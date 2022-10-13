2766 gün sonra yerli tandem! Beşiktaş’ta çok uzun bir aradan sonra stoperde iki yerli futbolcu oynayabilir





Beşiktaş'ta stoperde iki yerli görev aldığı taktirde 47 derbi sonra bir ilk yaşanacak. En son 22 Mart 2015 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlılar'ın savunma ikilisinde Ersan Gülüm ile Necip Uysal forma giymişti. Beşiktaş'ta iki yerli stoper bir derbide en son 2766 gün önce oynadı. Fenerbahçe o maçı 1-0 kazanmıştı.