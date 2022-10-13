2766 gün sonra yerli tandem! Beşiktaş’ta çok uzun bir aradan sonra stoperde iki yerli futbolcu oynayabilir

Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürürken zorlu karşılaşmanın stratejisi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in zorlu maçta savunmada hangi ikiliye görev vereceği netleşiyor.
Siyah-Beyazlılar'da Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Trabzonspor derbisi öncesinde sakatlıkları bulunuyor. İspanyol stoper Francisco Montero ise sezon başından beri tercih edilmiyor. Elde kalan stoperler ise Tayyip Talha, Necip Uysal ve Welinton...
Kartal'da Valerien Ismael'in son idmanda Tayyip Talha ve Necip Uysal'ı birlikte denediği ve Trabzonspor maçına bu ikiliyle çıkmayı planladığı belirtildi.