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    • Spor
    • 10.10.2022 12:41
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    • 10.10.2022 13:00
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    Trabzonspor'da yokları oynayan diabate, Partizan'da kendine geldi

    Trabzonspor'un Leicester City’den 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kazandırdığı Fousseni Diabate, oynadığı dönemde beklentilerin altında kaldı. Sezon başında Sırbistan'ın Partizan takımına transfer olan Diabate, ortaya koyduğu istatistiklerle göz dolduruyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Trabzonspor’da sustu: Yeni takımında coştu

    Trabzonspor'un 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer ettiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Sırbistan ekibine gittikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

    1.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
    Karadeniz Fırtınası, Diabate için Leicester City'ye 1.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Malili oyuncu Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazandı.

    Bordo-Mavililer'e transfer olduktan sonra bir türlü istediği ritmi bulamayan Fousseni Diabate, Süper Lig'de Göztepe ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giydi. Trabzonspor kariyeri öncesi ise Sivasspor'da oynadı.

    12 GOLE KATKIDA BULUNDU
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli futbolcu, sezon başında ise Sırbistan Lig ekiplerinden Partizan'ın yolunu tuttu.

    Partizan kariyerine sıkı bir başlangıç yapan Diabate, 18 maçta 4 gol atarken 8 de asiste imza attı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu. Ligde 4 asisti bulunan yıldız futbolcu, Konferans Ligi'nde 3, Avrupa elemelerinde ise 1 gole imza attı.

    TRABZONSPOR'DA SIFIR ÇEKTİ
    25 Eylül 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 7 Temmuz 2022'de Bordo-Mavililer'den ayrılan Diabate, bu süre zarfında sadece 7 kez Karadeniz Fırtınası'nda görev yaptı. Bu maçların hiçbirinde gole katkıda bulunamadı.

        Giresunspor'da 34 maçta 6 gol ve 3 assitle mücadele eden Diabate, Göztepe kariyerinde ise 18 karşılaşmada 3 gol ve 3 asist yaptı. Yıldız futbolcu, Amiens, Ajaccio ve Guimgamp gibi takımların da formasını giydi.

        YÜZDE 5 PAY KAZANACAK
        Trabzonspor, Partizan ile yaptığı anlaşma gereği Diabate'nin bir sonraki satışından kazanç elde edebilecek. Tecrübeli oyuncu başka bir takıma transfer olduğu taktirde Bordo-Mavililer satıştan yüzde 5 kazanacak.

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