Yurtta pres cihanda pres! Fenerbahçe, yaptığı presle rakibine sahayı dar ediyor





İsmail Yüksek ise 11 ile en çok ikili mücadele kazanan oyuncu, 87 kezle de sahanın en fazla topla buluşan oyuncusu oldu. İsmail Yüksek takımın yüksek pres gücü sayesinde 10 kez de sahipsiz top kazandı.

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