CANLI | Antalyaspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Antalyaspor ve Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında, Antalya'da karşı karşıya geliyor.
Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
ANTALYASPOR - Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray (C), Ndao, Ufuk, Ömer, Luyindama, Sinan
KONYASPOR - Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Muhammet
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Konyaspor maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.