Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu "Bu kupa bu işin zirvesi" dedi | Spor haberleri

İstanbul'da gerçekleştirilen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu "Alınan kupa bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yolculuk, bu tırmanış devam edecek. Cumhurbaşkanımızın her daim sporu bizzat takip eden ve en güçlü şekilde destekleyen yönü, liderliği pek çok branşta olduğu gibi ampute futbolunda da çok ciddi bir başarıyı getirdi. O gün kendileri bizlerle birlikteydiler, o gururu ve heyecanı birlikte yaşadık. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Ampute Futbol Milli Takımı, Bakan Kasapoğlu'na milli takım forması hediye etti.