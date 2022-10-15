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    Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu "Bu kupa bu işin zirvesi" dedi | Spor haberleri

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi. Kasapoğlu, “Alınan kupa bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bu tırmanış devam edecek” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 15 Ekim TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Alınan bu kupa bu işin zirvesi

    İstanbul'da gerçekleştirilen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu "Alınan kupa bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yolculuk, bu tırmanış devam edecek. Cumhurbaşkanımızın her daim sporu bizzat takip eden ve en güçlü şekilde destekleyen yönü, liderliği pek çok branşta olduğu gibi ampute futbolunda da çok ciddi bir başarıyı getirdi. O gün kendileri bizlerle birlikteydiler, o gururu ve heyecanı birlikte yaşadık. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Ampute Futbol Milli Takımı, Bakan Kasapoğlu'na milli takım forması hediye etti.



    MONACO AŞAĞILANDI
    Avrupa basını Trabzonspor'un tarihi Monaco zaferini, "Monaco, Trabzon'da aşağılandı" başlıklarıyla okuyucularına aktardı. Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu Akyazı'nın çimlerine gömdü. Bordo-Mavililer, rakibine Avrupa kupalarında şimdiye kadar aldığı en ağır yenilgilerden birini yaşattı. Temsilcimizin bu galibiyeti Fransız basınında da büyük yankı buldu. Ülkenin önemli spor gazeteleri Monaco'yu yerden yere vurdu. İşte o manşetler: Boursorama: Monaco Trabzonspor'dan tokat yedi, L'Equipe: Monaco, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un sahasında döküldü, Eurosport: Monaco, Trabzon'da aşağılandı, Le Figaro: Monaco için kabus gecesi, Foot01: Monaco, Trabzon'da tamamen suya battı.



    EMIRATES'DEN REAL'E 280 MİLYON EURO
    İspanyol devi Real Madrid'in Emirates ile 2026 yılına kadar sponsorluk anlaşmasını yenilediği bildirildi. Açıklama dün yapılırken, bu anlaşma dünyanın en büyük forma sponsorluk anlaşmalarından biri olarak tarihe geçti. Taraflar finansal detayları açıklamazken, İspanyol spor gazetesi Marca, sözleşmenin değerinin yılda yaklaşık 70 milyon Euro artı değişkenler olduğunu bildirdi. Ancak detaylı açıklamaların Real Madrid ve Emirates tarafından bırkaç gün iç inde yapılması bekleniyor.

    2013'TEN BU YANA
    İspanyol ekibi bu durumunda 4 yıl için Emirates'ten kasasına 280 milyon Euro para aktaracak. Emirates Havayolları 2013 yılından bu yana Real Madrid'in forma sponsorluğunu yapıyor.



        BOLU 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
        Spor Toto 1. Lig'in 9.haftasında dün Boluspor sahasında Denizlispor'u 3-0 yenerek puanını 15'e çıkardı. Bolu'ya galibiyeti getiren golleri Michel Landel, Kayamba ve Balde kaydetti.



        FENERBAHÇE MACCABİ'Yİ MARKO GUDURİC'LE GEÇTİ
        Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'i 86-71 yenerek 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe'de Guduric 23 sayı ile maçın yıldızı oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ise Türk Telekom Bahçeşehir Koleji'ni 87-68 mağlup etti. Türk Telekom'da Grant 21 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

        TUZLASPOR'DA EREN ŞAFAK DÖNEMİ SONA ERDİ
        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Eren Şafak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar dileyerek, verdiği hizmetler için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.



        KONFERANS LİGİ'NİN EN İYİSİ OKAKA
        Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Okaka'nın, performansıyla 4. haftanın en iyisi olduğu aktarıldı.

            SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
            Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. 14.30'da Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek. 17.00'de Kasımpaşa, Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Bu maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. 20.00'de ise zirveyi zorlamak isteyen Konyaspor, Gaziantep'i ağırlayacak. Bu maçın hakemi ise Çağdaş Altay.



            M.CİTY PHİL FODEN'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
            Manchester City, orta saha oyuncusu Phil Foden ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu. Altyapısından yetiştiği Manchester City ile 182 maça çıkan ve 52 gol atan Foden, Premier Lig ve Lig Kupası'nda 4'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



            ZOR DOĞUMLARDAN GÜZEL BEBEKLER DOĞARMIŞ
            Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlayan ve çok iyi bir performans ortaya koyan Arda Güler'in annesi Serap Güler, galibiyetten sonra oğlu için duygusal bir mesaj paylaştı. Anne Güler'in, oğlu Arda'nın maç sonrası paylaşımına yaptığı yorum yüzlerce beğeni aldı. Serap Güler mesajında "Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki, güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi" ifadelerini kullandı.



            ANKARAGÜCÜ İÇİN START VERİLDİ
            Fenerbahçe, Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. AEK Larnaca maçında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile yetinirken diğerleri 1.5 saat süren bir antrenman yaptı. Jorge Jesus yönetimindeki idman yarı sahada çift kale maçla tamamladı.



                KUPAYI ISMAEL İLE KALDIRACAĞIZ
                Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael ve TFF başkanlığı için konuştu. Başkan Çebi "Valerien Ismael'e çok güveniyorum. Kendisinde birçok artı özellikler var. Kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanma isteğindeyim. Ismael ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı planladım, plan çerçevesinde gidiyorum. Fikrimde bir değişiklik yok" dedi. Çebi, TFF Başkanlığı ile de ilgili olarak "Bir evvelki TFF seçimleriyle ilgili bana talepler geldi. Beşiktaş benim için önceliğimdi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vazife kutsaldır. Beşiktaş benim önceliğim. Pandemi döneminde Beşiktaş'ı sırtlamam gerektiğini düşündüm, devam ediyorum" ifadelerini kullandı.



                BEŞİKTAŞ'A YENİ SPONSOR
                GKN Kargo, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın forma, Erkek Basketbol Takımı' nın da şort sponsoru oldu.



                EVERTON SATMAYA HAZIR!
                İngiliz ekibi Everton, Beşiktaş'ın Dele Alli'nin bonservisini almasını bekliyor. Dele Alli'nin sözleşmesinde "Ocak 2023'te bonservisinin alınması durumunda 6 milyon Euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde ise 8 milyon Euro olur" maddesi yer alıyor. Beşiktaş'ın istemesi halinde Everton'ın Alli'nin bonservisinde indirim yapmaya hazır olduğu 6 değil 4 milyon Euro'ya bırakmaya hazır olduğu da İngiliz basınının iddiaları arasında.



                    AKDENİZ DERBİSİ ALANYASPOR'UN
                    Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 3-2 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44'te Ahmed Hassan, 51'de- Lusamba ve 70'te Doumbia kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 57 ve 87. dakikalarda Haji Wright attı. Alanya bu sonuçla puanını 12 yaparken, Antalya 7 puanda kaldı.



                    TÜRKİYE'Yİ VE İSTANBUL'U ÇOK SEVDİK
                    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dires Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, Sarı-Kırmızılı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini dile getiren Belçikalı futbolcu, "Türkiye'ye ilk geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılandık. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

                    ASLAN'IN RAKiBi KAYSERiSPOR
                    Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray bugün deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Kafilede Patrick Van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir yer almadı. Kerem Aktürkoğlu, bugün sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



                    ASLAN KAYSERİ'YE HAZIR!
                    G.Saray, Kayserispor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma taktik ağırlıklıydı.

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                    Haberler Spor Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu "Bu kupa bu işin zirvesi" dedi | Spor haberleri
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