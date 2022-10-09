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    Ampute Futbol Milli Takımı 2022 Dünya Kupası’nın finalinde Angola ile karşılaşacak

    Ampute Futbol Milli Takımı 2022 Dünya Kupası’nın finalinde bugnü Angola ile karşılaşacak. Nef Stadı’nda yapılacak final maçı saat 20.0’0de başlayacak. işte sizler için derlediğimiz 9 Ekim tarhli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Dünya kupası için sahadayız

    Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde bugün Angola ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak final maçı saat 20.00'de başlayacak. Sporseverler maçın biletlerini passo.com. tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek. İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi. Bugün oynanacak Dünya Kupası finali, bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak. Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı gösterdi.



    SIRBİSTAN'A DİRENEMEDİK
    A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2.Tur F Grubu son maçında Sırbistan'a 3-0 kaybederek grubu mağlubiyetle bitirdi. Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları karşılaşmada ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci sette de iyi bir oyun ortaya koyan Sırbistan bu seti de 25-21 alarak durumu 2-0 yaptı. 3. sette de iyi servisler kullanan Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı. Sırbistan 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılarak F Grubu'nu lider olarak tamamladı. Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile 11 Ekim'de karşı karşıya gelecek.



    BERISHA KÜLLERİNDEN DOĞDU
    Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralık olarak gönderilen Mergim Bresiha, adeta küllerinden yeniden doğdu. Berisha Bundesliga'da 4 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Alman futbolunun efsane isimlerinden Hamann, golcü futbolcunun Dünya Kupası'na götürülmesi yönünde gelen bir soruya "Neden olmasın? Berisha hakkında da konuşmamız gerekiyor. Gerçek bir santraforu gözümüzden kaçırıyoruz" cevabını verdi.



        MİLAN JUVE'Yİ 2 GOLLE GEÇTİ
        İtalya Serie A'nın 9.haftası Milan ve Juventus arasında oynanan dev bir maça sahne oldu. Ev sahibi ekip 45+1'de Tomori'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla noktalandı. İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi 54. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Milan kalan bölümde kontrolü bırakmadı ve maç bu skorla sona erdi.



        DORTMUND PUANI 90+5'TE KAPTI
        Almanya Bundesliga'da Dortmund sahasında Bayern Münih'le 2-2 berabere kaldı. Bayern 33. dakikada Goretska ile 1-0 öne geçti. konuk takım 53'te Sane ile skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi 74'te Moukoko ile farkı 1'e indirdi. Modeste 90+5'te skoru belirledi.



        M.CİTY EVİNDE FARKLI KAZANDI
        İngiltere Premir Lig 10. hafta maçında Manchester City sahasında Southampton'ı 4-0 mağlup ederek puanını 23 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. M.City'nin gollerini 20. dakikada Cancelo, 32'de Phil Foden, 49'da Mahrez ve 65'te Haaland kaydetti. Konuk takım ise 10 hafta sonunda 7 puanda kaldı.



            KONYA PUANI 90'DA ALDI
            Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Konyaspor son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 51. dakikada Antalyaspor'dasavunmadan dönen topu önünde bulan Fernando'nun, ceza yayı üzerinden düzgün şutu kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 1-0. 68. dakikada Muhammed Demir'in ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Alperen Uysal tehlikeyi önledi. 90+6. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahasına ortasına yükselen kaleci Alperen'den seken topu önünde bulan Calvo topu ağlara gönderdi: 1-1. Maç bu skorla sona erdi.



            YUNUS'UN RAKAMLARI ŞAŞIRTIYOR
            Galatasaray'da en fazla eleştirilen isimlerden birisi Yunus Akgün... Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Ancak istatistikler Yunus Akgün'ün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini sadece bunun skora yansımadığını bizlere gösteriyor. Milli futbolcu sağ kanat oyuncuları dikkate alındığında ligin en iyilerinden birisi olmayı başardı. Yunus maç başına 18 şut pası, 36 başarılı dripling, 46 başarılı atak aksiyonu, 3.46 asist beklentisi, 8 isabetli kilit pas, 131 üçüncü bölgeye isabetli pas ve 46 kazanılan ofansif birebir istatistikleriyle zirvede yer aldı. Okan Buruk'un da Kerem'e göre Yunus'un performansından çok daha memnun olduğu gelen bilgiler arasında.



