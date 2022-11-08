Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gol düellosunda dostluk kazandı! Hatayspor ile Medipol Başakşehir 3-3 berabere kaldı | Spor haberleri

    Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel’in rakip olduğu mücadelede kazanan çıkmadı ve düello şeklindeki maç 3-3 sona erdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 8 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Gol düellosunda dostluk kazandı

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini 12'de Özgür Yıldırım, 75'de El Kaabi ve 81'de Ze Luis attı. Maçta Başakşehir'in gollerini ise 60. dakikada Traore, 65. dakikada Aleksic ve 90+1'de Serdar Gürler kaydetti. Bu sonucun ardından Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor 11 puana ulaştı. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ise 24 puanla haftayı tamamlamış oldu.

    İKİNCİ YARIDA GOL ZİYAFETİ YAŞANDI
    3-3 biten maçta ev sahibi takımda Ze Luis 1 gol 1 asistle öne çıktı. Konuk takım Başakşehir'de de Daniel Aleksic 1 gol 1 asist üretti. İlk yarıda tek gol, ikinci yarıda ise 5 gol atılması dikkatleri çekti.

    PENALTI OLMASA KAYBETMEZDİK
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçındaki penaltıya dikkati çekti. Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Penaltı olmasa maç başka yere giderdi. Riskler aldık. Doldur boşalt ile zaten olmazdı. Güzel bir maç oldu ama istediğimizi alamadık. Yorgunluk ve bıkkınlık var. Ara bize çok iyi gelecek" açıklamasını yaptı.

    EKSİK OYNAMA DERSİ VERDİ!
    Fenerbahçe, Sivas önünde kritik bir galibiyete imza atarken şampiyonluk yarışındaki rakiplerine 10 kişi nasıl oynanacağıının dersini verdi! Beşiktaş, Alanya deplasmanında 3-0 öndeyken 10 kişi kalmış ve maç 3-3 sona ermişti. Galatasaray da yine Alanya önünde 2-0 galip durumdayken 10 kişi kalmış ve galibiyeti koruyamamıştı. Fenerbahçe ise 48. dakikada Batshuayi'nin atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen geri adım atmadı, 54'te öne geçti. Rakibine pozisyon vermediği gibi pozisyon bulan takım oldu.



    LİNCOLN'E DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
    Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda Lincoln'ün 24. doğum gününü soyunma odasında pasta keserek kutladılar. Lincoln'ü ilk kutlayan ise hocası Jorge Jesus oldu. Lincoln sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamamıştı.



    VALENCIA: AKLIMDA SADECE FENERBAHÇE VAR
    Karşılaşmanın ardından konuşan Valencia, "10 kişi kalınca işler zor oldu ama kalitemizle maçı kazandık" dedi. Ekvadorlu futbolcu, "Aklımda Dünya Kupası yok. Sadece Fenerbahçe var. Giresun maçını da kazanıp sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğim" ifadesini kullandı.



        2 AYDIR AYRIYIZ AMA ONU ÇOK SEVİYORUM
        Galatasaray'a transfer olduktan sonra aynı zamanda menajeri Wanda Nara ile de ayrılan Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Canal 5'te yayınlanan bir programa katılan Wanda Nara, Icardi hakkında şu ifadeleri kullandı; "Şu an barışmayı düşünmüyorum. Böyle huzurluyum. İki aydır ayrıyız, ancak onu çok seviyorum. Benim için bu dünyadaki en önemli insan o. L-Gante ile ilgili hakkımda çıkan iddialar doğru değil. Mauro bunlara çok kızdı ve beni akşama kadar aradı. Tekrar benimle birlikte olmak istiyor, fakat gönderdiği mesajları asla unutamam" ifadelerini kullandı.



