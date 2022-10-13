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    2766 gün sonra yerli tandem! Beşiktaş’ta çok uzun bir aradan sonra stoperde iki yerli futbolcu oynayabilir

    Trabzonspor karşısında Tayyip Talha ve Necip görev yaparsa Beşiktaş’ın defans hattında 47 derbi sonra yerli ikili yer alacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    2766 gün sonra yerli tandem
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    Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürürken zorlu karşılaşmanın stratejisi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in zorlu maçta savunmada hangi ikiliye görev vereceği netleşiyor.



    Siyah-Beyazlılar'da Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Trabzonspor derbisi öncesinde sakatlıkları bulunuyor. İspanyol stoper Francisco Montero ise sezon başından beri tercih edilmiyor. Elde kalan stoperler ise Tayyip Talha, Necip Uysal ve Welinton...



    Kartal'da Valerien Ismael'in son idmanda Tayyip Talha ve Necip Uysal'ı birlikte denediği ve Trabzonspor maçına bu ikiliyle çıkmayı planladığı belirtildi.



        Beşiktaş'ta stoperde iki yerli görev aldığı taktirde 47 derbi sonra bir ilk yaşanacak. En son 22 Mart 2015 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlılar'ın savunma ikilisinde Ersan Gülüm ile Necip Uysal forma giymişti. Beşiktaş'ta iki yerli stoper bir derbide en son 2766 gün önce oynadı. Fenerbahçe o maçı 1-0 kazanmıştı.



        Tayyip- Necip tandeminin derbide ortaya koyacağı performans merak ediliyor.

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        Haberler Spor 2766 gün sonra yerli tandem! Beşiktaş’ta çok uzun bir aradan sonra stoperde iki yerli futbolcu oynayabilir
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