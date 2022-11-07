Fırtına’ya Konya freni! Trabzonspor iki farklı öne geçtiği maçta bir puanla yetindi

Trabzon Konyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta yakalandı: 2-2... 11. dakikada Trezeguet ceza sahası içinde topa vuracakken Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR'a giderek penaltıyı verdi. Penaltı vuruşunu Bakasetas gole çevirdi: 1-0.



DİOUF MÜTHİŞ BİR GOL ATTI

26'da Hamsik'in şutu Michalak'ın eline çarpınca hakem 2. kez penaltı noktasını gösterdi. Trezeguet penaltıyı golle sonuçlandırdı: 2-1. 45+8'de Diouf önüne harika alıp vurdu: 2-1



UMUT VURDU, SEHİC ÇIKARDI

53'te Hadziahmetovic'in pasını kale önünde Diouf tamamladı: 2-2. 64'te Umut Bozok'un şutunu Sehic mükemmel kurtardı. Dönen topu Yusuf Erdoğan tamamlayamadı.



87'DE PENALTI İPTAL EDİLDİ

87'de 87'de Uğurcan Yazğılı, Bartra'nın kafasına vurdu, Zorbay Küçük önce penaltıyı verdi. VAR uyarısıyla Bartra'nın elle oynadığını tespit edildi ve penaltı kararı iptal edildi.

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