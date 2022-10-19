Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında bugün evinde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Maçı kazanan takım adını 4. tura yazdıracak. Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. tura yükseldi. Kupanın favorileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 5. turdan itibaren heyecana ortak olacak.
BUGÜN
13.00 Kırklareli-Ordu
13.00 Van-Elazığ FK
14.00 Buca-A.Hopa
14.00 Kırşehir-İskenderun
14.00 Erzincan-Kütahya
14.00 Balıkesir-Ofspor
14.00 Altınordu-Sapanca
14.00 Uşak-Gümüşhane
14.00 Nazilli Bel.-Arnavutköy
14.00 Göztepe-Karaköprü
14.00 Adana-Orduspor
14.00 Denizli-Ayvalıkgücü
14.00 Çorum-E.Erok
14.00 Etimesgut-Aksaray B.
14.00 Keçiörengücü-Diyarbekir
14.00 Şanlıurfa-Karaman
15.00 Bolu-Fethiye
17.00 Samsun-1984 Muş
19.00 Hatay-Düzce
21.00 Galatasaray-Kastamonu
YARIN
13.00 G.Birliği-N.Anadolu
14.00 Tuzla-Yıldırım
14.00 Menemen-Bulvar
15.00 Y.Malatya-Ağrı
17.30 Giresun-Amasya FK
20.30 Gaziantep-Sarıyer
- Spor
- 19.10.2022 Gazete
Galatasaray, Türkiye Kupası 3. turunda bugün 2. Lig ekibi Kastamonuspor ile karşılaşacak
Galatasaray, Türkiye Kupası 3. turunda bugün 2. Lig ekibi Kastamonuspor ile mücadele edecek. 21.00’de başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında bugün evinde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Maçı kazanan takım adını 4. tura yazdıracak. Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. tura yükseldi. Kupanın favorileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 5. turdan itibaren heyecana ortak olacak.