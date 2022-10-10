Almanya yolu açık! A Milliler'in Euro 2024 rakipleri belli oldu

EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine 4. torbadan giren Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. A Milli Futbol Takımımız kağıt üzerinde de olsa en kolay guruba düştü. 53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak. UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.
ELEMELER 23 MART'TA BAŞLAYACAK
Eleme maçları, 23-25 Mart 2023'te başlayacak, 19-21 Kasım 2023'te son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.