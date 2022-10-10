Fenerbahçe 4 kez öne geçtiği maçta Karagümrük'ü 90+5. dakikada mağlup etti





ATIYORUM ÇÜNKÜ HOCAMIZ JESUS!

F.Bahçe'nin yıldızı Miguel Crespo, Karagümrük maçı sonrası konuştu. Bu sezon daha sık gol atması sorulan başarılı futbolcu, "Geçen sezon böyle şut opsiyonları bulamayabiliyordum. Ama şu an çalıştığımız teknik adamla birlikte çok daha ofansif pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim. Benim adıma çok daha fazla fırsat oluşuyor bu yönde" yanıtını verdi.