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    • 10.10.2022 12:09
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    • 10.10.2022 12:32
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    Galatasaray taraftarına kötü haber: Fernando Muslera'dan çarpıcı açıklamalar

    Son dakika Galatasaray haberleri! Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, kulüpteki geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi konumundaki Nando, “Nacionel’de emekli olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray taraftarına kötü haber!

    Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın kaptanı, ülkesinde çarpıcı açıklamalara imza attı. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli kalecisi, Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceğiyle de ilgili bomba sözler sarf etti.

    Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera, Uruguay'dan Kanal 12'ye kariyeri ve Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kanal 12'deki Spor Merkezi'nde konuşan Fernando Muslera, Galatasaray'daki kariyerine, Dünya Kupası'na ve spor kariyerinin son yıllarına değindi.

    Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi konumundaki Nando, "Nacionel'de emekli olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Muslera, "Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübümün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim. Kariyerimi başladığım yerde, 12 yaşında geldiğim yerde bitirmek olacaktır" dedi.

        NACİONEL'E DÖNME OLASILIĞIM VAR
        Fernando Muslera, "Zamanı gelince kararımı vereceğim. Nacionel'e dönme olasılığım var. Hayatımın en güzel anlarını orada yaşadım" diyerek sözlerini tamamladı.

        Galatasaray'a 2011 yılında Lazio'dan 6.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 36 yaşındaki Uruguaylı eldiven, Sarı-Kırmızılılar'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekti. Bu sezon 8 Süper Lig maçında forma giyen Muslera kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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