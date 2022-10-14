Trabzonspor Monaco’yu darmadağın etti! Tarihinin en flaş Avrupa zaferlerinden birisini elde etti

Akyazı'da Trazonspor destanı... Bordo- Mavililer, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4. maçında Fransızları'ın güçlü ekibi Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Bu müthiş galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Abdullah Avcı'nın ekibi grubunda 2. sıraya yükseldi. 44. dakikada futbol sahalarında çok ender görülen bir pozisyon yaşandı. Monaco kalecisi Nübel'in vermek istediği pas takım arkadaşı Malang Sarr'a çarptı ve kendi ağlarına gitti. Trabzonspor bu golle öne geçti: 1-0. İkinci yarının hemen başında fark 2'ye çıktı. Anastasios Bakasetas'ın çok etkili kornerinde Vitor Hugo harika bir kafa vuruşu yaparak skoru 2-0'a getirdi. Durmayan ve dalga dalga Monaco kalesine yüklenen Bordo-Mavililer 57. dakikada 3. golü de buldu. Enis Bardhi çok akıllı bir vuruşla frikikten topu Fransızlar'ın ağlarına yolladı: 3-0. 69. dakikada Bakasetas'ın asistinde Trezeguet skoru 4-0 yaptı. Gruptaki diğer maçta ise Ferencvaros, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.