        ASLAN'IN RAKİBİ OFSPOR
        Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında bugün Yeşilyurt Ofspor'u ağırlayacak. Galatasaray rakibini eleyip adını bir üst tura yazdırmak istiyor. 21.00'de başlayacak maç A Spor'dan yayınlanacak. Kupada bugünkü K.Paşa-1461 Trabzon, Alanya-Sakarya, A.Gücü-Amed ve A.Demir-Nazilli maçları da A Spor'dan ekranlara gelecek.

        BUGÜN
        13.00 Kasımpaşa-1461Trabzon
        14.00 Erzurum-Esenler Erokspor
        14.00 Yeni Malatya-Uşakspor
        15.00 Alanya-Sakaryaspor
        17.00 Ankaragücü-Amed
        19.00 Adana Demirspor-Nazilli Bld.
        21.00 Galatasaray-Ofspor

        YARIN:
        13.00 Ümraniye-Efeler 09 FK
        13.00 Giresunspor-Ankaraspor
        13.00 Keçiörengücü-Bulvarspor
        14.00 Manisa FK- 23 Elazığ FK
        14.00 Altınordu-Bodrumspor
        14.00 Bandırmaspor-Karacabey
        14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
        14.00 Gençlerbirliği- Bayburt İl Özel İ.
        14.00 Eyüpspor-Düzcespor
        15.00 Samsunspor-Adanaspor
        17.00 Antalyaspor-Pendikspor
        19.00 Gaziantep FK-Bld. Kütahya
        21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

        10 KASIM PERŞEMBE
        13.00 İstanbulspor-Etimesgut
        14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
        14.00 Göztepe-Bucaspor
        15.00 Rizespor-Kırklarelispor
        17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
        19.00 Karagümrük-Kırşehir FK
        21.00 Kayserispor-Sivas Belediye

        COUTİNHO KATAR'DA OLMAYACAK
        Lig'de Aston Villa'nın Manchester United'ı yendiği maçta sakatlanan Coutinho'nun 2 maçta forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Sambacı, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda da sakatlığı gerekçesiyle yer alamadı.



        DZYUBA İLE YOLLAR AYRILDI
        Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da, Rus forvet Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 33 yaşındaki forvet oyuncusunun sözleşmesi feshedildi.

            BURUK YEDEKLERE FORMA VERECEK
            Okan Buruk'un Yeşilyurt Ofspor karşılaşmasında takımda fazla forma şansı bulumayan isimlere görev vermesi bekleniyor.



            BEŞİKTAŞ'TA TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK
            Ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, bundan sonraki süreç için planını yaptı. Siyah-Beyazlılar'ın deneyimli çalıştırıcısı, radikal kararlar almayı düşünüyor. Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in kadro dışı kalması gündemde. Güneş, Fransız oyuncu ile birebir görüşmeler yapacak. Ayrıca kiralık olarak forma giyen sol bek Arthur Masuaku için de ayrılık planları yapılıyor. West Ham'ın kadroda düşünmediği futbolcunun ocakta gönderilmesi gündemde.

            ÜMRANİYE'DE ZİRVE
            Güneş savunma hattında alternatif isimler olmasını da isterken, Welinton ve Francisco Montero ile yollar ayrılacak. Deneyimli çalıştırıcı Dünya Kupası arası sonrası bambaşka bir Beşiktaş izlettirmek istiyor. Başkan Çebi, Şenol Güneş ve sportif direktör Ceyhun Kazancı önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve bundan sonraki yol haritasını masaya yatıracak. Beşiktaş'ta birçok ülkeden transfer için araştırma ve temaslar da son sürat devam ediyor.



            5 İSİM ANTALYA MAÇINDA OLMAYACAK
            Beşiktaş, Antalyaspor maçında 3 puana odaklanırken Siyah-Beyazlılar'da sakatlık sorunu yaşanıyor. Beşiktaş, resmi internet sitesinden oyuncuların son durumunu paylaştı. Ghezzal'ın dışında Arthur Masuaku, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Berkay Vardar Antalyaspor ile Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.



