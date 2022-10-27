Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na Başkan Erdoğan video mesaj yolladı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan, "Farklı toplumların spor ortak paydasında bir araya gelmesi, barış atmosferinin güçlenmesinin yanında işbirliğinin de gelişmesine katkılar sunuyor. Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici, kucaklayıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi. Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, ülkemizi bir spor ülkesi haline getirecek adımları da atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi konusunda işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.