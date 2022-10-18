Trabzonspor 4 büyük takım arasında, derbilerde en çok puan toplayan ekip oldu

Trabzonspor son yıllardaki iyi gidişatını büyük maçlardaki skorlara da yansıtmayı başardı. 4 büyük takım arasında son 5 yılda oynanan maçlar arasında en fazla puan toplayan takım bordo- mavililer oldu. 5 yıl içerisinde oynanan büyük maçlarda Trabzonspor, 60 puan toplarken, Beşiktaş 48 puan aldı. Fenerbahçe ise söz konusu maçlarda 44 puanı hanesine yazdı. Galatasaray ise sadece 38 puan kazanabildi. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan, son iki sezonda ise şampiyonluk potasının içerisinde yer alan Trabzonspor'un bu istikrarını büyük maçlara da yansıtması dikkat çekti. Bordo-mavili takımünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşamıştı.

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