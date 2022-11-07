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    İstanbul Maratonu'nda zafer Kenyalı Kimkemboi’nin | Spor haberleri

    44.sü düzenlenen İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı Kimkemboi, kadınlarda ise Etiyopyalı Dalasa ipi göğüsleyen isimler oldu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 7 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Maratonda zafer Kenyalı Kimkemboi’nin

    Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen N Kolay İstanbul Maratonu dün 44. kez düzenlendi. Maratona halk koşusu da dahil olmak üzere 60 bin kişinin üzerinde katılım oldu. 8 kilometrelik halk koşusunun da yapıldığı Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2:09:37'lik derecesiyle parkur rekoru kırdı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2:25:54'lük derecesi ile kariyer rekoru kırarak kazandı. 2 sporcu da bu derecelerle 20 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.



    BEŞİKTAŞ'TA BİR ŞEYLER KAZANMAK İSTİYORUM
    Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond The Athletic'e yaptığı açıklamada, "28 yaşındayım ve öğrenmeye açığım. Oynama isteğim var ve kendimi her zamankinden daha formada hissediyorum. Premier Lig'e geri dönebilirsem harika olur. Ama kristal kürem yok. Sadece deneyimin tadını çıkaracağım. Beşiktaş'la bir şeyler kazanmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.



    PSG'YE 3 PUANI DANİLO GETİRDİ
    Fransa Ligue 1'de 14. hafta karşılaşmasında Paris-Saint Germain deplasmanda Lorient'i 2-1 yenerek 38 puanla liderliğini sürdürdü. Messi'nin forma giymediği maçta konuk takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Neymar ve 81. dakikada Danilo Pereyra kaydetti. Lorient'in tek sayısı ise 53. dakikada golcü Terem Moffi'den geldi.



        TOTTENHAM'I SALAH YIKTI
        Premier Lig'de müthiş maçlar vardı. Liverpool, Tottenham'ı Mohamed Salah'ın 11 ve 40'taki golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibine 70'te Kane'in golü yetmedi. Arsenal, Chelsea'yi deplasmanda 63'te Gabriel'in golüyle 1-0 yendi ve liderliği City'den geri aldı. ManU ise Aston Villa'ya dış sahada 3-1 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşadı.



        DERBİDE ROMA'YI ANDERSON YAKTI!
        İtalya Serie A'da Roma derbisi nefes kesti. Sarri'li Lazio, deplasmanda Mourinho'lu Roma'yı yıktı. Golü 29'da Felipe Anderson attı. Lazio puanını 27'ye yükseltti, Roma 25 puanda kaldı. Lazio 2017'den sonra ilk kez deplasmanda güldü.

        ÖNCÜ PODYUMA ÇIKTI
        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto 3 Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan İspanya ayağında 2. oldu. Öncü, bu sonuçla Moto3'te sezonu 200 puanla 5. sırada tamamladı.

        DZYUBA İÇİN FLAŞ İDDİA
        Rus basını, Adana Demirspor'un sezon başında Zenit'ten kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile yollarını ayırdığını öne sürdü. Haberde, Rus forvet ile yapılan kontratın fesh edildiği iddia edildi.

        ADA'DAN BÜYÜK BAŞARI
        Milli yelkenci Ada Tan, Fransa'da düzenlenen IQ Foil Gençler Avrupa Şampiyonası'nda hem 15 yaş altı hem de 17 yaş altı kızlar kategorisinde şampiyon oldu.

        FENER EVİNDE 3 PUAN ARIYOR
        Süper Lig'in 13. haftasının kapanış gecesinde lider Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mert Hakan kadroda yer almayacak. Sivas'ta ise Leke James, Murat Paluli ve Uğur Çiftçi sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.



        FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAM
        Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Oyuncular sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından Sivas maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi. İrfan Can Eğribayat, Luan Peres ve Lincoln Henrique günü tedavi ile geçirirken, Gustavo Henrique takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla günü tamamladı.



