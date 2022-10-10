Fenerbahçe 4 kez öne geçtiği maçta Karagümrük'ü 90+5. dakikada mağlup etti

F.Bahçe Karagümrük engelini aşarak zirve yürüyüşünü sürdürdü: 5-4... Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Crespo'nun şık golüyle öne geçti: 1-0... 16'da ceza sahası içinde topla buluşan Borini dönerek yaptığı vuruşla eşitlik golünü kaydetti: 1-1. Kouassi, 24'te Karagümrük'ü öne geçirdi: 1-2.
SON DAKİKALAR AKSİYON FİLMİ GİBİYDİ
64'te Altay, Borini'yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Borini, penaltıda hata yapmadı: 3-3. 71'de Colley'in eline çarpan top sonrası bir penaltı karar daha çıktı. Valencia, penaltıda yine hata yapmadı: 4-3... 84'te Burak Kapacak sahneye çıktı: 4-4. 90+5'te Batshuayi maçın skorunu belirledi.