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    Galatasaray’da Depay sesleri! Cimbom, Hollandalı dünya yıldızını getirebilir

    Seferovic ile yolları ayırmayı düşünen Galatasaray’a Barcelona’da forma giyen Memphis Depay menajeri tarafından önerildi. Gözler transferde yönetime çevrildi.

    Galatasaray’da Depay sesleri
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    Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın geleceği ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Barcelona, Hollandalı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak Depay, yeniden Galatasaray'ın masasına öneriyle geldi.



    MENAJERİ İLE TEMAS
    Sarı-Kırmızılılar, daha önce de kendilerine önerilen yıldız futbolcunun menajeri ile temas halinde. İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Sezon sonunda Gomis'in kontratı sona eriyor, Icardi de takımda kalmazsa, Aslan'ın golcü transferi için mesai harcayacak...



    BARCA'DA GÖZDEN DÜŞTÜ
    Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.

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    Haberler Spor Galatasaray’da Depay sesleri! Cimbom, Hollandalı dünya yıldızını getirebilir
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