            PEDRO HIRS KÜPÜ
            Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro, Sivas maçına büyük bir hırsla hazırlandı. Son golünü AEK Larnaca deplasmanında atan Pedro, Sivas filelerini havalandırarak öz güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor. Brezilyalı futbolcunun hırsından memnun kalan teknik direktör Jorge Jesus'un da oyuncusunu ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Ancak yine de Portekizli hoca kesin kararını bugün verecek.



            DENİZLİ EVİNDE SİFTAH YAPTI
            Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, sahasında Tuzlaspor'u 4-3 yendi. Denizlispor bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. Denizlispor'a 3 puan getiren golleri 5 (pen) ve 30. dakikalarda Ömer, 47 ve 51'de Mustafa attı. Konuk ekip Tuzla'nın golleri ise 8'de Cisse, 35'de Bünyamin ve 80'de (pen) Adeniyyi'den geldi.

            DIEGO ROSSİ 2. YARIDA
            Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Diego Rossi, Sivas maçının kadrosuna alındı. Uruguaylı yıldızın ilk 11'de yer almayacağı ancak maçın durumuna göre 2. yarıda forma giyeceği öğrenildi. Rossi, takımın en formda oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

            3. LİG TOPLU SONUÇLARI
            1. GRUP: Yeni Mersin İY--1922 Konya: 2-0, Ağrı 1970-Karaköprü Bld: 0-0, Çatalca-Hacettepe 1945: 0-1, Amasya-Eskişehir: 4-0, Yomra-Karşıyaka: 0-1, 1954 Kelkit Bld-Edirne: 1-0, Elazığ- Nevşehir Bld: 2-2, Bld Kütahya- Bld Derince: 2-2, 52 Ordu-Şile Yıldız: 2-2.
            2. GRUP: Eynesil Bld-Orduspor 1967: 1-1, Velimeşe-Iğdır FK: 0-1, Kırıkkale-Karaman FK: 0-3, Kuşadası-Bayrampaşa: 2-0, Kahramanmaraş-23 Elazığ FK: 3-3, Alanya Kestel-Darıca Gençlerbirliği: 0-0, Bulvar-Turgutlu: 2-2
            3. GRUP: Siirt-Bursa Yıldırım: 2-0, Bergama Bld- Malatya Arguvan: 5-1, Sapanca Gençlik-Efeler 09 FK: 2-1, Osmaniye-Muş: 2-1, 68 Aksaray Bld-Hopa: 2-1, Çankaya FKAkhisar: 2-0, Niğde Anadolu FK- Tepecik: 1-2.

            MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HATAY'A KONUK OLUYOR
            Süper Lig'in 13. haftasının kapanış gününde bu gece Fenerbahçe- Demir Grup Sivasspor maçı dışında bir karşılaşma daha oynanacak. Saat 20.00'da Atakaş Hatayspor, zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i Yeni Hatay Stadyumu'nda ağırlayacak. beIN Sports'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

            ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 17 SAYISI YETMEDİ
            Minnesota Timberwolves'un, Houston Rockets'ı 129-117 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle oynadı. NBA'de önceki gece alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Orlando-Sacramento: 123-126, Charlotte-Brooklyn: 94-98, Atlanta-New Orleans:124-121, New York- Boston: 118-133, Milwaukee- Oklahoma: 108-94.



            PEKİN MARATONU'NU UYGURLU ATLET KAZANDI
            Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Pekin Maratonu'nun Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Anubaike Kuwan kazandı. Uygur atlet, yarışı 2 saat 14 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamladı. 1981'den bu yana düzenlenen Pekin Maratonu, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iptal edilmişti.



                BARCELONA, PİQUE'Yİ GALİBİYETLE UĞURLADI
                İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-0 mağlup etti. Katalan ekibinde takım kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıkan Pique, 83. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakarak, tribündeki 90 bin taraftarın alkışlarıyla Nou Camp'ta oyundan alındı ve profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

                AVCI: BÖYLE GOL YENMEZ
                Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, pozisyon vermediklerini fakat 2 gol yediklerini söyledi. Avcı, "Yediğimiz 2. gol, bize yakışmadı" dedi.



