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    Galatasaray Juan Mata ile olan sözleşmesini uzatmak istiyor | Spor haberleri

    İspanyol AS Gazetesi, Galatasaray’ın İspanyol yıldız ile olan sözleşmesini uzatmak istediğini iddia etti. Gazete, “G.Saray, Mata’nın opsiyonunu beklemek istemiyor” ifadelerine yer verdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 13 Ekim TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Mata ile uzatmak istiyor

    İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS, Galatasaray'ın Mata ile olan sözleşmesi uzatmak istediğini iddia etti. Gazete, "Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynamışsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor" ifadelerine yer verdi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu karakter ve mücadeleyle taraftarın gönlünde taht kurdu. Galatasaray'ın teknik heyeti, İspanyol oyuncunun devam etmesi için bunun olmasına gerek olmadığını yönetim kuruluna bildirdi. Mata'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.



    BANKALAR BİRLİĞİ İLE ANLAŞTIK
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir süredir gündemde olan Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili gelişmeleri aktardı. Özbek, "Galatasaray mevcut bütün gayrimenkullerini satsa bile bu şekilde borcunu kapatamıyor. Benim ve arkadaşlarımın amacı bunların geliştirilmesi. Mecidiyeköy'de 1 milyar TL'nin üzerinde bir fon bize kalacak. Bankalar Birliği ile yapılan görüşme çerçevesinde bu paranın yarısının onlara aktarılması gerek. Bankalar Birliği ile görüşerek onlara, 'Bunu bugün almayın' dedik. Bizim iki önemli projemiz var. Biri Kemerburgaz, diğer ide Florya'daki arsa... Bankalar Birliği ile anlaştık. Borç için bize zaman verecekler" diye konuştu.

    ADI METİN OKTAY OLACAK
    Özbek, "Kemerburgaz'ın yaklaşık olarak 5 sene önce tapusunu almıştık. Kemerburgaz'daki tesisin adı Metin Oktay Tesisleri olacak. Galatasaray adası çok önemli. Galatasaray'a orada mutlu olacağı bir bir yer kazandırmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.



    SEVİLLA'NIN MARCAO AŞKI
    Marcao, rekor bonservis ile G.Saray'dan Sevilla'ya transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Dortmund'a karşı veren Marcao'ya İspanyol taraftarlar hayran kaldı. Brezilyalı stoper, Dortmund'a karşı 3 top kapma ve 3 uzaklaştırmayla oynadı.



        HALEN KULÜP BULAMADILAR!
        Geçen sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk hala kulüp bulamadılar. 3 futbolcunun arayışları devam ediyor. Yine anlaşması biten Semih Kaya ve Arda Turan ise kariyerlerini noktaladı.



        MİLOT RASHİCA SABIRSIZLANIYOR!
        G.Saray'da transferin son günlerinde kadroya katılan Rashica'nın Kayseri maçına 11 başlaması bekleniyor. Yıldız oyuncu, Kayseri maçını iple çekiyor.



        AMPUTE MİLLİ TAKIMI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
        Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Ziyarette, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile sporcular yer aldı. Vatandaşlar, milli kafileye "Türkiye sezinle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratta bulundu.

            EFES&FENERBAHÇE SAHNE ALIYOR
            THY EuroLeague 2. hafta maçında son şampiyon Anadolu Efes bugün Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak. Karşılaşma 20.00'de başlayacak. Avrupa arenasındaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise yarın Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da start alacak.



            LİVERPOOL G.RANGERS'İ 'YEDİ' BİTİRDİ: 7-1
            UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Liverpool deplasmanda Rangers'i 7-1 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Grubun diğer maçında Napoli Ajax'ı 4-2 yendi. Diğer sonuçlar: B Grubu: Atl. Madrid-C.Brugge: 0-0, Leverkusen-Porto: 0-3, C Grubu: V.Plzen-Bayern Münih: 2-4, Barcelona-Inter: 3-3, D Grubu: Tottenham-Frankfurt: 3-2, S.Lizbon-Marsilya: 0-2.

            NDAO 5 AY FORMA GİYEMEYECEK!
            Antalyaspor'un Senegalli yıldız futbolcusu Ndao'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçının 9. dakikasında sakatlanan ve yerini Ghacha'ya bırakan, 26 yaşındaki Senegalli Ndao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Tecrübeli oyuncunun kemik kırıklığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



            BÜYÜK HEYECAN 4 ŞEHİRDE YAŞANACAK
            Öğrencilerin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversitelerarası dünyanın en büyük global valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022'nin heyecanı şehirlerde yaşanıyor. Katılımcılar; Mersin, Adana, Hatay ve Gaziantep'te çevrim dışı olarak gerçekleşecek elemelere katılabilecek. Şampiyon, ülkemizi Brezilya'da temsil edecek.

            HAYDİ 4'TE 4 OLSUN!
            UEFA sıralamasında üst basamakları zorlamaya başlayan Türk futbolu bu gece kritik 4 sınav birden verecek. Avrupa Ligi B Grubu'nda lider olan Fenerbahçe 19.45'te AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maçta Polonyalı hakem Pawel Razckowski düdük çalacak. H Grubu'nda 3 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor ise 22.00'de güçlü Fransız ekibi Monaco'yu ağırlayacak. Akyazı'daki mücadeleyi Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek.

