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    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael açıklaması!

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, “Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Ligimizde yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu düşünüyorum. Şenol Güneş’i istemediğim yönündeki haberler ise kasıtlı çıkartılıyor” dedi.

    Yerli olsaydı eleştirilmezdi

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi. Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı." dedi. Şenol Güneş iddiaları hakkında da konuşan Kazancı, "Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Kararı ben vermiyorum. Ben sadece rapor hazırlayıp başkanımıza sunuyorum. Böyle ithamlarla başkanımıza da saygısızlık yapılıyor." diye konuştu.



    ÇEBİ'DEN YAKIN TAKİP
    Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri´nde başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



    EN İYİ BEŞİKTAŞ'I GÖSTERECEĞİZ
    Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Trabzonspor derbisi öncesinde konuştu. Hollandalı futbolcu, "Bizim bir sistemimiz var ve bu sisteme sadık kalıp Trabzonspor'a karşı en iyi halimizi göstereceğiz" dedi. Weghorst," Zor bir maç olacak. 3 puan için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



        BOEY'E TUDOR KANCASI
        Sacha Boey'ye Avrupa kulüplerinin transfer ilgisi büyüyor. Fransız basınına göre Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor çok yakından takip ettiği genç yıldızı transfer hedefi olarak belirledi. Haberde, "Gerçekten de Avrupa futbolunun büyük kulüpleri Boey ile ilgileniyor. İlk ismi geçen kulüpler Liverpool veya Real Madrid. Ayrıca bir Fransız kulübü de sağ bek oyuncusunun adını listeye ekledi. Bu kulüp, Clauss ve Issa Kabore'yi bu yaz kadrosuna katan Marsiya. Fakat sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Kabore'nin yerine bir takviye yapılabilir" ifadesi kullanıldı.



        SON KARAR: MERTENS SOLA!
        Kayseri maçı öncesi Galatasaray'da ilk 11 netleşiyor. Okan Buruk'un dünkü taktik çalışmada sol bekte Kazımcan'ı, 10 numarada Mata'yı, sol kanatta ise Mertens'i oynattığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın son dönemin tartışılan ismi olan Kerem'e yedek takımda şans verdiği de gelen bilgiler arasında. Yine idmanda orta alanda Torreira ile beraber Midtsjö'nün görev yaptığı, büyük ihtimalle Oliveira'nın Kayseri'de kulübede oturacağı belirlendi.



        BURUK ÜYE OLAMADI
        Galatasaray'da herkesi şaşırdan bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un kulübün efsanesi olmasına rağmen genel kurul üyeliğinin bulunmadığını ve bu sıkıntıyı en kısa sürede ortadan kaldıracaklarını söylemişti. Ancak Özbek'in bu sözlerinin ardından üyelik için başvuru yapan tecrübeli hocaya olumsuz yanıt geldi.



            KONTENJAN DOLDU!
            Buruk'un futbolu Galatasaray'da bırakmamasından dolayı tüzük gereği bu kararın alındığı ifade edildi. Normal şartlarda Dursun Özbek'in başkanlık kontenjanından Buruk'u üyeliğe geçirme yetkisi bulunuyordu. Fakat bir önceki başkan Burak Elmas'ın 2022 için tüm kontenjanı doldurduğu belirlendi. Bu nedenle Özbek 2023'te başkanlık kontenjanından Buruk'u üye yapacak.



            AVRUPA'DA TÜRK GECESİ
            Türk futbolu dün zafer üstüne zafer yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'le geçerken, Trabzonspor da evinde Monaco önünde 4-0'lık harika bir galibiyet yaşadı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz de dün 2'de 2 yaptı. Başakşehir sahasında Letonya ekibi Rigas'ı 3-0 mağlup ederken, Sivasspor da Kosova deplasmanında Ballkani önünde 2-1 kazandı. Türihinde ilk kez Avrupa'da 4'te 4 yapan Türkiye, UEFA sıralamasında 18. başladığı geceyi 14. sırada bitirmeyi başardı.

            LİGDE AKDENİZ DERBİSİ
            Süper Lig'in 10. haftası bugün start alıyor. Alanyaspor Akdeniz derbisinde evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

            DEV MAÇ 29 EKİM'DE
            Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanacak Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının tarihi belli oldu. Dev maç 29 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

            EFES UZATMADA YIKILDI
            Euroleague 2. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Monaco'ya normal süresi 82-82 biten maçta uzatmalarda 95-92 yenildi. Efes'te Clyburn 27 sayı üretti.

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            Haberler Spor Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael açıklaması!
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