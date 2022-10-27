Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı öncesi konuştu. Avcı, "Köklü ve zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak UEFA'da üst sıradalar. Saygı duyduğumuz, güçlü bir rakip. Biz de Trabzonspor olarak, önemli bir futbol şehri, futbol kulübü ve tarihi başarısıyla köklü bir kulübüz. Rakibimiz, son 7 maçtır kullandığı taktiği değiştirdi. Deneyimli ve tecrübeli oyunculara sahibiz, bu baskıda en iyisini yapacak oyunculara ve takıma sahibiz. Sırbistan'dan zaferle dönmek istiyoruz. Kazanmaya çıkacağız" dedi.
PESİC'TEN FORMA ALACAĞIM
AVCI, tüm Türk takımlarının bugün Avrupa'da kazanma temennisinde bulundu. Avcı bir dönem Karagümrük'te oynayan ve şimdi Kızılyıldız forması terleten Pesic'ten forma isteyeceğini dile getirdi. Avcı, "Oğlum koleksiyon yapıyor. Verirse alacağım" dedi. Tecrübeli hocayla toplantıya katılan Bartra ise, "3 puan işimizi kolaylaştıracak ama kolay olmayacak. Bunun önemli bir karşılaşma olduğunu biliyoruz" dedi. Benzema'nın el parmağın Betis-Real Madrid maçında sakatladığı hatırlatılan Bartra, "Niyetim o değildi. Ballon d'Or'dan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.