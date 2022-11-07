İstanbul Maratonu'nda zafer Kenyalı Kimkemboi’nin | Spor haberleri

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen N Kolay İstanbul Maratonu dün 44. kez düzenlendi. Maratona halk koşusu da dahil olmak üzere 60 bin kişinin üzerinde katılım oldu. 8 kilometrelik halk koşusunun da yapıldığı Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2:09:37'lik derecesiyle parkur rekoru kırdı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2:25:54'lük derecesi ile kariyer rekoru kırarak kazandı. 2 sporcu da bu derecelerle 20 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.
BEŞİKTAŞ'TA BİR ŞEYLER KAZANMAK İSTİYORUM
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond The Athletic'e yaptığı açıklamada, "28 yaşındayım ve öğrenmeye açığım. Oynama isteğim var ve kendimi her zamankinden daha formada hissediyorum. Premier Lig'e geri dönebilirsem harika olur. Ama kristal kürem yok. Sadece deneyimin tadını çıkaracağım. Beşiktaş'la bir şeyler kazanmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.
PSG'YE 3 PUANI DANİLO GETİRDİ
Fransa Ligue 1'de 14. hafta karşılaşmasında Paris-Saint Germain deplasmanda Lorient'i 2-1 yenerek 38 puanla liderliğini sürdürdü. Messi'nin forma giymediği maçta konuk takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Neymar ve 81. dakikada Danilo Pereyra kaydetti. Lorient'in tek sayısı ise 53. dakikada golcü Terem Moffi'den geldi.