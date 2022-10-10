Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç performansı ile dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın transferin son günlerinde renklerine kattığı genç stoper Tayyip Talha ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. 2 milyon Euro'ya Adana Demirspor'dan alınan Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş formasıyla 4 maça çıktı ve 1 gol atmayı başardı. Son oynanan Giresunspor maçında Siyah-Beyazlılar'da en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Tayyip Talha Sanuç oldu. 7 kez ikili mücadele kazanan Tayyip, 3 kez hava topu kaparken, 3 kez de topu uzaklaştırdı. 2 kez top kazanan genç savunma oyuncusu, 3 kez de boşta olan topu kazanmayı bildi. Son dönemde Beşiktaş'ın en formda isimlerinden biri olan Tayyip Talha, teknik direktör Valerien Ismael'in de en güvendiği isimlerin başında geliyor.
ARTHUR MASUAKU İLE YOLA DEVAM
İngiliz medyası, Beşiktaş'ın West Ham'dan kiraladığı Masuaku'nun Ada'ya dönmeyeceğini yazdı. Kartal'ın yıldız oyuncu için 2.2 milyon Euro opsiyon hakkı var.
TRABZONSPOR İÇİN FIRSAT HAFTASI
Geçen sezon ligin 9. haftasında F.Bahçe'yi yenip zirveye yükselen ve sezon sonuna kadar bu koltukta kalan Trabzonspor, bu sezon yine 9. haftada liderliğe yükselebilir. Üst sırada yer alan Adana Demirspor ve Konyaspor'un puan kaybetmeleri, 17 puanı bulunan Galatasaray'ın da haftayı BAY geçecek olması liderlik şansını doğurdu. Trabzonspor bu akşam Kasımpaşa karşısından 3 puanla ayrılır, aynı saatte oynanacak olan maçta 17 puanı bulunan Başakşehir'in de Sivas karşısında puan kaybetmesi durumunda Karadeniz ekibi 19 puanla zirveye yükselecek. Fırtına, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkaracak ve 26 yıl aradan sonra kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi yakalanacak.