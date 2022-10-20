Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasım ayı planı ortaya çıktı!





YÖNETİMDEN ZAJC KARARI

Miha Zajc'la yönetim arasındaki sözleşme krizi sürüyor. Yönetimin Sloven yldıza yeni bir teklif yapmayacağı ve masadaki rakamın kabul edilmesi durumunda imzaların atılacağı öğrenildi. Eğer süreç devam ederse, yönetimin Ocak'ta 2-3 milyon Euro arasında bir rakama Zajc'ı satmaya karar verdiği belirlendi.



KRAMER DÖNEMİ BİTTİ!

Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdiğini duyurdu. Schalke, geride kalan 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



ŞAMPİYON GALİBİYETLE BAŞLADI

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sezonun ilk maçında Los Angeles Lakers'ı 123-109'luk skorla mağlup etti. Golden State'de Stephen Curry 33 sayı, Lakers'ta ise LeBron James 31 sayı ile oynadı.



SERDAR AZİZ'İN 100. MAÇ HEYECANI

Serdar Aziz, Jorge Jesus'un forma vermesi durumunda cumartesi günü Fenerbahçe formasıyla 100. maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkacak. Yıldız oyuncunun 99 maçta 10 golü var.



4 KARŞILAŞMA A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün 4 maç A Spor'dan yayınlanacak. 13.00'te G.Birliği, Niğde Anadolu'yu ağırlayacak. 15.00'te Y. Malatya, Ağrı'yı konuk edecek. 17.30'da Giresunspor, Amasya ile karşılaşacak. 20.30'da ise G.Antep-Sarıyer maçı var.



DÜNYA KUPASI İÇİN BEKLEYİŞTE

Bordo-Mavililer'in Uruguaylı yıldız golcüsü Maxi Gomez, Dünya Kupası için ülkesinden davet bekliyor. Ancak oyuncunun performansının şu an için yeterli olup olmadığı ülke basınında da hemen hemen hergün tartışılıyor.



DERYA ÇAĞLAYAN'DAN TÜRK BAYRAKLI CEVAP!

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altında Derya Ceren Çağlayan şampiyon oldu. Sporcumuz kürsüye geldiği sırada ikinci ve üçüncü olan sporcular Kazakistan bayrağını öne koydu. Derya bu davranışa kayıtsız kalmayarak Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önüne açtı. Kazak sporcular, Çağlayan'ı engellemek istese de başarılı olamadı. Ardından Kazaklar özür diledi.



VALENCİA'YI DA EZ GEÇ FENERBAHÇE BEKO!

THY EuroLeague'in çift maç haftasında bugün Fenerbahçe Beko Valencia ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma 20.45'te başlayacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise yarın Alman ekibi Alba Berlin'le deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da start alacak.



KUNTZ'TAN ACIBADEM SPORTS'A ZİYARET

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da iş ortakları arasında yer alan Acıbadem Sporcu Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Alman teknik adam ziyaret sırasında sağlık merkezindeki hizmetler konusunda bilgi aldı. Kuntz, ziyaret esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.



SÜRMENELİ VE ÇAKIROĞLU ALTIN MADALYAYA...

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Busenaz Çakıroğlu, Polonyalı rakibi Natalia Rok'u yenerek yan finale çıktı. Bir diğer boksörümüz Busenaz Sürmeneli'de 66 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi. Dün de +81 kiloda Şennur Demir yarı finale çıkmıştı. Yarı final maçları yarın oynanacak.



ZİRVEDEKİ MAÇ ZORBAY KÜÇÜK'ÜN

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Zirve takipçileri F.Bahçe ile Başakşehir'in maçını Zorbay Küçük yönetecek. Hakem hatalarından bıkan G.Saray ise Ali Palabıyık'ın atanmasına tepkili.

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