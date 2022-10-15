Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu "Bu kupa bu işin zirvesi" dedi | Spor haberleri

İstanbul'da gerçekleştirilen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu "Alınan kupa bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yolculuk, bu tırmanış devam edecek. Cumhurbaşkanımızın her daim sporu bizzat takip eden ve en güçlü şekilde destekleyen yönü, liderliği pek çok branşta olduğu gibi ampute futbolunda da çok ciddi bir başarıyı getirdi. O gün kendileri bizlerle birlikteydiler, o gururu ve heyecanı birlikte yaşadık. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Ampute Futbol Milli Takımı, Bakan Kasapoğlu'na milli takım forması hediye etti.
MONACO AŞAĞILANDI
Avrupa basını Trabzonspor'un tarihi Monaco zaferini, "Monaco, Trabzon'da aşağılandı" başlıklarıyla okuyucularına aktardı. Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu Akyazı'nın çimlerine gömdü. Bordo-Mavililer, rakibine Avrupa kupalarında şimdiye kadar aldığı en ağır yenilgilerden birini yaşattı. Temsilcimizin bu galibiyeti Fransız basınında da büyük yankı buldu. Ülkenin önemli spor gazeteleri Monaco'yu yerden yere vurdu. İşte o manşetler: Boursorama: Monaco Trabzonspor'dan tokat yedi, L'Equipe: Monaco, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un sahasında döküldü, Eurosport: Monaco, Trabzon'da aşağılandı, Le Figaro: Monaco için kabus gecesi, Foot01: Monaco, Trabzon'da tamamen suya battı.
EMIRATES'DEN REAL'E 280 MİLYON EURO
İspanyol devi Real Madrid'in Emirates ile 2026 yılına kadar sponsorluk anlaşmasını yenilediği bildirildi. Açıklama dün yapılırken, bu anlaşma dünyanın en büyük forma sponsorluk anlaşmalarından biri olarak tarihe geçti. Taraflar finansal detayları açıklamazken, İspanyol spor gazetesi Marca, sözleşmenin değerinin yılda yaklaşık 70 milyon Euro artı değişkenler olduğunu bildirdi. Ancak detaylı açıklamaların Real Madrid ve Emirates tarafından bırkaç gün iç inde yapılması bekleniyor.
2013'TEN BU YANA
İspanyol ekibi bu durumunda 4 yıl için Emirates'ten kasasına 280 milyon Euro para aktaracak. Emirates Havayolları 2013 yılından bu yana Real Madrid'in forma sponsorluğunu yapıyor.