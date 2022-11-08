Gol düellosunda dostluk kazandı! Hatayspor ile Medipol Başakşehir 3-3 berabere kaldı | Spor haberleri





2 AYDIR AYRIYIZ AMA ONU ÇOK SEVİYORUM

Galatasaray'a transfer olduktan sonra aynı zamanda menajeri Wanda Nara ile de ayrılan Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Canal 5'te yayınlanan bir programa katılan Wanda Nara, Icardi hakkında şu ifadeleri kullandı; "Şu an barışmayı düşünmüyorum. Böyle huzurluyum. İki aydır ayrıyız, ancak onu çok seviyorum. Benim için bu dünyadaki en önemli insan o. L-Gante ile ilgili hakkımda çıkan iddialar doğru değil. Mauro bunlara çok kızdı ve beni akşama kadar aradı. Tekrar benimle birlikte olmak istiyor, fakat gönderdiği mesajları asla unutamam" ifadelerini kullandı.