Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün operasyonu! Galatasaray yönetimi performansları düşen iki yıldız için harekete geçiyor

Galatasaray Yönetimi, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için harekete geçiyor... İki oyuncunun maaşının düzeltilmesi için görüşmeler yapılacak. Sarı-Kırmızılılar'ın iki genç yıldızı sezon başından beri ortaya koydukları kötü futbolla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Galatasaray taraftarları iki oyuncuyu performanslarından dolayı yerden yere vurdu. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncularından Yunus Akgün'ün yıllık maaşı 900 bin lira... Kerem Aktürkoğlu ise 10 milyon lira kazanıyor.
12 GÜNLÜK ARADA GÖRÜŞECEKLER
İki oyuncunun da maaşlarının düşük oluşundan şikayetçi oldukları ve bu nedenle sahaya odaklanamadıkları iddia edildi. Galatasaray bu hafta Süper Lig'i bay geçecek. Bu yüzden Galatasaray yönetimi arada iki yıldızın maaşını düzeltmek için girişimde bulunacak.