Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek çok kritik bir maçtan 3 puanla ayrıldı. Derbiyi kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çifte sevinç yaşıyor. Tecrübeli teknik adam kazanılan 3 puanın yanı sıra derbide ortaya konan futboldan çok memnun...
Cimbom, Dünya Kupası arası öncesi oynayacağı Başakşehir maçında da galip ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha dönmek istiyor. Galatasaray teknik heyeti fikstür avantajının da kendilerinde olduğunu iddia ediyor.
ISINMA TURLARI BİTTİ!
Cimbom, Dünya Kupası arasına kadar evinde 5 maç oynarken lider Fenerbahçe ise evinde 8 maç oynamış olacak. Galatasaray cephesi ligin ikinci yarısında avantajlı konumda olacaklarını ve bunu en iyi şekilde değerlendireceklerini belirtiyor.