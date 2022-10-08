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    Yurtta pres cihanda pres! Fenerbahçe, yaptığı presle rakibine sahayı dar ediyor

    Fenerbahçe taraftarı, Larnaca maçında, “Yurtta pres cihanda pres” pankartını asarken takım da bu pankartın hakkını veriyor. Crespo ve İsmail ise istatistikleriyle büyülüyor.

    Yurtta pres cihanda pres!
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    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını Kadıköy'de 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkartan ve averajla grup liderliğini ele geçiren Fenerbahçe'nin futbol anlayışı Sarı-Lacivertli taraftarları adeta mest etmiş durumda.



    Ülker Stadyumu'nun tribünlerine "Yurtta pres cihanda pres" pankartını asan Sarı- Lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'un oyun sistemine de gönderme yaptılar. Fenerli futbolcular da sahada bu pankartın hakkını fazlasıyla verdiler.



    Fenerbahçe, Larnaca önünde yüzde 81 oranında başarılı pres yaparken Crespo ve İsmail istatistikleriyle adeta büyüledi. Miguel Crespo ve İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin sahanın her yerinde uyguladığı baskılı preste en kilit iki oyuncu oldu.



        Crespo 8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 6 top çaldı, 5 de top uzaklaştırdı. Bunun yanında 51 pasın 50'sinde isabet sağladı.



        İsmail Yüksek ise 11 ile en çok ikili mücadele kazanan oyuncu, 87 kezle de sahanın en fazla topla buluşan oyuncusu oldu. İsmail Yüksek takımın yüksek pres gücü sayesinde 10 kez de sahipsiz top kazandı.

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        Haberler Spor Yurtta pres cihanda pres! Fenerbahçe, yaptığı presle rakibine sahayı dar ediyor
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