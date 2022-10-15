Abdullah Avcı Monaco zaferi sonrası oyuncularına övgüler yağdırdı: Herkes gurur duydu





BEŞİKTAŞ'A ODAKLANDI

Bu maçla ilgili olumsuz hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü herkesi gururlandırdınız. Şimdi bizim için lig ve Avrupa yeniden başladı. Bunu çok daha iyi hale getireceğiz" dedi.