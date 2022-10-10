Galatasaray taraftarına kötü haber: Fernando Muslera'dan çarpıcı açıklamalar

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi konumundaki Nando, "Nacionel'de emekli olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Muslera, "Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübümün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim. Kariyerimi başladığım yerde, 12 yaşında geldiğim yerde bitirmek olacaktır" dedi.