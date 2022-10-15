Zirveye 'demir'ledi! Adana Demirspor Kasımpaşa'yı 4 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk etti. Adana temsilcisi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Sadık'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Celina'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Ertaç'tan dönen topu Bahoken tamamladı ancak bu kez de kale önünde savunma gole izin vermedi.