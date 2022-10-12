Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor Avrupa dönüşlerinde büyük sıkıntı yaşıyor

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Trabzonspor, bu sezon Avrupa maçlarının ardından ligde önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turu ve Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puan yitirdi. Karadenis Fırtınası, söz konusu 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplarken, 10 puan kaybetti. Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere geride bıraktığı 15 karşılaşmanın ardından ekim ayında toplam 4 maça daha çıkacak. Ligde Beşiktaş ve Sivasspor ile karşılaşacak. Avrupa'da ise yarın Monaco ile oynayacak.