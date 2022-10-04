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    Galatasaray Muslera'yı kaybediyor! Inaki Pena geri dönüyor l Spor haberleri...

    Galatasaray’ın sezon sonunda Fernandro Muslera’yı kaybedeceği ve yerine İspanyol kalecinin geleceği iddia edildi. İşte sizler için yurttam ve dünyadan derlediğimiz 4 Ekim TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Inaki Pena geri dönüyor!

    Süper Lig'de Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Moretto, "Sezon sonunda Muslera'yı 'neredeyse kesin olarak' kaybedecek olan Galatasaray, Inaki Pena'yı as kaleci olarak kadrosuna katmak istiyor" dedi. Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan Moretto'nun bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Muslera'nın takımdan ayrılacağına işaret eden İtalyan ismin bunu 'kesin' olarak nitelendirmesi dikkat çekti. 23 yaşındaki Pena'nın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bilindiği gibi yıldız kaleci, Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi.



    ANAYASA'YA AYKIRI
    G.Saray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, önemli açıklamalarda bulundu. Timur, Yusuf Demir'in durumu ile ilgili gelen soruya, "Yusuf sonuçta Türk. Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Yusuf gibi bir sürü oyuncu var mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil" dedi.

    BAŞKA ÜLKELERDE DE BÖYLE
    Timur, "Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim. Anayasanın 10. maddesine de aykırı... Anayasanın çalışma hakkı maddesine de aykırı" dedi. Erden Timur, "Bizim oyuncularımızdan İtalyan pasaportuna sahip oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor. Başka ülkelerde de böyle" ifadelerini kullandı.



    ICARDİ YARIN İSTANBUL'DA
    Geçtiğimiz cumartesi günü Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Adana Demirspor maçı öncesinde özel hayatındaki sorunlar nedeniyle ülkesine giden Icardi, BAY haftası nedeniyle takıma verilen 3 günlük izni de değerlendirecek. Yarın İstanbul'a dönerek çalışmalara dahil olacak. Arjantinli oyuncunun 10. hafta Kayserispor'la deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alması planlanıyor.



        BOEY VE NELSSON GÖRÜŞME ODASINA
        G.Saray'da son dönemde ortaya koydukları başarılı futbolla adlarından söz ettiren Sacha Boey ve Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim'in iki yıldız ile yeni sözleşme için görüşmelerine başladığı öğrenildi. Danimarkalı stoper Nelsson'un sözleşmesi 2026, Boey'un sözleşmesi ise 2025 yılında bitiyor. Yönetim iki yıldızın maaşında iyileştirme yapacak.



        BERKAN, KAZIMCAN VE BARIŞ'I HAZIRLIYOR
        G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün formsuzluğu nedeniyle diğer yerlileri hazır tutmak istiyor. Okan hoca, Berkan Kutlu, Kazımcan ve Barış Alper'i Kayserispor maçına kadar daha iyi duruma getirmek için uğraşıyor.



        DERBİDE 3 PUAN İSTANBUL'UN
        Süper Lig'de 8.haftanın kapanış maçı Karagümrük ve İstanbulspor arasında oynanan İstanbul derbisine sahne oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı İstanbulspor Rroca ve Topalli'nin golleriyle 2-1 kazandı. Karagümrük 37. dakikada Diagne'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla noktalandı. Konuk ekip 69'da Rroca ve 74'te Topalli'nin golleriyle müthiş bir geri dönüş yaparak maçtan galip ayrıldı.



            4 BÜYÜKLERDE ZİRVE FENER'İN
            İlk 8 haftada 4 büyüklerin hücum verilerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin en önde olduğunu görülüyor. Sarı-Lacivertliler, 7 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı. 1.83 gol beklentisi ile mücadele eden Kanarya, 2.85 gol ortalaması yakaladı. Rakip sahada topla buluşma ortalaması 33 olan Fenerbahçe, maç başına 1.88 net gol kaçırıyor. Jorge Jesus'un öğrencileri bu sezon ikinci kez bir maçta gol atamadı.



            ÜÇLÜDE AZ ATIYOR AZ YİYOR
            Fenerbahçe'nin bu sezon 3'lü savunma ile çıktığı maçlarda gösterdiği performansta ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe, üçlü savunma ile çıktığı 5 maçta 6 gol atarken 4 de gol yedi. Ligin en çok gol atan takımı olan Sarı-Lacivertliler'in 3'lü sistemde daha az gol atıp daha az yediği ortaya çıktı. 3-5-2 sistemi ile çıktığı Konya maçından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, yine 3-5-2 ile çıktığı Kayseri maçını 2-0 kazandı. 3-4-1-2 dizilişiyle oynadığı Avrupa Ligi karşılaşmasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.

            JESUS'UN TERCİHİ...
            Avrupa Ligi'nde bu sefer 3-4-3 sisteminin tercih edildiği maçta Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Son olarak da Beşiktaş derbisinde 3-4-1-2 sistemi ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisinin ardından "Artık çok zor gol yiyen bir takım olduk" sözü dikkate alındığında Fenerbahçe'nin bu sistemi sezonun geri kalan bölümünde fazlasıyla kullanacağı izlenimi ortaya çıktı.



