Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor Avrupa dönüşlerinde büyük sıkıntı yaşıyor

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Trabzonspor, bu sezon Avrupa maçlarının ardından ligde önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turu ve Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puan yitirdi. Karadenis Fırtınası, söz konusu 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplarken, 10 puan kaybetti. Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere geride bıraktığı 15 karşılaşmanın ardından ekim ayında toplam 4 maça daha çıkacak. Ligde Beşiktaş ve Sivasspor ile karşılaşacak. Avrupa'da ise yarın Monaco ile oynayacak.
35 GÜNDE 7 MAÇI VAR
Pazar günü ise derbide Beşiktaş ile mücadele edecek. Ekim ayındaki son sınavı Kızılyıldız deplasmanı... Karadeniz devi, kasımdaki Dünya Kupası'na kadar 35 günlük periyotta 7 karşılaşma oynayacak... Dünya Kupası arası öncesinde ligdeki son maçında ise Ankaragücü ile mücadele edecek... Hedefini ligde zirve olarak belirleyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde de mutlaka gruptan çıkmak istiyor.
TREZEGUET KÖTÜ BİR GÜNÜNDEYDİ
Trabzon'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Kasımpaşa maçında kötü günündeydi. Tecrübeli futbolcu bir türlü istediklerini yapamadı.