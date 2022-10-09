Ampute Futbol Milli Takımı 2022 Dünya Kupası’nın finalinde Angola ile karşılaşacak





FUTBOL TAKIMI TAM KADRO SALONDA

G.Saray-Karşıyaka maçını Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve çok sayıda futbolcu izledi.







SON KARAR VALENCIA VE PEDRO

Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Joshua King ve Luan Peres takımdan ayrı olarak çalışırken Arao ve Mert Hakan'ın tedavilerine devam edildi. Portekizli teknik adamın Valencia ile Joao Pedro'yu Beşiktaş derbisinde olduğu gibi 11'de sahaya süreceği öğrenildi.



BODRUMSPOR FARKA KOŞTU

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti. Zirve mücadelesi veren Bodrumspor evinde rahat bir galibiyete imza attı ve puanını 14'e yükseltti. Bodrumspor'un gollerini 19 ve 26'da Kenan Özer, 36 ve 90+3'te Samet Yalçın, 58'de Jahovic attı.



ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI

Teknik Direktör Abdullah Avcı, ligde oynanacak olan Kasımpaşa maçında da kadroda önemli bazı değişiklikler yapacak. Avcı, Bakasetas'ı 11'e döndürmeyi, Eren ve Larsen'i ise dinlendirebilecek bir çözüm bulmayı amaçlıyor. Ancak sol bek Eren Elmalı ile sağ bek Larsen'in yedeğinin olmayışı teknik ekibi sıkıntıya sokmuş durumda. Teknik ekip, bu bölgelerde oynayabilecek alternatif oyuncuların antrenman performanslarına göre bir çözüm bulmaya çalışacak.



EDIN VISCA'NIN 1 AYI DAHA VAR

Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımın rotasyonunda ciddi sıkıntılara neden olan iki oyuncu Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün tedavileri devam ediyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Visca bir ay içerisinde, Dorukhan ise 2.5 ay içerisinde sahalara dönebilecek.



HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Avcı yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. 14.30'da galibiyeti olmayan Ümraniyespor, Kayserispor'u konuk edecek. 17.00'de ise Hatayspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.



MATT MOONEY BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş Emlakjet, ABD'li basketbolcu Matt Mooney'i transfer etti. 189 cm. boyundaki şutör guard, son olarak Almanya'nın Niners Chemnitz takımında forma giymişti.



POLE VERSTAPPEN'İN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Japonya GP'sine , Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 2. sıradan start alacak.



A.GÜCÜ SOWE İLE İSTANBUL'U YIKTI

Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi. 16. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. 55. dakikada sahneye çıkan Ethemi skoru 1-1'e getirdi. 90+1. dakikada konuk ekip, bulduğu golle tekrar öne geçti. Sol kanattan Jese'nin yerden sert çıkardığı topu kaleci Jensen çeldi. Havalanan top, Sowe'nin kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2.



GRUPLAR BELLİ OLUYOR

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup kura çekimi, bugün yapılacak. Almanya'nın Frankfurt kentindeki organizasyon TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.



SOL ELİ BAŞARI GETİRDİ

Fenerbahçeli masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz sağ eliyle kullandığı turnuvalarda yenilgiden kurtulamadı. Bir tavsiye üzerine sol elini kullanmaya başlayan Yılmaz turnuvalarda dereceler yaptı.



KİCK BOKS'TA GURUR

İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplam 49 madalya kazandı.



HEDEF FARKLI GALİBİYET

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe bu akşam 9. hafta mücadelesinde Karagümrük ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı süren Joshua King, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş yok. Fener'in hedefi, Karagümrük önünde bol gollü galibiyet.

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