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    Suudi Arabistan kulübü Bafetimbi Gomis’e talip oldu

    Luyindama’nın eski takımı Al Taawon, Gomis’e yıllığı 1.5 milyon Euro’dan transfer teklifi yaptı. Sözleşmesi 2023 haziranında sona erecek olan Fransız santrfor teklife sıcak bakıyor.

    37’lik Gomis’e talih kuşu

    Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşınrdaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi. Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi. Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek. Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın, Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor. Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.



    BURUK İÇİN ZOR KARAR
    Eğer ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor transferi yapılması söz konusu olursa Okan Buruk'un Gomis'in ayrılışına onay verebileceği ifade ediliyor. Gomis, bu sezon Galatasaray forması ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 lig maçına çıktı. Fransız santrfor bu maçlarda 4 kez fileleri sarsmayı başardı.

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