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    Çöp kadro 17 puan rüya kadro 18 puan! Sezona dünya yıldızları ile başlayan Galatasaray beklentileri karşılayamadı

    Taylan, Cicaldau, Morutan’ın yerine Torreira, Oliveira ve Rashica gibi isimlerle yoluna devam eden Galatasaray geçtiğimiz sezona göre sadece 1 puan fazla.

    Çöp kadro 17 puan rüya kadro 18 puan

    G.Saray, bu sezon ilk 10 maçta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan'dan beklenti daha iyi futbol ve dahi iyi sonuçlardı ancak beklenen gerçekleşmedi.



    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son olarak Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı. 10 maçta 5 galibiyet alan Cimbom, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı.



    18 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor...



        Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Juan Mata, Dries Mertens, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezona göre sadece 1 puan fazla topladı. Geçen sezon Cicaldau, Taylan, Berkan ve Morutan gibi isimlerle mücadele eden Cimbom, ilk 10 haftada ise 17 puan topladı...



        1 GOL, 1 ASİSTİ VAR
        G.Saray'ın Arjantinli forveti Mauro İcardi, 3 lig maçında forma giydi. 1 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız oyuncu sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralandı.

        F.BAHÇE'NİN 17 GOL GERİSİNDE
        G.Saray bu sezon Süper Lig'de 12 gol buldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 10 maçta 29 gol üretti. Aslan hücumdaki yıldızlarına rağmen üretken olamadı.

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        Sözleşmeliye kadroda 31 aralık kriteri
        Haberler Spor Çöp kadro 17 puan rüya kadro 18 puan! Sezona dünya yıldızları ile başlayan Galatasaray beklentileri karşılayamadı
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