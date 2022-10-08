A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye 3-1 yenildi l Spor haberleri

ADANA İLE BANDIRMA YENİŞEMEDİ

Spor Toto1. Lig 8. hafta maçında Adanaspor sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 47. dakikada Kerim Avcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 6 dakika sonra Hakan Yeşil'in penaltıdan kaydettiği gol ile cevap verdi. Kalan bölümde gol sesi çıkadı ve mücadele 1-1 sona erdi.







KEREM VE YUNUS'A GÜVENİYORUZ!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Son maçtan sonra Kerem ve Yunus'a eleştiri oldu. Biz onlara güveniyoruz. Çok maç oynadılar, ve az tatil yaptılar. Onlara çok fazla destek olacağız. Galatasaray için önemli oyuncular. Hem taraftarlarımızın hem de bizim destek vermemiz gerekiyor. Galatasaray'ın Kerem ve Yunus üzerinden karıştırılmaya çalışıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Form düşüklüğü olan ve istenileni veremeyen oyuncular olabilir ancak onlara destek olmalıyız" dedi. Buruk, Icardi'ye destek çıkarken, "8+3 yabancı-yerli kuralı ile ilgili iyi konuşan fazla kişi görmedim. Böyle bir kural çıkartıldı. Yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz, herkes dile getiriyor. Seyirci mutsuz." diye konuştu.

Mata'dan büyük destek