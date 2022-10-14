UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz sahasında 4-3 kaybettiği maçın da rövanşını almış oldu. Sivasspor bu sonuçla grubunda averajla 2. sırada yer aldı, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu. 36. dakikada Thaçi, ceza sahası yay çizgisi içinden sol ayağıyla kaleye vurdu, Ali Şaşal'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. 72. dakikada Gradel'in soldan ortaladığı topu Hakan Arslan altı pas önünde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1 80. dakikada Uğur Çiftçi gelişine kaleye vurdu. Kaleye giden topu filelerle buluşturan isim Angielski oldu: 1-2.
RÖVANŞI VERMEDİLER
Sivasspor evinde son dakika golüyle 4-3 yenildiği Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yenerek rövanşı aldı.
- Spor
- 14.10.2022 Gazete
Sivasspor rövanşı veremedi! Ballkani’yi Hakan Arslan ve Angielski’nin golleriyle 2-1 yendi
Sivasspor, Konferans Ligi’nde geriye düştüğü maçta Ballkani’yi Hakan Arslan ve Angielski’nin golleriyle 2-1 yendi.Temsilcimiz sahasında 4-3 kaybettiği maçın da rövanşını almış oldu.
UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz sahasında 4-3 kaybettiği maçın da rövanşını almış oldu. Sivasspor bu sonuçla grubunda averajla 2. sırada yer aldı, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu. 36. dakikada Thaçi, ceza sahası yay çizgisi içinden sol ayağıyla kaleye vurdu, Ali Şaşal'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. 72. dakikada Gradel'in soldan ortaladığı topu Hakan Arslan altı pas önünde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1 80. dakikada Uğur Çiftçi gelişine kaleye vurdu. Kaleye giden topu filelerle buluşturan isim Angielski oldu: 1-2.