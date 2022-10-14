Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael açıklaması!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi. Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı." dedi. Şenol Güneş iddiaları hakkında da konuşan Kazancı, "Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Kararı ben vermiyorum. Ben sadece rapor hazırlayıp başkanımıza sunuyorum. Böyle ithamlarla başkanımıza da saygısızlık yapılıyor." diye konuştu.