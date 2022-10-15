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    Abdullah Avcı Monaco zaferi sonrası oyuncularına övgüler yağdırdı: Herkes gurur duydu

    Soyunma odasında oyuncularıyla toplantı yapan Avcı, “Gerçek kimliğimizi sahaya yansıttık. Herkesi gururlandırdınız” dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Herkes gurur duydu

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup olduğu Monaco'yu sahasında 4-0 gibi çok net ve farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor, adeta yeniden doğdu.



    Maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ise galibiyetin coşkusunu yaşarken, soyunma odasında ise hem gurur hem de coşku vardı. Oyuncularının maçtan sonra alınan galibiyetten dolayı oldukça keyifli olduğunu gören teknik direktör Abdullah Avcı da, "Gerçek ruhumuzu ve kimliğimizi sahaya yansıttık.



    BEŞİKTAŞ'A ODAKLANDI
    Bu maçla ilgili olumsuz hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü herkesi gururlandırdınız. Şimdi bizim için lig ve Avrupa yeniden başladı. Bunu çok daha iyi hale getireceğiz" dedi.



        Bordo- Mavililer'in kaptanı Uğurcan Çakır ise, hafta sonunda Beşiktaş'ı da yeneceklerini söyledi. 26 yaşındaki eldiven, "Beşiktaş, maçı zor ama biz de kaliteliyiz. Geçen senenin şampiyonu biziz, her kulvarda ilerlemek istiyoruz. Bu maçta yüzde 100'ümüzü verip kazanacağız. Taraftarımıza bir bayram daha yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

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        Haberler Spor Abdullah Avcı Monaco zaferi sonrası oyuncularına övgüler yağdırdı: Herkes gurur duydu
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