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    • Spor
    • 08.10.2022 18:18
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    • 08.10.2022 18:18
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    CANLI | Antalyaspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor, son oynadığı Adana Demirspor maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıltmıştı. Konyaspor ise evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmişti. Antalyaspor - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    CANLI | Antalyaspor - Konyaspor

    Antalyaspor ve Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında, Antalya'da karşı karşıya geliyor.

    Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER
    ANTALYASPOR - Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray (C), Ndao, Ufuk, Ömer, Luyindama, Sinan

    KONYASPOR - Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

    ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Antalyaspor - Konyaspor maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Antalyaspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle
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