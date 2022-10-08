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    A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye 3-1 yenildi l Spor haberleri

    Çeyrek finali garantileyen Türkiye 2. Tur F Grubu üçüncü maçında ABD’ye 3-1 mağlup oldu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 8 Ekim TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Sultanlar ABD’ye takıldı

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası 2. Tur F Grubu 3. maçında ABD'ye 3-1 yenildi. İlk seti 25-22 kaybeden Filenin sultanları ikinci seti 25-21 alarak skoru 1-1 yaptı. 3. seti 25-20 kazanan ABD, 4. seti de 25-22 alarak maçı 3-1 kazandı. Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 6 maçı kazanan Türkiye'nin bu serisi de alınan yenilgi ile son buldu. Çeyrek finali garantileyen milliler grupta 3. sırada bulunuyor. Sultanlar gruptaki son maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Saat 18.30'daki maç TRT Spor'dan yayınlanacak.



    GOMEZ ÖZÜR DİLEDİ
    Monaco maçında kırmızı kart gören Maxi Gomez, büyük bir üzüntü yaşarken, "Kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum" dedi. Maçın ardından soyunma odasında önce tüm takım arkadaşlarından ardından ise teknik ekipten özür diledi. Gomez, yaptığı açıklamada "Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Ayrıca, asla rakibime vurmak gibi bir niyetimin olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.



    ABDÜLKADİR İLE ÖZEL GÖRÜŞME
    Kayserispor maçından sonra Monaco maçında da beklentileri karşılayamayan Abdülkadir Ömür için teknik heyet devreye giriyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, oyununda dalgalanmalar olan genç yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.



        ANTEP'TE KAZANAN ÇIKMADI
        Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım Assombalonga'nın 60. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 69'da Markovic'in attığı golle eşitliği yakaladı. Önce ofsayt kararı verilen pozisyon VAR'ın devreye girmesi ile gol değeri kazandı. Gaziantep'te 78. dakikada Ertuğrul kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra galibiyet golü için ataklar yapan konuk takım bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve maç bu sonuçla sona erdi.



        ANADOLU EFES FARKLI BAŞLADI
        Anadolu Efes EuroLeague ilk hafta maçında karşılaştığı Kızılyıldız'ı 72-59 yendi. İlk çeyreği 17-14 önde geçen Efes, soyunma odasına da 35-34 üstün gitti. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Lacivert-Beyazlılar son 10 dakikaya 56-50 önde girdi. Son çeyrekte de baskın oynayan Efes maçı 72-59 kazandı. Efes'te Will Clyburn 19 sayı üretti.

        ADANA İLE BANDIRMA YENİŞEMEDİ
        Spor Toto1. Lig 8. hafta maçında Adanaspor sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 47. dakikada Kerim Avcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 6 dakika sonra Hakan Yeşil'in penaltıdan kaydettiği gol ile cevap verdi. Kalan bölümde gol sesi çıkadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



        KEREM VE YUNUS'A GÜVENİYORUZ!
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Son maçtan sonra Kerem ve Yunus'a eleştiri oldu. Biz onlara güveniyoruz. Çok maç oynadılar, ve az tatil yaptılar. Onlara çok fazla destek olacağız. Galatasaray için önemli oyuncular. Hem taraftarlarımızın hem de bizim destek vermemiz gerekiyor. Galatasaray'ın Kerem ve Yunus üzerinden karıştırılmaya çalışıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Form düşüklüğü olan ve istenileni veremeyen oyuncular olabilir ancak onlara destek olmalıyız" dedi. Buruk, Icardi'ye destek çıkarken, "8+3 yabancı-yerli kuralı ile ilgili iyi konuşan fazla kişi görmedim. Böyle bir kural çıkartıldı. Yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz, herkes dile getiriyor. Seyirci mutsuz." diye konuştu.
        Mata'dan büyük destek



            MATA'DAN BÜYÜK DESTEK
            Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, antrenmanlarda genç futbolculara adeta bir öğretmen gibi yaklaşıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın tecrübeli futbolcusu, genç oyuncularla yakından ilgilenerek sorunlarını çözüyor... İspanyol yıldız, birikimlerini genç oyunculara aktarıyor ve saha içinde durmaları gereken yerleri gösteriyor. Bu sezon Süper Lig'de 33 dakika görev yapan yıldız futbolcunun Kayserispor maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



            KEREM İDMANA ÇIKMADI
            Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçecek Galatasaray, 10. haftada 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi. Günü tedaviyle geçiren Kerem, antrenmana katılmadı. Milli oyuncunun grip olduğu ve bu yüzden idmana çıkmadığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un idman öncesinde öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

