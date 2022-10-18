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    Başkent ekspresi! Fenerbahçe Ankara'da üç golle uçtu

    Başkentteki maça çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe daha 3. dakikada Batshuayi ile golü buldu... 25’te İrfan Can’ın golüyle skor 2-0 oldu. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Rossi son noktayı koydu.

    Başkent ekspresi

    Fener tam yol ileri!.. Hafta içi Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca deplasmanında 2-1 kazanan Sarı-Lacivertliler dün de Süper Lig'de Ankaragücü'nü başkentte 3-0'la geçti.



    BATSHUAYİ ÖNÜNDE BULDU!
    3. dakikada Fener öne geçti. Lincoln'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta oluşan karambol sonrası Batshuayi altıpasta önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



    GÖKHAN'DAN BÜYÜK HATA
    25. dakikada İrfan Can'ın uzaktan sert şutunda kaleci Gökhan büyük bir hata yaptı ve skor 2-0 oldu. 26'da Sowe'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



        SON NOKTAYI ROSSİ KOYDU
        53'te Beridze, Altay'ı geçemeyince önemli fırsat kaçtı. 65'te Valencia vurdu, Gökhan kurtardı. 74'te Pedro mutlak fırsatı harcadı. 90'da Rossi maçın skorunu belirledi: 0-3.

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        Haberler Spor Başkent ekspresi! Fenerbahçe Ankara'da üç golle uçtu
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