Tayyip Talha'nın röveşata golüyle, Beşiktaş Giresunspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı

GİRESUN'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

78. dakikada Ghezzal'ın ceza sahasından sağ ayağıyla vuruşu kaleci Onurcan'da kaldı. 88. dakikada de Weghorst'a müsait pozisyonda Onurcan gol izni vermedi. 90. dakikada Giresunspor'un Oğulcan'la attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu.







VAR İPTAL EDİYOR AMA O PES ETMİYOR!

Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha maçın en çok konuşulan isimlerinden birisiydi. İlk yarı attığı gol VAR tarafından iptal edilen genç yıldız kısa bir süre sonra ağları sarstı. Tayyip Talha bu sezon A.Demir formasıyla Hatay önünde de bunu başarmıştı.



SAİSS VE EMRECAN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Faslı stoper Romain Saiss sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine giren Emrecan da maç içinde sakatlık geçirmesine rağmen oyundan çıkmadı ve maçı bitirdi.



GHEZZAL YİNE 2. YARIDA

Fenerbahçe derbisinin 2. yarısında sahalara dönüş yapan Rachid Ghezzal, dün gece de 2. yarıda oyuna dahil oldu.



ÇEKİLEN ÇİZGİ ÇOK TARTIŞILDI

Giresun'un son dakikada Oğulcan ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Pozisyon için çekilen ofsayt çizgisi tartışmalara neden oldu. Konu ile ilgili Giresun'un hocası Hakan Keleş,"Çekilen çizgi hatalı"diye konuştu.



GIRESUN'DA İLGİNÇ AN

Giresun-Beşiktaş karşılaşmasının 15. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta altı pasa doğru gelen top karambole sahne oldu. Yaşanan karambolün sonunda Beşiktaş, Tayyip Talha ile golü buldu. Giresunlu oyuncular hakeme ofsayt itirazında bulundu ve VAR devreye girdi. 4 dakika boyunca incelenen pozisyon için hakem Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Weghorst kaleci Onurcan'ı geçemedi.

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