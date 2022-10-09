Tayyip Talha'nın röveşata golüyle, Beşiktaş Giresunspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Kartal hayata döndü... 3 haftadır galibiyete hasret olan Siyah-Beyazlılar, Giresunspor deplasmanında 1-0 kazanarak kendine geldi. 15. dakikada Beşiktaş, Tayyip Talha ile golü buldu. Ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edilip penaltı kararı verildi. Weghorst'un penaltısını kaleci Onurcan Piri kurtardı. 30. dakikada Giresun defansının ters kafa vuruşunda Onurcan gole izin vermedi.
TAYYİP TALHA HARİKA VURDU
34. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Genç stoper röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-1. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
GİRESUN'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI
78. dakikada Ghezzal'ın ceza sahasından sağ ayağıyla vuruşu kaleci Onurcan'da kaldı. 88. dakikada de Weghorst'a müsait pozisyonda Onurcan gol izni vermedi. 90. dakikada Giresunspor'un Oğulcan'la attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu.
VAR İPTAL EDİYOR AMA O PES ETMİYOR!
Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha maçın en çok konuşulan isimlerinden birisiydi. İlk yarı attığı gol VAR tarafından iptal edilen genç yıldız kısa bir süre sonra ağları sarstı. Tayyip Talha bu sezon A.Demir formasıyla Hatay önünde de bunu başarmıştı.
SAİSS VE EMRECAN SAKATLANDI
Beşiktaş'ta Faslı stoper Romain Saiss sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine giren Emrecan da maç içinde sakatlık geçirmesine rağmen oyundan çıkmadı ve maçı bitirdi.
GHEZZAL YİNE 2. YARIDA
Fenerbahçe derbisinin 2. yarısında sahalara dönüş yapan Rachid Ghezzal, dün gece de 2. yarıda oyuna dahil oldu.
ÇEKİLEN ÇİZGİ ÇOK TARTIŞILDI
Giresun'un son dakikada Oğulcan ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Pozisyon için çekilen ofsayt çizgisi tartışmalara neden oldu. Konu ile ilgili Giresun'un hocası Hakan Keleş,"Çekilen çizgi hatalı"diye konuştu.
GIRESUN'DA İLGİNÇ AN
Giresun-Beşiktaş karşılaşmasının 15. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta altı pasa doğru gelen top karambole sahne oldu. Yaşanan karambolün sonunda Beşiktaş, Tayyip Talha ile golü buldu. Giresunlu oyuncular hakeme ofsayt itirazında bulundu ve VAR devreye girdi. 4 dakika boyunca incelenen pozisyon için hakem Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Weghorst kaleci Onurcan'ı geçemedi.