gol atan Pedri'nin bu karesini paylaştı.



            HAALAND'DAN YENİ GÖNDERİ
            M.City'nin yıldızı Erling Haaland idmanda çekilmiş bu karesini paylaştı.



            GALATASARAY'IN&NBSP;10 YILINI KURTARACAK
            Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş'ı Altay'da ilk oynatan teknik direktörü Ali Tandoğan, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Tandoğan, "Galatasaray'da olması tesadüf değil. bence Galatasaray'ın 10 yılını kurtaracak. Milli Takım açısından da bir kazanım olacak" diye konuştu.



            'SİNYOR' TERİM'E TEKLİF YAĞIYOR
            Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu'ndaki bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Deneyimli teknik adama, yurt dışından bazı teklifler var. Kitap çıkarma hazırlığındaki Terim gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.

                ROSS'TAN KÖTÜ HABER
                Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross Jensen'in durumu belli oldu. İç yan bağ hasarı ve sağ dizinde esneme olan futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi. Danimarkalı stoper, Başakşehir ile oynanacak 14. hafta maçında sahada olmayacak. Ross Jensen, Galatasaray formasıyla 1 gol kaydetti.



                UNITED, RONALDO SONRASI PLANI YAPTI
                İngiliz basını, Premier Lig devi Manchester United ile ciddi sorunlar yaşayan ve gözden düşen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun devre arası takımdan ayrılacağını duyurdu. Menajer Erik ten Hag, Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Choupo-Moting'in transferini talep etti.



                HOWARD, TRANSFER İÇİN CEVAP VERDİ
                NBA kariyerinde son olarak Los Angeles Lakers forması giyen Dwight Howard, 'Tayvan'a giderek saçma bir tercih yaptı' yönündeki eleştirilere yanıt verdi. 37 yaşındaki basketbolcu, "İnsanların duvarlarında benim posterlerimin olması heyecan verici. Eleştirilere kulaklarımı tıkadım. Siz de hayatın tadını çıkarmaya bakın" ifadesini kullandı.

                ŞENOL GÜNEŞ: PES ETMEK YOK
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın en iyisinin Atiba olduğunu söyledi. Sakat Rosier, Josef ve Masuaku'nun durumlarına bakacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şampiyonluk yarışı içinse, "Umudumuz da var gücümüz de var. Pes etmek gibi bir durum yok. Destek bekliyoruz" dedi.

                EFES&FENERBAHÇE SAHNE ALIYOR
                THY EuroLeague 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko bugün Kızılyıldız'ı konuk edecek. Maç 20.00'de başlayacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maç 21.45'te start alacak.



                MANE KATAR'DA YOK
                Bayern Münih'in Werder Bremen ile oynadığı maçta sakatlanan Senagalli yıldız Sadio Mane'nin sakatlığının ciddi olduğu ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alamayacağı belirtildi.



                    TUR İÇİN 45 DAKİKA YETTİ
                    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında konuk ettiği 1. Lig ekibi Pendikspor'u 3-0 ile geçen Antalyaspor kupada adını 5. tura yazdırdı. Akdeniz ekibi 9. dakikada Luiz Adriano ile öne geçti. Brezilyalı yıldız 33'te bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-0'a getirdi. 45+1'te Soner kaydettiği golle ilk yarının skorunu belirledi. Maçın ikinci yarısında da etkili oyunun sürdüren Kırmızı-Beyazlı takım farkı artıracak fırsatları bulsa da bunu değerlendiremedi ve mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

                    KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI
                    Giresunspor Ankara: 3-2, Ümraniye- Efeler: 4-0, Keçiören-Bulvar: 4-2, Bolu-Tarsus: 2-1, Altınordu- Bodrum: 0-1, Samsun-Adana: 4-0, Gençlerbirliği- Bayburt: 1-0, Manisa-Elazığ: 3-0, Bandırmaspor- Karacabey: 0-3, Eyüp-Düzce: 2-1, Gaziantep- Kütahya: 2-0.

                    HEYECAN DEVAM EDİYOR
                    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu bugün yapılacak 7 maçla tamamlanacak. 4 karşılaşma A Spor'da olacak. Kupada 5. tur kurası yarın çekilecek. Bu tura Fenerbahçe ve son şampiyon Trabzonspor da dahil olacak.

                    BUGÜN
                    13.00 İstanbulspor-Etimesgut
                    14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
                    14.00 Göztepe-Bucaspor
                    15.00 Rizespor-Kırklarelispor
                    17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
                    19.00 Karagümrük-Kırşehir FK
                    21.00 Kayseri-Sivas Bel.

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                    Haydi Türkiye fidan dikmeye
                    Haberler Spor Marek Hamsik Trabzonspor'da devam etme kararını devre arası verecek | Spor haberleri
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