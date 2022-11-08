Gol düellosunda dostluk kazandı! Hatayspor ile Medipol Başakşehir 3-3 berabere kaldı | Spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini 12'de Özgür Yıldırım, 75'de El Kaabi ve 81'de Ze Luis attı. Maçta Başakşehir'in gollerini ise 60. dakikada Traore, 65. dakikada Aleksic ve 90+1'de Serdar Gürler kaydetti. Bu sonucun ardından Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor 11 puana ulaştı. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ise 24 puanla haftayı tamamlamış oldu.
İKİNCİ YARIDA GOL ZİYAFETİ YAŞANDI
3-3 biten maçta ev sahibi takımda Ze Luis 1 gol 1 asistle öne çıktı. Konuk takım Başakşehir'de de Daniel Aleksic 1 gol 1 asist üretti. İlk yarıda tek gol, ikinci yarıda ise 5 gol atılması dikkatleri çekti.
PENALTI OLMASA KAYBETMEZDİK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçındaki penaltıya dikkati çekti. Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Penaltı olmasa maç başka yere giderdi. Riskler aldık. Doldur boşalt ile zaten olmazdı. Güzel bir maç oldu ama istediğimizi alamadık. Yorgunluk ve bıkkınlık var. Ara bize çok iyi gelecek" açıklamasını yaptı.
EKSİK OYNAMA DERSİ VERDİ!
Fenerbahçe, Sivas önünde kritik bir galibiyete imza atarken şampiyonluk yarışındaki rakiplerine 10 kişi nasıl oynanacağıının dersini verdi! Beşiktaş, Alanya deplasmanında 3-0 öndeyken 10 kişi kalmış ve maç 3-3 sona ermişti. Galatasaray da yine Alanya önünde 2-0 galip durumdayken 10 kişi kalmış ve galibiyeti koruyamamıştı. Fenerbahçe ise 48. dakikada Batshuayi'nin atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen geri adım atmadı, 54'te öne geçti. Rakibine pozisyon vermediği gibi pozisyon bulan takım oldu.
LİNCOLN'E DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda Lincoln'ün 24. doğum gününü soyunma odasında pasta keserek kutladılar. Lincoln'ü ilk kutlayan ise hocası Jorge Jesus oldu. Lincoln sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamamıştı.
VALENCIA: AKLIMDA SADECE FENERBAHÇE VAR
Karşılaşmanın ardından konuşan Valencia, "10 kişi kalınca işler zor oldu ama kalitemizle maçı kazandık" dedi. Ekvadorlu futbolcu, "Aklımda Dünya Kupası yok. Sadece Fenerbahçe var. Giresun maçını da kazanıp sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğim" ifadesini kullandı.