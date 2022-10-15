Zirveye 'demir'ledi! Adana Demirspor Kasımpaşa'yı 4 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk etti. Adana temsilcisi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Sadık'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Celina'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Ertaç'tan dönen topu Bahoken tamamladı ancak bu kez de kale önünde savunma gole izin vermedi.
20. dakikada Belhanda sol çaprazdan 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girip sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yükselen Samet kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Emre Akbaba'nın zor pozisyonda şutunda top az farkla auta gitti.