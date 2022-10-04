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    Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün operasyonu! Galatasaray yönetimi performansları düşen iki yıldız için harekete geçiyor

    Cimbom’da sezon başından beri eleştirilen isimlerden olan Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nun maaşlarına zam yapılacak... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Kerem ve Yunus operasyonu

    Galatasaray Yönetimi, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için harekete geçiyor... İki oyuncunun maaşının düzeltilmesi için görüşmeler yapılacak. Sarı-Kırmızılılar'ın iki genç yıldızı sezon başından beri ortaya koydukları kötü futbolla eleştiri oklarının hedefi oldu.



    Galatasaray taraftarları iki oyuncuyu performanslarından dolayı yerden yere vurdu. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncularından Yunus Akgün'ün yıllık maaşı 900 bin lira... Kerem Aktürkoğlu ise 10 milyon lira kazanıyor.



    12 GÜNLÜK ARADA GÖRÜŞECEKLER
    İki oyuncunun da maaşlarının düşük oluşundan şikayetçi oldukları ve bu nedenle sahaya odaklanamadıkları iddia edildi. Galatasaray bu hafta Süper Lig'i bay geçecek. Bu yüzden Galatasaray yönetimi arada iki yıldızın maaşını düzeltmek için girişimde bulunacak.
        Kuruluş Osman
        Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün operasyonu! Galatasaray yönetimi performansları düşen iki yıldız için harekete geçiyor
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