            HEPSİ BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ
            Konferans Ligi'nde de zorlu ve bir o kadar da önemli sınavlar vereceğiz. A Grubu'nda lider olan Başakşehir, son sıradaki Rigas'ı 19.45'te ağırlayacak. G Grubu'nda 4 puanla zirvenin hemen gerisindeki Sivas da 22.00'de Ballkani ile Kosova'da kozlarını paylaşacak. 4 maçtan alacağımız puanlar UEFA sıralamasında büyük önem taşıyacak.



            BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR
            Bu akşam AEK Larnaca ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus basın toplantısı düzenledi. Portekizli hoca, "Yarın (bugün) zor bir maç bekliyoruz. Çünkü rakibimiziin gruptan çıkma ihtimali var oynadığı maçlarda iyi sonuçlar aldılar. Gruptan çıkabilmek adına galibiyet umuyoruz ama zor bir maç bizi bekliyor " diye konuştu. Takımdaki eksik oyunculara dikkat çeken Jesus, "Takımımızda sakat oyuncular var. Hem Avrupa'da hem de kendi ligimizde mücadele etmemizin bir sonucu bu. Yarınki maçta daha önce yaptığımız kadar rotasyon imkanımız olmayacak" dedi. Jesus, "Yarın maçtan galip ayrılıp, tur için güzel bir adım atmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.



                4 GOL SONRASI DEFANSA AYAR!
                Jorge Jesus, 4 gol yenen Karagümrük maçından sonra açıklamada savunmada sıkıntı yaşadıklarını söylemişti. Portekizli hocanın bu akşam AEK Larnaca önünde 3'lü defansa geri dönmesi bekleniyor. Savunma hattında Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'nin görev yapacağı öğrenildi. Karagümrük maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu da bu akşam 11'deki yerini alacak. Forvet hattında ise Batshuayi'nin oynaması, son maçlarda etkisiz bir görüntü çizen Pedro'nun kulübeye dönmesi bekleniyor.

                FENER'DE 5 EKSİK VAR
                AEK Larnaca maçı için dün Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden Fener'de 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan Luan Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı. Maçın oynanacağı AEK Arena'da son idmanını yapan Fenerbahçe ardından kampa girdi.

                WEGHORST HIRS YAPTI!
                Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarını boş geçen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Trabzonspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın yıldız golcüsü, Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız. Trabzonspor maçında suskunluğumu bozmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



                SALiH UÇAN MÜJDESİ
                Beşiktaş'ta trabzonspor maçı öncesi Salih Uçan'dan iyi haber geldi. Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan Salih Uçan, Trabzonspor maçında görev yapabilecek. Tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 8 maçta da ilk 11'de görev yaptı. 1 gol ve 1 asist kaydetti. Siyah- Beyazlılar'ın yıldızı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Salih Uçan oyunu iki yönlü oynuyor... Hem mücadelesi hem de paslarıyla fark yaratıyor.



                BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
                Süper Lig'de pazar günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün saha ve salonda yaptığı antrenmanlarla devam etti. Siyah-Beyazlılar, denge, kuvvet, taktik ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Kara Kartal, Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.


                EVİMİZDE KAYIP YAŞAMAYIZ
                Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında bugün Letonya ekibi RFS'yi konuk edecek. Başakşehir'in yıldız oyuncularından Okaka, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ancak bu kez saha avantajımızı kullanacağımızı düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılacağız" diye konuştu.



                    RÖVANŞI ALACAĞIZ
                    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında bugün Ballkani'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor'da tek hedef 3 puan... Sivasspor'un tecrübeli oyuncularından Robin Yalçın, Balkani önünde tek hedeflerinin kazanmak olduğunu belirterek, "Evimizde yenildiğimiz rakibimizden rövanşı almak istiyoruz" dedi.


                    İYI MÜCADELE ETMEK ŞART!
                    Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bozok, Monaco maçında 10 kişi iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Şu anda Monaco, Fransa liginin en iyi takımlarından biri. Kaliteli oyuncuları var. Bence özgüvenleri bayağı yüksek. Taraftarımız önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Tabii ki hedefimiz burada maçımızı kazanmak. Gruptan çıkmak için büyük bir avantaj almak istiyoruz.'' dedi.

                    MURAT ERKAN'DAN TFF'YE ZİYARET
                    TFF ve A Millî Takımımızın ana sponsoru Turkcell'in Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Büyükekşi, Erkan'a teşekkür etti ve A Millî Takım forması takdim etti.



                    FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ
                    A.Gücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Fenerbahçe'nin artılarını ve eksilerini biliyoruz. Coşkulu güzel bir futbolla seyircilerimizi evlerine mutlu göndermek istiyoruz" dedi.

                    BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR DERBİSİ ALİ ŞANSALAN'IN
                    Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Dolmabahçe'de oynanacak derbide Ali Şansalan düdük çalacak.

                    HAFTANIN HAKEMLERi
                    YARIN
                    20.00 Alanyaspor-Antalyaspor: Y.Kemal Uğurlu

                    15 EKİM CUMARTESİ
                    14.30 Karagümrük-Hatayspor: Volkan Bayarslan
                    17.00 Kasımpaşa-A.Demir : T.Kaan Numanoğlu
                    20.00 Konyaspor-Gaziantep: Çağdaş Altay
                    20.00 Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

                    16 EKİM PAZAR
                    17.00 Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
                    20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

                    17 EKİM PAZARTESİ
                    20.00 Sivasspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek
                    20.00 Ankaragücü-Fenerbahçe: H.Umut Meler

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