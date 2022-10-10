Trabzonspor'da yokları oynayan diabate, Partizan'da kendine geldi

Trabzonspor'un 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer ettiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Sırbistan ekibine gittikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor.
1.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Karadeniz Fırtınası, Diabate için Leicester City'ye 1.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Malili oyuncu Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazandı.
Bordo-Mavililer'e transfer olduktan sonra bir türlü istediği ritmi bulamayan Fousseni Diabate, Süper Lig'de Göztepe ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giydi. Trabzonspor kariyeri öncesi ise Sivasspor'da oynadı.
12 GOLE KATKIDA BULUNDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli futbolcu, sezon başında ise Sırbistan Lig ekiplerinden Partizan'ın yolunu tuttu.
Partizan kariyerine sıkı bir başlangıç yapan Diabate, 18 maçta 4 gol atarken 8 de asiste imza attı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu. Ligde 4 asisti bulunan yıldız futbolcu, Konferans Ligi'nde 3, Avrupa elemelerinde ise 1 gole imza attı.
TRABZONSPOR'DA SIFIR ÇEKTİ
25 Eylül 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 7 Temmuz 2022'de Bordo-Mavililer'den ayrılan Diabate, bu süre zarfında sadece 7 kez Karadeniz Fırtınası'nda görev yaptı. Bu maçların hiçbirinde gole katkıda bulunamadı.