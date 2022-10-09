Ampute Futbol Milli Takımı 2022 Dünya Kupası’nın finalinde Angola ile karşılaşacak

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde bugün Angola ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak final maçı saat 20.00'de başlayacak. Sporseverler maçın biletlerini passo.com. tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek. İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi. Bugün oynanacak Dünya Kupası finali, bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak. Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı gösterdi.
SIRBİSTAN'A DİRENEMEDİK
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2.Tur F Grubu son maçında Sırbistan'a 3-0 kaybederek grubu mağlubiyetle bitirdi. Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları karşılaşmada ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci sette de iyi bir oyun ortaya koyan Sırbistan bu seti de 25-21 alarak durumu 2-0 yaptı. 3. sette de iyi servisler kullanan Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı. Sırbistan 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılarak F Grubu'nu lider olarak tamamladı. Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile 11 Ekim'de karşı karşıya gelecek.
BERISHA KÜLLERİNDEN DOĞDU
Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralık olarak gönderilen Mergim Bresiha, adeta küllerinden yeniden doğdu. Berisha Bundesliga'da 4 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Alman futbolunun efsane isimlerinden Hamann, golcü futbolcunun Dünya Kupası'na götürülmesi yönünde gelen bir soruya "Neden olmasın? Berisha hakkında da konuşmamız gerekiyor. Gerçek bir santraforu gözümüzden kaçırıyoruz" cevabını verdi.