Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.10.2022 19:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2022 19:28
    ABONE OL

    Zirveye 'demir'ledi! Adana Demirspor Kasımpaşa'yı 4 golle devirdi

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi. Adana Demirspor, Süper Lig'te liderliğini sürdürdü. Konuk ekipte Belhanda iki asist ve bir golle yıldızlaştı. Mavi Şimşekler'in diğer gollerini Akintola, Onyekuru ve Ndiaye kaydetti.

    Zirveye ’demir’ attı

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk etti. Adana temsilcisi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

    Maçtan dakikalar
    15. dakikada Sadık'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Celina'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Ertaç'tan dönen topu Bahoken tamamladı ancak bu kez de kale önünde savunma gole izin vermedi.

    20. dakikada Belhanda sol çaprazdan 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girip sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

    34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yükselen Samet kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Emre Akbaba'nın zor pozisyonda şutunda top az farkla auta gitti.

        37. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanatta Stambouli'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası yayına yerden gönderdiği ortada Belhanda gelişine sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-1

        40. dakikada Kevin Rodrigues'in kullandığı taç atışında soldan son çizgiye inen Belhanda penaltı noktası üzerindeki Akintola'ya çıkardı. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği şutla fark 2'ye çıktı. 0-2

        47. dakikada pasla kullanılan korner atışında Celina ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

            54. dakikada Hajradinovic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Bahoken çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Ertaç 2 hamlede topu kontrol etti.


            56. dakikada Ben Ouannes'in soldan ceza sahasın gönderdiği ortada savunmadan seken top Aytaç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlağı önünde bulan Bahoken düzeltip vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-2


            64. dakikada Belhanda'nın pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru süratle ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılıp sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-3

            86. dakikada Sadık'ın sektirdiği top Yusuf Sarı'nın önünde kaldı. Bu futbolcu topla birlikte ceza sahasına girip müsait pozisyondaki Ndiaye'ye çıkardı. Ndiaye yerden bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 1-4

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Environment
            Haberler Spor Zirveye 'demir'ledi! Adana Demirspor Kasımpaşa'yı 4 golle devirdi
                SON DAKİKA