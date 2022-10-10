Trabzonspor'da yokları oynayan diabate, Partizan'da kendine geldi

Bordo-Mavililer'e transfer olduktan sonra bir türlü istediği ritmi bulamayan Fousseni Diabate, Süper Lig'de Göztepe ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giydi. Trabzonspor kariyeri öncesi ise Sivasspor'da oynadı.

12 GOLE KATKIDA BULUNDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli futbolcu, sezon başında ise Sırbistan Lig ekiplerinden Partizan'ın yolunu tuttu.