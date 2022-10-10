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    Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç performansı ile dikkat çekiyor

    Beşiktaş’ın 22 yaşındaki yıldızı, geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kara Kartal’ın cengaveri

    Beşiktaş'ın transferin son günlerinde renklerine kattığı genç stoper Tayyip Talha ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. 2 milyon Euro'ya Adana Demirspor'dan alınan Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş formasıyla 4 maça çıktı ve 1 gol atmayı başardı. Son oynanan Giresunspor maçında Siyah-Beyazlılar'da en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Tayyip Talha Sanuç oldu. 7 kez ikili mücadele kazanan Tayyip, 3 kez hava topu kaparken, 3 kez de topu uzaklaştırdı. 2 kez top kazanan genç savunma oyuncusu, 3 kez de boşta olan topu kazanmayı bildi. Son dönemde Beşiktaş'ın en formda isimlerinden biri olan Tayyip Talha, teknik direktör Valerien Ismael'in de en güvendiği isimlerin başında geliyor.



    ARTHUR MASUAKU İLE YOLA DEVAM
    İngiliz medyası, Beşiktaş'ın West Ham'dan kiraladığı Masuaku'nun Ada'ya dönmeyeceğini yazdı. Kartal'ın yıldız oyuncu için 2.2 milyon Euro opsiyon hakkı var.



    TRABZONSPOR İÇİN FIRSAT HAFTASI
    Geçen sezon ligin 9. haftasında F.Bahçe'yi yenip zirveye yükselen ve sezon sonuna kadar bu koltukta kalan Trabzonspor, bu sezon yine 9. haftada liderliğe yükselebilir. Üst sırada yer alan Adana Demirspor ve Konyaspor'un puan kaybetmeleri, 17 puanı bulunan Galatasaray'ın da haftayı BAY geçecek olması liderlik şansını doğurdu. Trabzonspor bu akşam Kasımpaşa karşısından 3 puanla ayrılır, aynı saatte oynanacak olan maçta 17 puanı bulunan Başakşehir'in de Sivas karşısında puan kaybetmesi durumunda Karadeniz ekibi 19 puanla zirveye yükselecek. Fırtına, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkaracak ve 26 yıl aradan sonra kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi yakalanacak.



        SEFEROVIC'İN ZAMANA İHTİYACI VAR
        İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, Galatasaray'ın suskun golcüsü Haris Seferovic için açıklamalarda bulundu. Yakın, "Seferovic, uzun ve ciddi bir sakatlıktan çıktı. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynuyor. Forvet pozisyonunda rekabet var. Zamana ihtiyacı var. Biraz sabır gerekiyor" diye konuştu.



        KAYSERİ PUANLA DÖNDÜ
        Süper Lig'in 9. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Ümraniyespor Süper Lig'de galibiyet yüzü görmeyen 2 takımdan birisi olmaya devam etti. Kayseri'nin gollerini 25'de Cardoso, 64'te Mensah (pen) atarken, Ümraniye'nin gollerini 48'de Umuk Nayir, 59'da Glumac kaytetti.

        DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
        Trabzonspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Eren, Trezeguet ve Bartra, kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

        TÜRKİYE'YE DÖNMEZ!
        Menajer Giovanni Becali, Galatasaray'dan İtalyan ekibi Pisa'ya transfer olan Morutan ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Becali, "Morutan'ın Türkiye'ye döneceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

        BAŞAKŞEHİR ZİRVE AŞKINA!
        Süper Lig'de Başakşehir bugün Sivasspor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de start alacak. İstanbul ekibi kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak.

        EFES ALİAĞA PETKİM'İ YIKTI
        Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Aliağa Petkim'i 89-79 mağlup etti. Efes'in en skorer ismi 17 sayıyla mücadele eden Vasilije Micic oldu. Darüşşafaka ise Yukatel Merkezefendi Belediye'yi 93-80 yendi.

        ERZURUMSPOR TEK GOLLE GÜLDÜ
        Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Dadaşlar'ın galibiyet golünü 58. dakikada Eren Tozlu kaydetti. Yeni Malatyaspor 8. maçında 5. yenilgisini aldı. Konuk ekip Erzurumspor ise üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

        HATAY ALANYA'YI TEK GOLLE YIKTI
        Süper Lig'de Atakaş Hatayspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 72'de Varga'nın ortasında kale önünde Burak Öksüz röveşata ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

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        Haberler Spor Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç performansı ile dikkat çekiyor
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