A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye 3-1 yenildi l Spor haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası 2. Tur F Grubu 3. maçında ABD'ye 3-1 yenildi. İlk seti 25-22 kaybeden Filenin sultanları ikinci seti 25-21 alarak skoru 1-1 yaptı. 3. seti 25-20 kazanan ABD, 4. seti de 25-22 alarak maçı 3-1 kazandı. Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 6 maçı kazanan Türkiye'nin bu serisi de alınan yenilgi ile son buldu. Çeyrek finali garantileyen milliler grupta 3. sırada bulunuyor. Sultanlar gruptaki son maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Saat 18.30'daki maç TRT Spor'dan yayınlanacak.
GOMEZ ÖZÜR DİLEDİ
Monaco maçında kırmızı kart gören Maxi Gomez, büyük bir üzüntü yaşarken, "Kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum" dedi. Maçın ardından soyunma odasında önce tüm takım arkadaşlarından ardından ise teknik ekipten özür diledi. Gomez, yaptığı açıklamada "Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Ayrıca, asla rakibime vurmak gibi bir niyetimin olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.
ABDÜLKADİR İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Kayserispor maçından sonra Monaco maçında da beklentileri karşılayamayan Abdülkadir Ömür için teknik heyet devreye giriyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, oyununda dalgalanmalar olan genç yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.