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    • 10.10.2022 11:52
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    • 10.10.2022 12:01
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    A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 elemelerinde maç programı belli oldu! İşte o tarihler

    Son dakika haberleri... 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımımızın maç programı belli oldu.

    AJANSLAR
    Ne zaman kimle oynayacağız?

    2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.

    İLK MAÇ ERMENİSTAN SON MAÇ GALLLER
    İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

    Milli takımın maç programı şu şekilde:

    25 Mart 2023
    Ermenistan-Türkiye

    28 Mart 2023
    Türkiye-Hırvatistan

    16 Haziran 2023
    Letonya-Türkiye

    19 Haziran 2023
    Türkiye-Galler

    8 Eylül 2023
    Türkiye-Ermenistan

    12 Ekim 2023
    Hırvatistan-Türkiye

    15 Ekim 2023
    Türkiye-Letonya

    21 Kasım 2023
    Galler-Türkiye

    GRUPLARINI İLK İKİDE BİTİREN TAKIMLAR ŞAMPİYONAYA KATILACAK
    53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

        Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

        Ev sahibi Almanya doğrudan finallere katılacağı için kura çekiminde yer almadı.

        Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamadı.

        GRUPLAR
        A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi

        B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

        C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

        D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

        E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

        F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

        G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

        H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

        I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

        J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihteştayn
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        Haberler Spor A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 elemelerinde maç programı belli oldu! İşte o tarihler
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