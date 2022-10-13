Galatasaray Juan Mata ile olan sözleşmesini uzatmak istiyor | Spor haberleri

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS, Galatasaray'ın Mata ile olan sözleşmesi uzatmak istediğini iddia etti. Gazete, "Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynamışsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor" ifadelerine yer verdi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu karakter ve mücadeleyle taraftarın gönlünde taht kurdu. Galatasaray'ın teknik heyeti, İspanyol oyuncunun devam etmesi için bunun olmasına gerek olmadığını yönetim kuruluna bildirdi. Mata'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.
BANKALAR BİRLİĞİ İLE ANLAŞTIK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir süredir gündemde olan Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili gelişmeleri aktardı. Özbek, "Galatasaray mevcut bütün gayrimenkullerini satsa bile bu şekilde borcunu kapatamıyor. Benim ve arkadaşlarımın amacı bunların geliştirilmesi. Mecidiyeköy'de 1 milyar TL'nin üzerinde bir fon bize kalacak. Bankalar Birliği ile yapılan görüşme çerçevesinde bu paranın yarısının onlara aktarılması gerek. Bankalar Birliği ile görüşerek onlara, 'Bunu bugün almayın' dedik. Bizim iki önemli projemiz var. Biri Kemerburgaz, diğer ide Florya'daki arsa... Bankalar Birliği ile anlaştık. Borç için bize zaman verecekler" diye konuştu.
ADI METİN OKTAY OLACAK
Özbek, "Kemerburgaz'ın yaklaşık olarak 5 sene önce tapusunu almıştık. Kemerburgaz'daki tesisin adı Metin Oktay Tesisleri olacak. Galatasaray adası çok önemli. Galatasaray'a orada mutlu olacağı bir bir yer kazandırmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.
SEVİLLA'NIN MARCAO AŞKI
Marcao, rekor bonservis ile G.Saray'dan Sevilla'ya transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Dortmund'a karşı veren Marcao'ya İspanyol taraftarlar hayran kaldı. Brezilyalı stoper, Dortmund'a karşı 3 top kapma ve 3 uzaklaştırmayla oynadı.