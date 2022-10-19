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    Galatasaray, Türkiye Kupası 3. turunda bugün 2. Lig ekibi Kastamonuspor ile karşılaşacak

    Galatasaray, Türkiye Kupası 3. turunda bugün 2. Lig ekibi Kastamonuspor ile mücadele edecek. 21.00’de başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek...

    Aslan A Spor’da sahne alıyor

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında bugün evinde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Maçı kazanan takım adını 4. tura yazdıracak. Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. tura yükseldi. Kupanın favorileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 5. turdan itibaren heyecana ortak olacak.

    BUGÜN
    13.00 Kırklareli-Ordu
    13.00 Van-Elazığ FK
    14.00 Buca-A.Hopa
    14.00 Kırşehir-İskenderun
    14.00 Erzincan-Kütahya
    14.00 Balıkesir-Ofspor
    14.00 Altınordu-Sapanca
    14.00 Uşak-Gümüşhane
    14.00 Nazilli Bel.-Arnavutköy
    14.00 Göztepe-Karaköprü
    14.00 Adana-Orduspor
    14.00 Denizli-Ayvalıkgücü
    14.00 Çorum-E.Erok
    14.00 Etimesgut-Aksaray B.
    14.00 Keçiörengücü-Diyarbekir
    14.00 Şanlıurfa-Karaman
    15.00 Bolu-Fethiye
    17.00 Samsun-1984 Muş
    19.00 Hatay-Düzce
    21.00 Galatasaray-Kastamonu

    YARIN
    13.00 G.Birliği-N.Anadolu
    14.00 Tuzla-Yıldırım
    14.00 Menemen-Bulvar
    15.00 Y.Malatya-Ağrı
    17.30 Giresun-Amasya FK
    20.30 Gaziantep-Sarıyer

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