Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a özel açıklamalar yaptı: 35 senedir değişen bir şey yok

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kızılyıldız maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Biz bir sene önce karar aldık. Hakem konusunu gündemimizden kaldırdık. 35 senedir futbol aleminin içindeyim. 35 sene önce konuşulanlar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynı şeyler yaşanıyor. Sorunlar aynı sorunlar ve hepsi masada" diye konuştu.
ORADA ETKİLENMEYİZ
Kızılyıldız maçına da değinen Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alırsak gruptan çıkıyoruz. Planımız bu. Kızılyıldız maçından 1 puan alırsak, diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. Belgrad'daki atmosfer o kadar önemli bir faktör değil. Bizim oyuncularımız, rakip seyircinin baskısıyla pozitif olarak etkileniyor. İyi bir sonuçla ülkemize döner ve Ferençvaroş maçını kazanıp lider oluruz" dedi.
ANLAMLI KAMPANYA
Bordo-Mavililer'in Başkanı, Bartın'da şehit olan madencilerimizle ilgili yapılan çalışmaya da değinerek, "Allah madencilerimize kolaylık versin. Çok zor bir iş yapıyorlar. Bu kaza bizi derinden sarstı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenleri açık artırmaya çıkaracağız ve bu geliri kazazede ailelerine bağışlanması yönünde bir kampanya başlattık" diyerek sözlerini tamamladı.