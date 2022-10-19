Avrupa ligi maçından dönene Fenerbahçe, Ankaragücü maçında 120 km koştu

Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe oynadığı futbolla hem keyif veriyor hem de mücadelesiyle alkış topluyor. Kimi zaman 4, kimi zaman da 3 günde bir maç yapan Fenerbahçe fiziksel yorgunluğa da meydan okuyor. Sarı-Lacivertliler, 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmazken sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da 'O sene bu sene... Takım sahada ölümüne mücadele ediyor' yorumlarında bulundu. Fenerbahçe'nin maç sonunda elde ettiği istatistikler, sahada savaştığını doğrular nitelikteydi. Kanarya, Ankaragücü maçında 119.8 km. ile bu sezonun koşu mesafesi rekorunu kırmayı başardı.