Almanya yolu açık! A Milliler'in Euro 2024 rakipleri belli oldu





ELEMELER 23 MART'TA BAŞLAYACAK

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023'te başlayacak, 19-21 Kasım 2023'te son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.