            MIDTSJÖ BİR ADIM ÖNDE
            Cimbom'da gözler 15 Ekim'de oynanacak olan Kayserispor maçına çevrilmiş durumda. Okan Buruk zorlu deplasman öncesi kadroyu oluşturmakta bir hayli zorlanacak. Tecrübeli hoca özellikle orta alanda kimi oynatacağına henüz karar veremedi. Buruk'un A.Demir önünde iyi bir futbol oynayacan Midtsjö ve Oliveira arasında yapacağı tercih merak konusu. Şu anda Midtsjö'nün formaya bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.



                ASLAN'A ESKİ DOST DARBESİ
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 yendi. İzmir ekibi böylece 2'de 2 yaparken, Sarı- Kırmızılılar galibiyetle tanışamadı. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Eric McCollum maçın son bölümlerinde oynadığı oyun ve kritik basketlerle Karşıyaka'ya galibiyeti getirdi. Galatasaray'da ise Ennis'in 18, Bost'un da 14 sayısıssss yeterli olmadı. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Konya Basket-TOFAŞ: 80-66, Bursaspor-Türk Telekom: 79-63.



                FUTBOL TAKIMI TAM KADRO SALONDA
                G.Saray-Karşıyaka maçını Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve çok sayıda futbolcu izledi.



                SON KARAR VALENCIA VE PEDRO
                Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Joshua King ve Luan Peres takımdan ayrı olarak çalışırken Arao ve Mert Hakan'ın tedavilerine devam edildi. Portekizli teknik adamın Valencia ile Joao Pedro'yu Beşiktaş derbisinde olduğu gibi 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

                BODRUMSPOR FARKA KOŞTU
                Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti. Zirve mücadelesi veren Bodrumspor evinde rahat bir galibiyete imza attı ve puanını 14'e yükseltti. Bodrumspor'un gollerini 19 ve 26'da Kenan Özer, 36 ve 90+3'te Samet Yalçın, 58'de Jahovic attı.

                ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI
                Teknik Direktör Abdullah Avcı, ligde oynanacak olan Kasımpaşa maçında da kadroda önemli bazı değişiklikler yapacak. Avcı, Bakasetas'ı 11'e döndürmeyi, Eren ve Larsen'i ise dinlendirebilecek bir çözüm bulmayı amaçlıyor. Ancak sol bek Eren Elmalı ile sağ bek Larsen'in yedeğinin olmayışı teknik ekibi sıkıntıya sokmuş durumda. Teknik ekip, bu bölgelerde oynayabilecek alternatif oyuncuların antrenman performanslarına göre bir çözüm bulmaya çalışacak.

                EDIN VISCA'NIN 1 AYI DAHA VAR
                Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımın rotasyonunda ciddi sıkıntılara neden olan iki oyuncu Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün tedavileri devam ediyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Visca bir ay içerisinde, Dorukhan ise 2.5 ay içerisinde sahalara dönebilecek.

                HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ
                Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Avcı yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

                LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
                Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. 14.30'da galibiyeti olmayan Ümraniyespor, Kayserispor'u konuk edecek. 17.00'de ise Hatayspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

                MATT MOONEY BEŞİKTAŞ'TA
                Beşiktaş Emlakjet, ABD'li basketbolcu Matt Mooney'i transfer etti. 189 cm. boyundaki şutör guard, son olarak Almanya'nın Niners Chemnitz takımında forma giymişti.

                POLE VERSTAPPEN'İN
                Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Japonya GP'sine , Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 2. sıradan start alacak.

                A.GÜCÜ SOWE İLE İSTANBUL'U YIKTI
                Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi. 16. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. 55. dakikada sahneye çıkan Ethemi skoru 1-1'e getirdi. 90+1. dakikada konuk ekip, bulduğu golle tekrar öne geçti. Sol kanattan Jese'nin yerden sert çıkardığı topu kaleci Jensen çeldi. Havalanan top, Sowe'nin kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2.

                GRUPLAR BELLİ OLUYOR
                A                 Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup kura çekimi, bugün yapılacak. Almanya'nın Frankfurt kentindeki organizasyon TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.

                SOL ELİ BAŞARI GETİRDİ
                Fenerbahçeli masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz sağ eliyle kullandığı turnuvalarda yenilgiden kurtulamadı. Bir tavsiye üzerine sol elini kullanmaya başlayan Yılmaz turnuvalarda dereceler yaptı.

                KİCK BOKS'TA GURUR
                İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplam 49 madalya kazandı.

                HEDEF FARKLI GALİBİYET
                Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe bu akşam 9. hafta mücadelesinde Karagümrük ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı süren Joshua King, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş yok. Fener'in hedefi, Karagümrük önünde bol gollü galibiyet.

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                Haberler Spor Ampute Futbol Milli Takımı 2022 Dünya Kupası’nın finalinde Angola ile karşılaşacak
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