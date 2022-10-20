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    Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasım ayı planı ortaya çıktı!

    Sürekli Kasım ayını işaret eden Abdullah hoca, Visca’nın dönüşüyle rahatlayacak... Savunma kurgusunu oturtacak, transfer planlaması yapılacak. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kasımda Fırtına başkadır!

    Abdullah Avcı, "İlk hedefimiz Dünya Kupası arasına en sorunsuz şekilde girmek" açıklamasını yaparken, hedeflenen bu sürecin detayları da netleşmeye başladı. İlk olarak takımın gol yeme sorununu takım savunması üzerine çalışmalar yaparak çözmeye çalışacak. Ardından Edin Visca'nın geri dönüşüyle onu takıma monte etmek üzerine çalışmalar yapılacak ve transfer dönemindeki planlama şekillendirilecek. Kasım ayı içerisindeki en önemli kararlardan birisi de Bruno Peres için verilecek. Lisansı tescil edilmediği için ligde forma giyemeyecek Bruno Peres, arada Antalya'daki kampta hazırlık maçlarında denenecek ve bu süredeki performansına bağlı olarak Ocak ayında lisansın aktif edilip edilmemesiyle ilgili karar verilecek. Trabzonspor'un Kasım ayı kamp programı içerisinde Antalya'da en az 8 günlük bir hazırlık kampı planlanıyor. Bu süre içerisinde iki hazırlık maçı yapacak olan Trabzon'da oyun planı, formasyon değişikliği ve bireysel olarak performansı düşük olan oyuncuların gelişimleri için özel programlar yapılacak.



    YİĞİDO'YA DETAYLI ANALİZ
    Süper Lig'de son iki maçından 2 puanla ayrılan Trabzonspor, cumartesi günkü Sivas maçına kilitlendi. Başakşehir'in namağlup unvanını bitiren, Avrupa'da Balkani'yi deviren ve Giresunspor'u 3-0'la geçen Yiğido yakından izleniyor. Rakibin son 3 maçını analiz eden Abdullah Avcı, sistemini buna göre kuracak.



    GEÇEN SEZONU ARATIYOR!
    Trabzonspor, takımın başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 10 haftayı 1,8 puan ortalamasıyla tamamladı. Trabzonspor, geçen sezon 10 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan toplayarak lider durumda yer almıştı. Bordo- Mavililer, bu sezon 18 puan ile geçen sezonun 6 puan gerisinde kaldı.



        AYRILIK ONLARA YARAMADI
        Trabzonspor'dan ayrılan yıldızlar kayıplara karışıyor.... Sezon başında bordo-mavili takımdan ayrılan Nwakaeme'nin yanı sıra Cornelius da yeni takımlarında aradıklarını bulamadılar. Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban gibi isimler de gittikleri takımlarda aradıklarını bulamadılar. Sezon başı Al Fahya'ya transfer olan Nwakaeme, 7 maçta 3 gol atsa da hedef tahtasına kondu. Cornelius ise Kopenhag'da 5 maçta forma giydi ancak golle tanışamadı. Jose Sosa ve Novak ikilisi F.Bahçe'ye transfer olduktan sonra büyük düşüş yaşadılar.



        KARTAL'DA SİSTEM DEĞİŞİYOR
        Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in hücum hattında formaları Trabzonspor maçında takımının 2. golünü atan Cenk Tosun ve Jackson Muleka'ya vermesi bekleniyor. Bu sezon ilk kez bir resmi maça Weghorst'tan yoksun çıkacak Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Ismael hücum planını Weghorst'a atılacak uzun toplar üzerine kuruyordu. Ancak Hatay maçında bu planı kullanamayacak olan Fransız hoca, topu ayağında tutarak daha sabırlı bir oyun planı hazırlıyor. Öte yandan analiz ekibinden rakibe dair tüm detayları talep eden 47 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, görüntülü analizlerle Akdeniz ekibini oyuncularına ezberletecek.



        RIDVAN YILMAZ TAKIMDA KALACAK
        İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst; "Rıdvan'ın gelişiminden memnunum. Yaz başındaki Rıdvan ile şu anki Rıdvan arasında bir fark görebiliyorum. Çok daha iyi bir yerde ve bu yüzden ona tekrar birkaç dakika verdik, çünkü o iyi gidiyor. Bu yüzden gelişimine devam edeceğiz ve şu anda A takımda oynamaya çok daha yakın. Taktikleri ve belirli anlarda nerede olması gerektiğini anladığından emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.



            HATAYSPOR'A DÜZCE ŞOKU!
            TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde dün deplasmanrda Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Konuk takım bu sonuçla adını bir üst tura yazdırırken, Hatayspor ise kupaya veda etti. Düzcespor'a galibiyeti getiren golleri 31'de Emre ve 90+5'te Eren kaydetti. Atakaş Hatayspor'da Simon Falette 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



            F.BAHÇE'DE BAŞAKŞEHİR MESAİSİ
            Süper Lig'de hafta sonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Kanarya, hazırlıklarına bugün devam edecek.



            YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK
            Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşayacaklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Devamını da getireceğimizi düşünüyorum. Gerçekten iyi ve karakterli oyunculardan oluşan bir takımız" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Jorge Jesus'a da övgüler yağdıran Gustavo Henrique, "Açıkçası bizim için çoğu şeyi kolay hale getiriyor. Onunla çalışmak gerçekten çok özel bir durum" şeklinde konuştu.



                2026'YA KADAR! JESUS'LA
                Portekiz'in saygın spor gazetelerinden A Bola, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki başarısına kayıtsız kalamadı. Ligdeki ilk 9 maçta 28 gol atarak rekora koşan Jesus'un Fenerbahçe'si, Portekiz'de de takdir gördü. Sarı- Lacivertliler'in geçen sezon aynı sayıda çıktığı maçta sadece 13 gol atabildiğini duyuran A Bola bombayı patlattı. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme yenileyeceğini duyuran A Bola, Sarı-Lacivertli taraftarları mest etti. Ayrıca Süper Lig'de daha önce sadece Kocaelispor'un 9 maçta 29 gol attığı 1992-1993 sezonu işaret edildi. Fenerbahçe'de 28 golün tam 13 farklı futbolcudan geldiğine dikkat çekilirken, Valencia'nın 10 gollük performansına da şapka çıkartıldı.



                YÖNETİMDEN ZAJC KARARI
                Miha Zajc'la yönetim arasındaki sözleşme krizi sürüyor. Yönetimin Sloven yldıza yeni bir teklif yapmayacağı ve masadaki rakamın kabul edilmesi durumunda imzaların atılacağı öğrenildi. Eğer süreç devam ederse, yönetimin Ocak'ta 2-3 milyon Euro arasında bir rakama Zajc'ı satmaya karar verdiği belirlendi.

                KRAMER DÖNEMİ BİTTİ!
                Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdiğini duyurdu. Schalke, geride kalan 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

                ŞAMPİYON GALİBİYETLE BAŞLADI
                NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sezonun ilk maçında Los Angeles Lakers'ı 123-109'luk skorla mağlup etti. Golden State'de Stephen Curry 33 sayı, Lakers'ta ise LeBron James 31 sayı ile oynadı.

                SERDAR AZİZ'İN 100. MAÇ HEYECANI
                Serdar Aziz, Jorge Jesus'un forma vermesi durumunda cumartesi günü Fenerbahçe formasıyla 100. maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkacak. Yıldız oyuncunun 99 maçta 10 golü var.

                4 KARŞILAŞMA A SPOR'DA
                Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün 4 maç A Spor'dan yayınlanacak. 13.00'te G.Birliği, Niğde Anadolu'yu ağırlayacak. 15.00'te Y. Malatya, Ağrı'yı konuk edecek. 17.30'da Giresunspor, Amasya ile karşılaşacak. 20.30'da ise G.Antep-Sarıyer maçı var.

                DÜNYA KUPASI İÇİN BEKLEYİŞTE
                Bordo-Mavililer'in Uruguaylı yıldız golcüsü Maxi Gomez, Dünya Kupası için ülkesinden davet bekliyor. Ancak oyuncunun performansının şu an için yeterli olup olmadığı ülke basınında da hemen hemen hergün tartışılıyor.

                DERYA ÇAĞLAYAN'DAN TÜRK BAYRAKLI CEVAP!
                Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altında Derya Ceren Çağlayan şampiyon oldu. Sporcumuz kürsüye geldiği sırada ikinci ve üçüncü olan sporcular Kazakistan bayrağını öne koydu. Derya bu davranışa kayıtsız kalmayarak Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önüne açtı. Kazak sporcular, Çağlayan'ı engellemek istese de başarılı olamadı. Ardından Kazaklar özür diledi.

                VALENCİA'YI DA EZ GEÇ FENERBAHÇE BEKO!
                THY EuroLeague'in çift maç haftasında bugün Fenerbahçe Beko Valencia ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma 20.45'te başlayacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise yarın Alman ekibi Alba Berlin'le deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da start alacak.

                KUNTZ'TAN ACIBADEM SPORTS'A ZİYARET
                Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da iş ortakları arasında yer alan Acıbadem Sporcu Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Alman teknik adam ziyaret sırasında sağlık merkezindeki hizmetler konusunda bilgi aldı. Kuntz, ziyaret esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

                SÜRMENELİ VE ÇAKIROĞLU ALTIN MADALYAYA...
                Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Busenaz Çakıroğlu, Polonyalı rakibi Natalia Rok'u yenerek yan finale çıktı. Bir diğer boksörümüz Busenaz Sürmeneli'de 66 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi. Dün de +81 kiloda Şennur Demir yarı finale çıkmıştı. Yarı final maçları yarın oynanacak.

                ZİRVEDEKİ MAÇ ZORBAY KÜÇÜK'ÜN
                Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Zirve takipçileri F.Bahçe ile Başakşehir'in maçını Zorbay Küçük yönetecek. Hakem hatalarından bıkan G.Saray ise Ali Palabıyık'ın atanmasına tepkili.

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                Haberler Spor Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasım ayı planı ortaya çıktı!
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