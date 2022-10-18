Başkent ekspresi! Fenerbahçe Ankara'da üç golle uçtu

Fener tam yol ileri!.. Hafta içi Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca deplasmanında 2-1 kazanan Sarı-Lacivertliler dün de Süper Lig'de Ankaragücü'nü başkentte 3-0'la geçti.
BATSHUAYİ ÖNÜNDE BULDU!
3. dakikada Fener öne geçti. Lincoln'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta oluşan karambol sonrası Batshuayi altıpasta önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
GÖKHAN'DAN BÜYÜK HATA
25. dakikada İrfan Can'ın uzaktan sert şutunda kaleci Gökhan büyük bir hata yaptı ve skor 2-0 oldu. 26'da Sowe'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.