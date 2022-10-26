Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dönüşü muhteşem oldu! Tamamen iyileşen Djaniny idmanda şov yaptı | Spor haberleri

    Djaniny uzun bir aradan sonra sahalara döndü. Bu sezon skor katkısı yapamayan yıldız oyuncu idmanda 4 gol atarak şov yaptı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 26 Ekim TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Dönüşü muhteşem oldu!

    Trabzonspor'un Kızılyıldız ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi iki sevindirici gelişme yaşandı. Son antrenmanda sağ kolundan sakatlanan ve çalışmayı tamamlayamayan Abdülkadir Ömür, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Son iki resmi karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve sol kalf kasında spazm meydana gelen Djaniny Semedo da uzun bir aradan sonra sahalara döndü. Yaklaşık iki haftalık aradan sonra tamamen iyileşmiş bir şekilde antrenmana çıkan Djaniny Semedo, takımla birlikte çalıştı ve oynanan çift kalede de adeta şov yaparak, 4 gol atmayı başardı. Djaniny bu sezon 14 maçta gol ya da asist üretemedi.



    ZAFERLE DÖNECEĞİZ
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularla Kızılyıldız ile oynanacak olan maç öncesi oyuncularla bir toplantı yaptı. Avcı, Sivasspor maçındaki performans nedeniyle oyuncularına teşekkür ederek, "Bazen kazanmak çok önemlidir ve bu değer zaman içerisinde anlaşılır. Kızılyıldız maçını da kazanmak için oynayacağız ve zaferle döneceğiz" dedi.

    HASRETİ DİNDİRMEK İSTİYOR
    Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1161 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor. Fırtına son deplasman galibiyetini 2019 yılında AEK karşısında elde etti.



    CİMBOM'DA 3 İSİM PFDK'LIK
    G.Saray'da Alanyaspor maçının faturası ağır oldu. Futbol Federasyonu, G.Saray Başkanvekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı'nın PFDK'ya sevk olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılar'da Abdülkarim Bardakçı kural dışı hareket, Okan Buruk ve Erden Timur ise sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. G.Saray ayrıca, çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle de PFDK'ya sevkedildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe de aynı nedenle disiplin kuruluna sevkedildi.



        ASLAN'DA KARAGÜMRÜK MESAİSİ
        G.Saray Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Buruk, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.



        GAZİANTEP CUP'TA HEYECAN BAŞLADI
        Gaziantep'te tenis heyecanı start aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen Gaziantep Cup'a tam 19 ülkeden 70'e yakın sporcu katılıyor. Gaziantep Cup'ın açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Sanatçı Behzat Gerçeker katıldı. TTF Başkanı Cengiz Durmuş, inandıkları ve hedefledikleri birçok projenin olduğunu belirtti. Fatma Şahin ise, "Sporun kaybedeni yoktur, herkes tarafından kazanılan çok özel bir alandır. Şampiyon tenisçileri yetiştirmek için buradayız. Başarılı gençler yetiştirmek için tesisler yapmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

        YENİDEN BUSTOS
        Brezilya basını, F.Bahçe'nin Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'u istediğini yazdı. 26'lık Tangocu'nun kontratı 31 Aralık 2024'te bitiyor.



        RENNES MAÇINA SIRP HAKEM
        F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile evinde oynayacağı karşılaşmayı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. Kızılyıldız-Trabzon maçında Portekizli Joao Pinheiro Fiorentina-Başakşehir maçında Hollandalı Lindhout, Sivas-Cluj maçınız ise Norveçli Saggi düdük çalacak.

            İSTANBUL-F.BAHÇE MAÇI OLİMPİYAT'TA
            Fenerbahçe'nin Süper Lig'de pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığı açıklandı.



            BÜYÜKEKŞİ: HİÇBİRİNİN TARAFINDA DEĞİLİZ
            TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine yönelik VAR sistemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Formsuz hakemler var, şikayet eden kulüplere hak veriyoruz ancak kimseye taraf değiliz" dedi. Toplantıya G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katılmadı.



            DEVLER LİGİ'NDE GOL YAĞMURU
            Şampiyonlar Ligi 5. haftasında taraftarlar gole doydu. PSG, Maccabi'yi 7-2'yle dağıttı ve Juventus'u 4-3 yenen Benfica'yla birlikte tur atladı. Chelsea, R. Madrid ve Dortmund son 16'ya çıktı. Sonuçlar: Salzburg-Chelsea: 1-2, Zagreb- Milan: 0-4, Celtic-S. Donetsk: 1-1, Leipzig-R. Madrid: 3-2, Sevilla-Kopenhag: 3-0, Dortmund-City: 0-0.



            BASEL-ZALGRİS MAÇI ALİ PALABIYIK'IN
            FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında yarın Basel ile Zalgris Vilnus takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek saat 22.00'de başlayacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.



                FATİH TEKKE İSTANBULSPOR'DA
                İstanbulspor teknik direktör Fatih Tekke ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı" denildi. Böylelikle genç teknik adam kariyerinde 3. kez İstanbul'u çalıştıracak.



                KARTAL'IN KALESİ DÜŞTÜ
                Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta boyunca deplasmanlarda yenilgi yüzü görmeyen Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta bu seri 11. haftada oynanan Hatayspor karşılaşmasında son buldu. Siyah- Beyazlı takım Atakaş Hatayspor mücadelesinden önce oynadığı 4 deplasman karşılaşmasında Alanyaspor ile 3-3, İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmış, Ankaragücü'nü 3-2, Giresunspor'u da Tayyip Talha'nın şık golüyle 1-0 mağlup etmişti. Siyah-Beyazlı takımın deplasmanda kazandığı maçlarda da çok zorlandığı ve özellikle maçların ikinci yarılarında oyundan düştüğü gözleniyor. Takımın başına geçecek hocanın bu durumu nasıl çözeceği merak konusu.

                WEGHORST GÜNDEM OLDU
                Hatayspor ile oynanan maçın henüz 31. saniyesinde attığı golle ligde bu sezonun en erken golünü kaydeden Weghors'tun performansı ülkesi Hollanda'da geniş yankı buldu. Haberde "Weghorst'un golü Beşiktaş'ın Hatay'da kazanmasına yeterli olmadı. Beşiktaş zirve yanşında geri düştü. Lider Fenerbahçe 1 maçı eksik olmasına rağmen Weghorst'un takımı Beşiktaş'tan 4 puan önde" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca haberde Hollandalı yıldızın milli takımın 39 kişilik geniş kadrosunda yer aldığı ve kadro ile ilgili nihai kararın Cuma günü verileceği hatılatıldı.

                ÇEBİ TOPLANTIYA KATILMADI
                Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında VAR odaları için düzenlediği tanıtım toplantısına katılmadı.

                DELE ALLİ'YE TEPKİ BÜYÜYOR
                Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, Hatay maçındaki performasıyla taraftarlardan büyük tepki aldı. İngiliz yıldızın takımdaki geleceği tartışılıyor.



                YENİLMEZLER BULUŞACAK!
                Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın nda Rennes ile karşılaşacak. Yüksek formuyla dikkatleri üzerine toplayan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig ve Avrupa Ligi dahil son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik çıkarttı. Kadro değeri 290 milyon Euro'yu bulan ve Avrupa'nın devlerine oyuncu ihraç etmesiyle ünlenen Rennes de oldukça formda. Fransız kulübü de Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Sözleşmeliye kadroda 31 aralık kriteri
                Haberler Spor Dönüşü muhteşem oldu! Tamamen iyileşen Djaniny idmanda şov yaptı | Spor haberleri
                    SON DAKİKA