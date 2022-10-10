Galatasaray taraftarına kötü haber: Fernando Muslera'dan çarpıcı açıklamalar

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın kaptanı, ülkesinde çarpıcı açıklamalara imza attı. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli kalecisi, Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceğiyle de ilgili bomba sözler sarf etti.
Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera, Uruguay'dan Kanal 12'ye kariyeri ve Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kanal 12'deki Spor Merkezi'nde konuşan Fernando Muslera, Galatasaray'daki kariyerine, Dünya Kupası'na ve spor kariyerinin son yıllarına değindi.
Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi konumundaki Nando, "Nacionel'de emekli olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Muslera, "Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübümün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim. Kariyerimi başladığım yerde, 12 yaşında geldiğim yerde bitirmek olacaktır" dedi.