Çöp kadro 17 puan rüya kadro 18 puan! Sezona dünya yıldızları ile başlayan Galatasaray beklentileri karşılayamadı





1 GOL, 1 ASİSTİ VAR

G.Saray'ın Arjantinli forveti Mauro İcardi, 3 lig maçında forma giydi. 1 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız oyuncu sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralandı.



F.BAHÇE'NİN 17 GOL GERİSİNDE

G.Saray bu sezon Süper Lig'de 12 gol buldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 10 maçta 29 gol üretti. Aslan hücumdaki yıldızlarına rağmen üretken olamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN