Dönüşü muhteşem oldu! Tamamen iyileşen Djaniny idmanda şov yaptı | Spor haberleri

WEGHORST GÜNDEM OLDU

Hatayspor ile oynanan maçın henüz 31. saniyesinde attığı golle ligde bu sezonun en erken golünü kaydeden Weghors'tun performansı ülkesi Hollanda'da geniş yankı buldu. Haberde "Weghorst'un golü Beşiktaş'ın Hatay'da kazanmasına yeterli olmadı. Beşiktaş zirve yanşında geri düştü. Lider Fenerbahçe 1 maçı eksik olmasına rağmen Weghorst'un takımı Beşiktaş'tan 4 puan önde" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca haberde Hollandalı yıldızın milli takımın 39 kişilik geniş kadrosunda yer aldığı ve kadro ile ilgili nihai kararın Cuma günü verileceği hatılatıldı.



ÇEBİ TOPLANTIYA KATILMADI

Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında VAR odaları için düzenlediği tanıtım toplantısına katılmadı.



DELE ALLİ'YE TEPKİ BÜYÜYOR

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, Hatay maçındaki performasıyla taraftarlardan büyük tepki aldı. İngiliz yıldızın takımdaki geleceği tartışılıyor.







YENİLMEZLER BULUŞACAK!

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın nda Rennes ile karşılaşacak. Yüksek formuyla dikkatleri üzerine toplayan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig ve Avrupa Ligi dahil son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik çıkarttı. Kadro değeri 290 milyon Euro'yu bulan ve Avrupa'nın devlerine oyuncu ihraç etmesiyle ünlenen Rennes de oldukça formda. Fransız kulübü de Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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