            MONTERO'YA ELCHE KANCASI
            Bu sezon sol stoper Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan transferleri sonrası forma bulmakta zorlanan Francisco Montero'nun ülkesine dönmek istediği kaydedildi. İspanyol stoper, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla sadece 45 dakika sahada kaldı. Montero hakkında ülkesinden dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. 23 yaşındaki oyuncunun İspanya'ya dönmek istediği kaydedildi. Genç savunmacıyla İspanya La Liga ekiplerinden Elche'nin ilgilendiği belirtildi. Bu sezon Alanyaspor maçında 45 dakika sahada kalan ve diğer maçlarda süre alamayan İspanyol stoperin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Beşiktaş kariyerinde 43 maça çıktı. 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Kara Kartal, genç stoper için 2021 yılında İspanyol devi Atletico Madrid'e 750 bin Euro bonservis ödemesi yaptı.

            KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR!
            Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Siyah- Beyazlılar'da sakatlığı nedeniyle Salih Uçan forma giyemeyecek. Beşiktaş son 3 lig maçında galip gelemedi.

            ROTA ANTALYA
            Beşiktaş kasım ayında başlayacak Dünya Kupası molasında Antalya'da kamp yapmayı planlıyor. Araya kadar olan maçlarını kayıpsız atlatmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, eksiklerini devre arası kampı gibi geçecek olan Dünya Kupası arasında tamamlayacak.



            SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
            Süper Lig'de bugün Giresunspor- Beşiktaş maçı dışında 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.30'da İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Saat 17.00'de ise Antalyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Bu maçın hakemi ise Mert Güzenge. Karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

                KADIN BASKETBOLUNDA 43. SEZON BAŞLIYOR
                Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 43. sezon, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'de Fenerbahçe, 16 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti. Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



                MANİSA BEŞİKTAŞ'I PAKO CRUZ'LA GEÇTİ
                Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2.hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediye Beşiktaş'ı 73-66 yendi. Manisa'da Cruz 17 sayı üretti. Ligde bugün 13.00'te Galatasaray Karşıyaka'yı konuk edecek. Saat 15.30'da ise Konyaspor Tofaş'ı ağırlayacak. Saat 18.00'de Bursaspor Türk Telokom ile kozlarını paylaşacak.

                BALIKESİRSPOR'UN YENİ HOCASI BALCIOĞLU
                TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona başladığı teknik direktör Muhammet Yılmaz ile yollar ayrıldıktan sonra teknik sorumlu Yunus İçöz ile yola devam eden Balıkesirspor kulübünden yapılan açıklamada teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Balıkesirspor, bu hafta deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak.



                İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NA KYLE WALKER ŞOKU
                Premier Lig'de pazar günü oynanan derbi maçta sakatlanan Manchester City oyuncusu Kyle Walker'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Walker Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Savunmada Harry Maguire ısrarı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Southgate'in Dünya Kupası'nda Walker'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyordu.



                ARDA'YA DAKİKA 6 YETTİ
                UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik yolunda hataya izin vermedi. Sarı-lacivertliler'de Arda Güler'e bu maçta taraftarı büyülemek için birkaç dakika yetti. 17 yaşındaki futbolcu, 88. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna dahil oldu. Ceza sahası çevresinde ve içinde her topla buluştuğunda tehlike yaratan Arda Güler'in performansı Fenerbahçe taraftarlarının yüzünü güldürdü.



                    HAZIR OL MİHA!
                    Fenerbahçe'de Arao'nun sakatlığının olması İsmail Yüksek ile Miguel Crespo'nun da Avrupa maçı yorgunu olması nedeniyle Jorge Jesus sıkıntıya düştü. Portekizli teknik adamın yarınki Karagümrük maçında Miha Zajc'ı 11'de ya da en azından 2. yarıda oyuna sürmesinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Bir diğer alternatif ise orta sahada Arda Güler'e şans verilmesi.



                    FENER ARA VERMEDİ
                    Süper Lig'de pazar gecesi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda Larnaca maçında 11'de başlayan oyuncular yenileme çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. F.Bahçe'de tedavileri devam eden Peres, King, Mert Hakan ve Arao antrenmanda yer almadı.



                    190 MİLYON LİRA KASADA
                    Avrupa Ligi'nde 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe kazanacağı para ödülünü 10 milyon Euro'nun (Yaklaşık 180 milyon lira) üzerine taşıdı. Sarı-Lacivertliler katılım bedeli olarak 3,63 milyon Euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon Euro'yu hanesine yazdırdı. Katsayı klasmanında 11. olan Fener 2 milyon 904 bin Euro'luk gelir elde etti. Sarı-Lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de 2,5 milyon Euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında an itibarıyla kazanç 10,5 milyon Euro'ya ulaşmış durumda.

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