Galatasaray’da Depay sesleri! Cimbom, Hollandalı dünya yıldızını getirebilir





BARCA'DA GÖZDEN DÜŞTÜ

Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.

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