Yurtta pres cihanda pres! Fenerbahçe, yaptığı presle rakibine sahayı dar ediyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını Kadıköy'de 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkartan ve averajla grup liderliğini ele geçiren Fenerbahçe'nin futbol anlayışı Sarı-Lacivertli taraftarları adeta mest etmiş durumda.
Ülker Stadyumu'nun tribünlerine "Yurtta pres cihanda pres" pankartını asan Sarı- Lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'un oyun sistemine de gönderme yaptılar. Fenerli futbolcular da sahada bu pankartın hakkını fazlasıyla verdiler.
Fenerbahçe, Larnaca önünde yüzde 81 oranında başarılı pres yaparken Crespo ve İsmail istatistikleriyle adeta büyüledi. Miguel Crespo ve İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin sahanın her yerinde uyguladığı baskılı preste en kilit iki oyuncu oldu.