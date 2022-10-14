Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael açıklaması!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi. Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı." dedi. Şenol Güneş iddiaları hakkında da konuşan Kazancı, "Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Kararı ben vermiyorum. Ben sadece rapor hazırlayıp başkanımıza sunuyorum. Böyle ithamlarla başkanımıza da saygısızlık yapılıyor." diye konuştu.
ÇEBİ'DEN YAKIN TAKİP
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri´nde başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
EN İYİ BEŞİKTAŞ'I GÖSTERECEĞİZ
Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Trabzonspor derbisi öncesinde konuştu. Hollandalı futbolcu, "Bizim bir sistemimiz var ve bu sisteme sadık kalıp Trabzonspor'a karşı en iyi halimizi göstereceğiz" dedi. Weghorst," Zor bir maç olacak. 3 puan için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.