            BEŞİKTAŞ'IN VAZGEÇİLMEZ İSIMLERİ OLDULAR
            Beşiktaş adına geride kalan 13 haftada 2 futbolcu vazgeçilmez isimler arasında yer aldı. Siyah-Beyazlılar'da Fransız sağ bek Valentin Rosier ve Hollandalı golcü Wout Weghorst, 13 maçta da ilk 11'de kendisine yer bulurken, Masuaku ve Salih Uçan 12, Saiss de 11 maçta görev yaptı. Beşiktaş adına Wout Weghorst, 6 gol ve 4 asistle en çok katkı yapan futbolcular sıralamasında zirvede. Diğer isimler ise takipte.



                JACKSON MULEKA GÖRÜŞME ODASINA
                Beşiktaş kariyerine 4 gol 1 asistle başlangıç yapan ve daha sonra gol orucuna giren Jackson Muleka'ya teknik direktör Şenol Güneş adeta terapi yapıyor. Demokratik Kongolu ile görüşen Şenol Güneş, "Takım adına önemli bir parçasın. Senden daha iyi performans bekliyorum" dedi. Muleka, Weghorst ve Cenk ile rekabet halinde.



                DEVLER LİGİ SON 16 KURALARI ALTINTOP'TAN
                İsviçre'nin Nyon'daki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop gerçekleştirdi. Altıntop, "İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici" diye konuştu.

                LİVERPOOL İLE REAL KAPIŞACAK
                Leipzig - Manchester City
                Club Brugge - Benfica
                Liverpool - Real Madrid
                Milan - Tottenham
                Eintracht Frankfurt - Napoli
                B.Dortmund - Chelsea
                Inter - Porto
                PSG - Bayern Münih

                F.BAHÇE ONLARI BEKLİYOR!
                UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, eşleşmelerin galipleri olacak.

                AVRUPA LİGİ'NDE ERKEN FİNAL
                Barcelona - M. United
                Sevilla- PSV
                Salzburg - Roma
                Juventus - Nantes
                Shakhtar - Rennes
                Ajax - Union Berlin
                Sporting - Midtjylland
                Leverkusen - Monaco

                VİSCA TAKIMLA ÇALIŞTI
                Trabzon ligde A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Takımla çalışmalara başlayan Visca'nın Dünya Kupası sonrası formasına kavuşması bekleniyor. 1 gün izin yapacak olan Trabzon hazırlıklarına yarın devam edecek.



                VİTOR HUGO'DAN EL İSYANI!
                Fırtına'nın stoperi Vitor Hugo, Konyaspor'un attığı ikinci gole isyan etti. Sosyal medya hesabından Diouf'un topu eliyle ağlara gönderdiği anın fotoğrafını paylaşan oyuncu, bu pozisyonda hakemin golü vermesine tepki gösterdi.



                    SAVUNMAYA ÇARE ARANIYOR
                    Trabzonspor'un son haftalarda yediği gollerdeki bireysel hatalar dikkat çekiyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Marc Bartra'nın gol yenilen son 5 maçtaki bireysel hataları ve arkadan oyun kurarken kaptırdığı topların yanı sıra tandemindeki Hugo ile uyumsuzluğu öne çıktı. Teknik ekibin de öncelikleri arasında Dünya Kupası arasında savunma kurgusunu oturtmak ve bireysel hatalara çözüm bulmak var.

                    İYİ Kİ DOĞDUN MASUAKU
                    Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun doğum gününü "İyi ki doğdun" notuyla kutladı.

                    gol-duellosunda-dostluk-kazandi-hatayspor-ile-medipol-basaksehir-3-3-berabere-kaldi-spor-haberleri-1667869363310.jpeg (313×196)

                    BİR DEVİR KAPANDI
                    Barcelona, futbolu bırakan Pique'nin bu karesini "Dün geceden" notuyla paylaştı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Hangi Kredi
                    Haberler Spor Gol düellosunda dostluk kazandı! Hatayspor ile Medipol Başakşehir 3-3 berabere kaldı | Spor haberleri
                        SON DAKİKA