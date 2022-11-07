İstanbul Maratonu'nda zafer Kenyalı Kimkemboi’nin | Spor haberleri

ÖNCÜ PODYUMA ÇIKTI

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto 3 Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan İspanya ayağında 2. oldu. Öncü, bu sonuçla Moto3'te sezonu 200 puanla 5. sırada tamamladı.



DZYUBA İÇİN FLAŞ İDDİA

Rus basını, Adana Demirspor'un sezon başında Zenit'ten kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile yollarını ayırdığını öne sürdü. Haberde, Rus forvet ile yapılan kontratın fesh edildiği iddia edildi.



ADA'DAN BÜYÜK BAŞARI

Milli yelkenci Ada Tan, Fransa'da düzenlenen IQ Foil Gençler Avrupa Şampiyonası'nda hem 15 yaş altı hem de 17 yaş altı kızlar kategorisinde şampiyon oldu.



FENER EVİNDE 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış gecesinde lider Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mert Hakan kadroda yer almayacak. Sivas'ta ise Leke James, Murat Paluli ve Uğur Çiftçi sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.







FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Oyuncular sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından Sivas maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi. İrfan Can Eğribayat, Luan Peres ve Lincoln Henrique günü tedavi ile geçirirken, Gustavo Henrique takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla günü tamamladı.