Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı öncesi konuştu. Avcı, "Köklü ve zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak UEFA'da üst sıradalar. Saygı duyduğumuz, güçlü bir rakip. Biz de Trabzonspor olarak, önemli bir futbol şehri, futbol kulübü ve tarihi başarısıyla köklü bir kulübüz. Rakibimiz, son 7 maçtır kullandığı taktiği değiştirdi. Deneyimli ve tecrübeli oyunculara sahibiz, bu baskıda en iyisini yapacak oyunculara ve takıma sahibiz. Sırbistan'dan zaferle dönmek istiyoruz. Kazanmaya çıkacağız" dedi.