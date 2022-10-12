4 büyüklerin borç faturası belli oldu! Toplam 21 milyar TL





Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan Sarı- Kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor da İstanbul'un üç büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı. Sezona 13 yeni oyuncuyla giren Bordo- Mavililer'in borcu 3,6 milyar lirayı buldu. Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon avroya karşılık geliyor.