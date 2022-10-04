Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün operasyonu! Galatasaray yönetimi performansları düşen iki yıldız için harekete geçiyor





Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile özel olarak görüşeceği ve düşüşün nedenlerini araştıracağı belirtildi. Buruk'un iki yıldıza arada moral vereceği öğrenildi. Kerem ligde 2 gol atarken Yunus sadece 1 asist üretti...



Galatasaray, bir sonraki lig maçında 15 Ekim'de Kayserispor ile karşılaşacak.

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