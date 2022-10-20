Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasım ayı planı ortaya çıktı!

Abdullah Avcı, "İlk hedefimiz Dünya Kupası arasına en sorunsuz şekilde girmek" açıklamasını yaparken, hedeflenen bu sürecin detayları da netleşmeye başladı. İlk olarak takımın gol yeme sorununu takım savunması üzerine çalışmalar yaparak çözmeye çalışacak. Ardından Edin Visca'nın geri dönüşüyle onu takıma monte etmek üzerine çalışmalar yapılacak ve transfer dönemindeki planlama şekillendirilecek. Kasım ayı içerisindeki en önemli kararlardan birisi de Bruno Peres için verilecek. Lisansı tescil edilmediği için ligde forma giyemeyecek Bruno Peres, arada Antalya'daki kampta hazırlık maçlarında denenecek ve bu süredeki performansına bağlı olarak Ocak ayında lisansın aktif edilip edilmemesiyle ilgili karar verilecek. Trabzonspor'un Kasım ayı kamp programı içerisinde Antalya'da en az 8 günlük bir hazırlık kampı planlanıyor. Bu süre içerisinde iki hazırlık maçı yapacak olan Trabzon'da oyun planı, formasyon değişikliği ve bireysel olarak performansı düşük olan oyuncuların gelişimleri için özel programlar yapılacak.
YİĞİDO'YA DETAYLI ANALİZ
Süper Lig'de son iki maçından 2 puanla ayrılan Trabzonspor, cumartesi günkü Sivas maçına kilitlendi. Başakşehir'in namağlup unvanını bitiren, Avrupa'da Balkani'yi deviren ve Giresunspor'u 3-0'la geçen Yiğido yakından izleniyor. Rakibin son 3 maçını analiz eden Abdullah Avcı, sistemini buna göre kuracak.
GEÇEN SEZONU ARATIYOR!
Trabzonspor, takımın başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 10 haftayı 1,8 puan ortalamasıyla tamamladı. Trabzonspor, geçen sezon 10 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan toplayarak lider durumda yer almıştı. Bordo- Mavililer, bu sezon 18 puan ile geçen sezonun 6 puan gerisinde kaldı.