Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç performansı ile dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın transferin son günlerinde renklerine kattığı genç stoper Tayyip Talha ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. 2 milyon Euro'ya Adana Demirspor'dan alınan Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş formasıyla 4 maça çıktı ve 1 gol atmayı başardı. Son oynanan Giresunspor maçında Siyah-Beyazlılar'da en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Tayyip Talha Sanuç oldu. 7 kez ikili mücadele kazanan Tayyip, 3 kez hava topu kaparken, 3 kez de topu uzaklaştırdı. 2 kez top kazanan genç savunma oyuncusu, 3 kez de boşta olan topu kazanmayı bildi. Son dönemde Beşiktaş'ın en formda isimlerinden biri olan Tayyip Talha, teknik direktör Valerien Ismael'in de en güvendiği isimlerin başında geliyor.