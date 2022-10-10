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    Almanya yolu açık! A Milliler'in Euro 2024 rakipleri belli oldu

    EURO 2024 Elemeleri’nde grup kura çekimi Frankfurt’ta yapıldı. Kuraya 4. torbadan katılan Türkiye D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

    Almanya yolu açık

    EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine 4. torbadan giren Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. A Milli Futbol Takımımız kağıt üzerinde de olsa en kolay guruba düştü. 53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak. UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.



    ELEMELER 23 MART'TA BAŞLAYACAK
    Eleme maçları, 23-25 Mart 2023'te başlayacak, 19-21 Kasım 2023'te son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.



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    Haberler Spor Almanya yolu açık! A Milliler'in Euro 2024 rakipleri belli oldu
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