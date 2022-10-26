Dönüşü muhteşem oldu! Tamamen iyileşen Djaniny idmanda şov yaptı | Spor haberleri

Trabzonspor'un Kızılyıldız ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi iki sevindirici gelişme yaşandı. Son antrenmanda sağ kolundan sakatlanan ve çalışmayı tamamlayamayan Abdülkadir Ömür, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Son iki resmi karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve sol kalf kasında spazm meydana gelen Djaniny Semedo da uzun bir aradan sonra sahalara döndü. Yaklaşık iki haftalık aradan sonra tamamen iyileşmiş bir şekilde antrenmana çıkan Djaniny Semedo, takımla birlikte çalıştı ve oynanan çift kalede de adeta şov yaparak, 4 gol atmayı başardı. Djaniny bu sezon 14 maçta gol ya da asist üretemedi.
ZAFERLE DÖNECEĞİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularla Kızılyıldız ile oynanacak olan maç öncesi oyuncularla bir toplantı yaptı. Avcı, Sivasspor maçındaki performans nedeniyle oyuncularına teşekkür ederek, "Bazen kazanmak çok önemlidir ve bu değer zaman içerisinde anlaşılır. Kızılyıldız maçını da kazanmak için oynayacağız ve zaferle döneceğiz" dedi.
HASRETİ DİNDİRMEK İSTİYOR
Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1161 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor. Fırtına son deplasman galibiyetini 2019 yılında AEK karşısında elde etti.
CİMBOM'DA 3 İSİM PFDK'LIK
G.Saray'da Alanyaspor maçının faturası ağır oldu. Futbol Federasyonu, G.Saray Başkanvekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı'nın PFDK'ya sevk olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılar'da Abdülkarim Bardakçı kural dışı hareket, Okan Buruk ve Erden Timur ise sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. G.Saray ayrıca, çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle de PFDK'ya sevkedildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe de aynı nedenle disiplin kuruluna sevkedildi.