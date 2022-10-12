4 büyüklerin borç faturası belli oldu! Toplam 21 milyar TL

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı.
Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip, sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertli kulübün salt futbol şube borcu 6,25 milyar lira. Borç klasmanında Sarı-Lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş'ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi.
Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan Sarı- Kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor da İstanbul'un üç büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı. Sezona 13 yeni oyuncuyla giren Bordo- Mavililer'in borcu 3,6 milyar lirayı buldu. Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon avroya karşılık geliyor.