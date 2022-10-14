Temsilcimiz Başakşehir, Letonya temsilcisi Rigas'ı 3-0 mağlup etti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi Rigas'ı 3-0 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. 11. dakikada Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu: 1-0. 45. dakikada Okaka kornerdan gelen topa kafayı vurdu: 2-0. 75. dakikada Bertrand Traore'nin çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'tan sekti, boş pozisyonda topu önünde bulan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Başakşehir maçı 3-0 kazandı.



BAŞAKŞEHİR KALESİNİ GOLE KAPATTI

RIGAS'I 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, grubunda oynadığı 4. maçta da kalesinde gol görmedi.

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