                KONFERANS'TA KURA GÜNÜ
                UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nu 9 puan toplamasına rağmen 3. sırada bitiren Trabzonspor, Konferans Ligi'ne düşmüştü. Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmak için play-off maçı oynayacak. Fırtına'nın rakibi bugün 14.00'teki kurayla belli olacak. Muhtemel rakipler arasında Dnipro, Gent, Cluj, Basel, Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan ve Partizan bulunuyor. Kura heyecanı Exxen'de yaşanacak.

                BÜYÜKEKŞİ'DEN TRABZON ZİYARETİ
                TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'u ziyaret etti. Büyükekşi, "Başkanlarımızın gözü önünde hakem ataması yaptıracağız" dedi.



                TREZEGUET VE BAKASETAS CEZALI
                Fırtına'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet ile Yunan maestrosu Bakasetas, Konya karşısında golle buluşan isimlerdi. İki futbolcu da Süper Lig'de gol sayısını 4'e çıkardı. Maçın son anlarında sarı kart gören iki isim de cezalı duruma düştü. Yıldızlar, Ankaragücü maçında olmayacak.



                    ANTALYASPOR'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
                    Süper Lig'de nefis bir maç geride kaldı. Antalyaspor evinde Karagümrük'ü 2-0 geri düşmesine rağmen 4-2 yendi. 4'te Diagne'nin pasında Colley ağları sarstı: 0-1. 19'da Diagne attı: 0-2.

                    12 DAKİKADA 3 GOL ATTI
                    Antalya, 35'te Wright ile farkı indirdi: 1-2. 41'de Güray sert vurdu: 2-2. 45+2'de Veysel takımı öne geçirdi: 3-2. 66'da Diagne boş kaleye kaçırdı. 84'te Güray skoru belirledi: 4-2.



                    DERBİ SONRASI FELEKTEN BİR GECE!
                    G.Saraylı yıldızlar İcardi, Torreira, Mata ve Oliveira Beşiktaş derbisi sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı. Yıldız isimler, maç sonrası kutlama yapmak için Bebek Otel'e eğlenmeye geldiler. Mekana ilk olarak İcardi ve Torreira geldi. İkili ile beraber gelen kadınlar, futbolcular mekana giriş yaptıktan sonra VİP araçta bekleyip öyle mekana girdi. Sonrasında ekibe Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve yanlarında bir kadın ile hızlıca mekana giren Mata, poz isteğini geri çevirdi. Ekibe en son Oliviera katıldı. Oliveira ve eşinin fotoğraflarının çekilmemesi için arkadaşları ellerini fotoğraf makinelerine siper ederek görüntü alınmasını engellemeye çalışsalar da başarılı olamadılar. (Doğan SAVAŞ)



                    İSTANBUL DERBİSİNİ İCARDİ ÇÖZDÜ!
                    Beşiktaş derbisinde iki gol atan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro İcardi, İtalya'da manşetlerde... Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport, Arjantinli golcünün daha önce Milano ve Genoa derbilerindeki performansını hatırlatarak, "İstanbul derbisini Mauro Icardi çözdü. Maurito liderliğindeki Sarı-Kırmızlılar rakibini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.



                        ASLAN ARA VERMEDİ
                        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.



                        YİNE TÜRKİYE'Yİ SEÇERDİM
                        Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Simovic özel açıklamalar yaptı. Karadağlı unutulmaz oyuncu, "Nottingham Forest'la anlaşma sürecim neredeyse tamamlanmıştı. Bu gelişmelerin tamamı iptal oldu ve kendimi Galatasaray'da buldum. Futbol oynamak için bugün de olsa yine Türkiye'yi seçerim" dedi.

                        AHMET AĞAOĞLU'NUN TANSİYONU YÜKSELDİ
                        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Konya maçı sonrası tansiyonu çıktı. Maçtan 1 saat sonra stattan ayrılan başkanın durumu iyi.

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                        Haberler Spor İstanbul Maratonu'nda zafer Kenyalı Kimkemboi’nin | Spor haberleri
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