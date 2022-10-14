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    Temsilcimiz Başakşehir, Letonya temsilcisi Rigas'ı 3-0 mağlup etti

    Konferans Ligi’nde Rigas’ı Deniz Türüç ve Okaka’nın (2) golleriyle geçen Başakşehir puanını 10 yaparak liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı da garantiledi.

    Helal sana Başakşehir

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi Rigas'ı 3-0 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. 11. dakikada Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu: 1-0. 45. dakikada Okaka kornerdan gelen topa kafayı vurdu: 2-0. 75. dakikada Bertrand Traore'nin çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'tan sekti, boş pozisyonda topu önünde bulan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Başakşehir maçı 3-0 kazandı.

    BAŞAKŞEHİR KALESİNİ GOLE KAPATTI
    RIGAS'I 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, grubunda oynadığı 4. maçta da kalesinde gol görmedi.

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    Haberler Spor Temsilcimiz Başakşehir, Letonya temsilcisi Rigas'ı 3-0 mağlup etti
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