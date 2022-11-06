Hem yeteneği büyük hem de kalbi! Arda Güler okula top bağışladı, dar gelirli aileleri unutmadı

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansı ile hem taraftarların hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği, yeşil sahaların dışında da alkış alacak bir harekete imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan ve maçın oyuncusu seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, saha dışındaki performansıyla da herkesin beğenisini kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Genç futbolcu, saha dışında dikkati çeken bir harekete imza attı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler, Ankara'da bulunan Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu'na futbol topu bağışladı. Arda Güler, söz konusu okulun futbol topu ihtiyacını karşılaşmasının dışında, dar gelirli bazı ailelere de yardım yaptı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, bu sezon sarı-lacivertli takımda 12 maçta 300 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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