Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a özel açıklamalar yaptı: 35 senedir değişen bir şey yok





ANLAMLI KAMPANYA

Bordo-Mavililer'in Başkanı, Bartın'da şehit olan madencilerimizle ilgili yapılan çalışmaya da değinerek, "Allah madencilerimize kolaylık versin. Çok zor bir iş yapıyorlar. Bu kaza bizi derinden sarstı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenleri açık artırmaya çıkaracağız ve bu geliri kazazede ailelerine bağışlanması yönünde bir kampanya başlattık" diyerek sözlerini tamamladı.



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