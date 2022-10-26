Çöp kadro 17 puan rüya kadro 18 puan! Sezona dünya yıldızları ile başlayan Galatasaray beklentileri karşılayamadı

G.Saray, bu sezon ilk 10 maçta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan'dan beklenti daha iyi futbol ve dahi iyi sonuçlardı ancak beklenen gerçekleşmedi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son olarak Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı. 10 maçta 5 galibiyet alan Cimbom, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı.
18 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor...