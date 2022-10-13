Galatasaray Juan Mata ile olan sözleşmesini uzatmak istiyor | Spor haberleri

HAYDİ 4'TE 4 OLSUN!

UEFA sıralamasında üst basamakları zorlamaya başlayan Türk futbolu bu gece kritik 4 sınav birden verecek. Avrupa Ligi B Grubu'nda lider olan Fenerbahçe 19.45'te AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maçta Polonyalı hakem Pawel Razckowski düdük çalacak. H Grubu'nda 3 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor ise 22.00'de güçlü Fransız ekibi Monaco'yu ağırlayacak. Akyazı'daki mücadeleyi Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek.



HEPSİ BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ

Konferans Ligi'nde de zorlu ve bir o kadar da önemli sınavlar vereceğiz. A Grubu'nda lider olan Başakşehir, son sıradaki Rigas'ı 19.45'te ağırlayacak. G Grubu'nda 4 puanla zirvenin hemen gerisindeki Sivas da 22.00'de Ballkani ile Kosova'da kozlarını paylaşacak. 4 maçtan alacağımız puanlar UEFA sıralamasında büyük önem taşıyacak.







BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR

Bu akşam AEK Larnaca ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus basın toplantısı düzenledi. Portekizli hoca, "Yarın (bugün) zor bir maç bekliyoruz. Çünkü rakibimiziin gruptan çıkma ihtimali var oynadığı maçlarda iyi sonuçlar aldılar. Gruptan çıkabilmek adına galibiyet umuyoruz ama zor bir maç bizi bekliyor " diye konuştu. Takımdaki eksik oyunculara dikkat çeken Jesus, "Takımımızda sakat oyuncular var. Hem Avrupa'da hem de kendi ligimizde mücadele etmemizin bir sonucu bu. Yarınki maçta daha önce yaptığımız kadar rotasyon imkanımız olmayacak" dedi. Jesus, "Yarın maçtan galip ayrılıp, tur için güzel bir adım atmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.