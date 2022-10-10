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    Fenerbahçe 4 kez öne geçtiği maçta Karagümrük'ü 90+5. dakikada mağlup etti

    Hafızalara kazınacak maçta F.Bahçe, Crespo, Valencia (3) ve Batshuayi ile Karagümrük’ü yıktı. 90+5’te Batshuayi ile gelen gol sonrası Kadıköy yıkıldı.

    Müthiş düello süper Fener

    F.Bahçe Karagümrük engelini aşarak zirve yürüyüşünü sürdürdü: 5-4... Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Crespo'nun şık golüyle öne geçti: 1-0... 16'da ceza sahası içinde topla buluşan Borini dönerek yaptığı vuruşla eşitlik golünü kaydetti: 1-1. Kouassi, 24'te Karagümrük'ü öne geçirdi: 1-2.



    VALENCİA KAFASINI ÇALIŞTIRDI!
    28'de Valencia kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-2. 45'te Valencia'nın kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü. 60'ta Caner'in eline çarpan top sonrası hakem penaltı verdi. Valencia penaltıyı gole çevirdi: 3-2.



    SON DAKİKALAR AKSİYON FİLMİ GİBİYDİ
    64'te Altay, Borini'yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Borini, penaltıda hata yapmadı: 3-3. 71'de Colley'in eline çarpan top sonrası bir penaltı karar daha çıktı. Valencia, penaltıda yine hata yapmadı: 4-3... 84'te Burak Kapacak sahneye çıktı: 4-4. 90+5'te Batshuayi maçın skorunu belirledi.



        ATIYORUM ÇÜNKÜ HOCAMIZ JESUS!
        F.Bahçe'nin yıldızı Miguel Crespo, Karagümrük maçı sonrası konuştu. Bu sezon daha sık gol atması sorulan başarılı futbolcu, "Geçen sezon böyle şut opsiyonları bulamayabiliyordum. Ama şu an çalıştığımız teknik adamla birlikte çok daha ofansif pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim. Benim adıma çok daha fazla fırsat oluşuyor bu yönde" yanıtını verdi.



        2017'DEN SONRA İLKİ BAŞARDI
        Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız forveti Enner Valencia, Süper Lig'deki 10. golüne imza attı. Valencia, 2017 yılından bu yana Fenerbahçe'de 3 gol atan ilk yabancı oyuncu oldu. Sarı- Lacivertliler'in yıldız oyuncusu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Son dakikaya kadar savaştık ve kazandık" dedi.



        FENER'İN EN GEÇ GOLÜ BATMAN'DEN
        Batshuayi, F.Bahçe'nin bu sezon en geç golünü Karagümrük filelerine gönderdi. Belçikalı santrafor, 95. dakikada sahne aldı.



            ALTAY'A ÖNCE ISLIK SONRA ALKIŞ
            Fenerbahçe'nin yediği 3. golde penaltıya sebebiyet veren kaleci Altay Bayındır, tribünlerin bir kısmı tarafından top kendisine geldiğinde ıslıklandı. Ancak tribünlerin büyük kısmı bu protestonun ardından Altıy'ı alkışlamaya ve tezahürat yapmaya başladı. Hemen sonrasında da Altay'ın uzun pası sonrasında başlayan atakta Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı ve bu golle de Sarı-Lacivertliler 4-3 öne geçti.



            RAHATSIZLANAN FERDİ KADRODA YOK
            Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almadı. 23 yaşındaki futbolcunun, mide enfeksiyonu sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun maç öncesi durumu biraz düzelse de Jesus oyuncusunu riske etmedi ve kadroya almama kararı aldığı da gelen haberler anasında.



            ÜLKER STADYUMU YİNE FULL ÇEKTİ
            Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı. Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu.



                BATSHUAYI GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ
                Transfer edildiğinde bazı kesimlerin eleştirilerine maruz kalan Batshuayi gecenin kader adamı oldu. 88'de oyuna giren Belçikalı yıldız 90+5'te attığı golle Kadıköy'ü adeta karnaval yerine çevirdi.



                LINCOLN: HARİKA BİR MAÇ OLDU
                Lincoln karşılaşma sonrası maçı değerlendirdi. Brezilyalı futbolcu, "Harika bir maç oldu. İki takım da galibiyet için oynadı. Taraftarımızın desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik" dedi. Lincoln, "Maç öncesi Ferdi rahatsızlandı. Bizi biraz endişelendirdi. O rahatsızlandığı için ben oynadım" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Spor Fenerbahçe 4 kez öne geçtiği maçta Karagümrük'ü 90+5. dakikada mağlup etti
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