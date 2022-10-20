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    Eleştiri oklarının hedefindeki Valerıen Ismael en kötü isim oldu!

    Valerien Ismael iç sahada galibiyet almakta zorlanırken 1.60’lık puan ortalaması ile Beşiktaş’ta son dönemde görev yapan teknik adamlar içinde en başarısız isim oldu.

    En kötüsü Ismael

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor...Bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 6 maçtan 1 mağlubiyet alan Ismael deplasmanlarda ise yenilgi yüzü görmedi. Fransız hocanın bu sezon Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerininde oynattığı kötü futbol taraftarları çıldırttı. Beşiktaş evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerini kazanamazken, iç sahada da oynadığı son 3 maçta da galibiyet alamadı. Ismael'in iç sahadaki bu performansını Kara Kartal'ın eski hocaları ile kıyasladığımızda ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı... Beşiktaş'a iki şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş iç sahada 42 galibiyet 10 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 2,51 puan ortalaması yakaladı. Kartal'a son şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın ise 24 galibiyet, 5 beraberlik 6 mağlubiyet ile 2,23 ortalama yakaladı. 3. sırada ise Önder Karaveli bulunuyor. Karaveli 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ile 2.14 ortalama yakaladı. Abdullah Avcı ise 10 maçta 6 galibiyet, 2 yenilgi alarak 2.00 puan tutturdu. İsmael ise 4'er galibiyet ve beraberlik alırken 2 yenilgi yaşadı. Ismael 1.60 ortalama ile en az puan alan hoca oldu.



    ŞENOL GÜNEŞ
    2.51 PUAN ORTALAMASI
    SERGEN YALÇIN
    2.23 PUAN ORTALAMASI
    ÖNDER KARAVELI
    2.14 PUAN ORTALAMASI
    ABDULLAH AVCI
    2.00 PUAN ORTALAMASI
    VALERIEN ISMAEL
    1.60 PUAN ORTALAMASI

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    Haberler Spor Eleştiri oklarının hedefindeki Valerıen Ismael en kötü isim oldu!
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