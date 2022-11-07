Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırtına’ya Konya freni! Trabzonspor iki farklı öne geçtiği maçta bir puanla yetindi

    Trabzonspor, 14’te Bakasetas ve 27’de Trezeguet’nin iki penaltı golüyle maça adeta fırtına gibi başladı. Konyaspor 45+8 ve 54’te Diouf ile geri döndü... Konyalı İkpeazu 82’de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Fırtına’ya Konya freni

    Trabzon Konyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta yakalandı: 2-2... 11. dakikada Trezeguet ceza sahası içinde topa vuracakken Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR'a giderek penaltıyı verdi. Penaltı vuruşunu Bakasetas gole çevirdi: 1-0.

    DİOUF MÜTHİŞ BİR GOL ATTI
    26'da Hamsik'in şutu Michalak'ın eline çarpınca hakem 2. kez penaltı noktasını gösterdi. Trezeguet penaltıyı golle sonuçlandırdı: 2-1. 45+8'de Diouf önüne harika alıp vurdu: 2-1

    UMUT VURDU, SEHİC ÇIKARDI
    53'te Hadziahmetovic'in pasını kale önünde Diouf tamamladı: 2-2. 64'te Umut Bozok'un şutunu Sehic mükemmel kurtardı. Dönen topu Yusuf Erdoğan tamamlayamadı.

    87'DE PENALTI İPTAL EDİLDİ
    87'de 87'de Uğurcan Yazğılı, Bartra'nın kafasına vurdu, Zorbay Küçük önce penaltıyı verdi. VAR uyarısıyla Bartra'nın elle oynadığını tespit edildi ve penaltı kararı iptal edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Londra’da hayat pahalılığına isyan
    Haberler Spor Fırtına’ya Konya freni! Trabzonspor iki farklı öne geçtiği maçta bir puanla yetindi
        SON DAKİKA