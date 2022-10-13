Cihan Çanak kapışması! Galatasaray ve Fenerbahçe, 17 yaşındaki süper yeteneğin transferi için savaş veriyor





İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı yetkililerin Cihan'ın transferi için şu anda yoğun görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Belçika U17 Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Standard Liege kulübünün Cihan Çanak'ın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için teklif yaptığı da öğrenildi. Eğer genç yıldız bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki şansının artacağı vurgulanıyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Cihan Çanak bu sezon Belçika Ligi'nde 6 maçta 129 dakika süre aldı ve 2 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.