            GUSTAVO HAVA YOLLARI
            Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide 3'lü savunmanın ortasında yer alan Brezilyalı stoper Gustavo Henrique performansıyla alkış topladı. Sezonun ilk maçında Ümraniye karşısındaki performansıyla tepki çeken Brezilyalı stoper sonrasında her maç bir öncekinden daha iyi oynadı. Gustavo Henrique, derbide adeta gölgesine bastığı Weghorst ile çıktığı 7 hava topunun 6'sını kazandı. Beşiktaş'ın Hollandalı santrforu derbide 11 hava topunun sadece 1'ini kazanabildi. Sarı-Lacivertli ekipte Serdar Aziz'in de takıma katılmasıyla stoper bölgesinde ciddi bir rekabetin oluşacağı ve bundan da Fenerbahçe'nin kazançlı çıkacağı öngörülüyor.



                CEHENNEM BİZİ BEKLİYOR
                Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında perşembe gecesi konuk edeceği Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'nın basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dimitriou, "Tarihi bir maç olacak. Kadıköy'de bizi cehennem bekliyor. Oraya gidip Fenerbahçe'nin gözünün içine bakacağız ve alabileceğimiz en iyi sonucu almaya bakacağız. Her puan bizim için değerli. İstanbul'da tarih yazmak istiyoruz" dedi.

                LEMOS DİRENİYOR
                Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı oyuncu yıllık maaşının tamamını almadan ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi ise şimdiye kadar olan alacakları ve bonservisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor. Ancak tek taraflı feshin sorun çıkarması ve FIFA ile karşı karşıya kalınmaması açısından bu hamle bekletiliyor. Uruguaylı stoper, kadroda yer almamasına rağmen şu anda takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Lemos'un ocak ayında bir başka takıma kiralanması ya da satılması söz konusu.



                DERBİ İZLEYENLERİ UYUTTU!
                Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalırken başta Portekiz olmak üzere Avrupa basını da bu dev maça geniş yer ayırdı. Yapılan yorumlarda derbide ortaya konan futbolun beklentileri karşılayamadığı vurgulandı. Alman Liga Blatt "0-0! Beşiktaş ve Fenerbahçe, sıkıcı bir derbi yaptı" ifadesini kullanırken, Fransız So Foot "Beşiktaş ve Fenerbahçe, taraftarı uyuttu" başlığını kullandı. Portekiz'in Desporto gazetesi ise "Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, Beşiktaş'la deplasmanda berabere kaldı", yine Portekiz gazetesi Abola da "Jesus'un ilk derbisi, 1995'ten bu yana devam eden bir seriyi sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

                BEŞİKTAŞ'TA ATIBA SEVİNCİ
                Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-Beyazlılar'da Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba, uzun süre sonra antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Derbi maçta 11'de oynayan oyuncular, rejenerasyon ile yetindi. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.



                TAYYİP TALHA YERİNİ GARANTİLEDİ
                Beşiktaş'ın son transferi Tayyip Talha, Fenerbahçe derbisindeki oyunuyla birçok otorite tarafından maçın adamı seçildi. Genç stoper 11'deki yerini sağlama aldı.



                HAMSİK VARSA SORUN YOK
                Süper Lig 'in 8. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yenen Trabzonspor'da tecrübeli futbolcu Marek Hamsik'in yıldızı parlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başında flaş bir şekilde kadroya katılan ve iki yıllık sözleşme imzalanan ve yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Hamsik, bu sezon takımın en önemli silahı konumunda. Trabzonspor tecrübeli oyuncunun ilk 11'de forma giydiği 30 lig karşılaşmasından karşılaşmadan sadece ikisini kaybetti. Trabzonspor söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 9 beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bordo-Mavili takım ayrıca bu sezon Hamsik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, Hamsik'in 11'de başladığı Süper Kupa finalini kazanırken, Avrupa'da Kızılyıldız mağlup edildi, ligde de Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarından üç puan kazanıldı.



                    YUSUF&DJANINY PLANI
                    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanacak olan maç öncesi kadroda bazı değişimlere gidecek. Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ile oynanan maçta forma giyemeyen Djaniny Semedo ile yeni yeni form tutmaya başlayan Yusuf Yazıcı'nın da takımda 11'e monte edilme düşüncesi olduğu ve Avcı'nın antrenmandaki performanslara göre son kararını vereceği belirtildi.



                    HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK
                    Kayseri'de Son dakikalarda gelen galibiyet golünün asistini yapan Maxi Gomez, çok zor bir maç oynadıklarını söyledi. Uruguaylı futbolcu, "Çalışma ve özveri ile geri dönüşü yapabileceğimiz bir maç oldu. Bence takım harika bir iş çıkardı. Takım arkadaşlarıma minnettarım. Evet belki asisti ben yaptım ama takım olarak harika iş çıkardık. Büyük çaba gösterip üç puanı aldık. Taraftarlarımıza da minnettarız, Bizim en güçlü yanımız oldular. Sürekli destek verdiler" dedi.



                    FİLENİN SULTANLARI ALMANYA KARŞISINDA
                    Türkiye 2022 FİVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2.Tur ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanacak maç TSİ ile 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Almanya, ABD, Sırbistan ve Kanada ile F grubunda yer alan Filenin Sultanları grubu ilk 4'te bitirmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

                        FENERBAHÇE HOWARD'I KADROSUNA KATTI
                        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna dahil etti. Sarı- Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla kasım ayının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Rusya ekibi Dinamo Kursk'ta forma giyen Howard, kariyerinde 3 kez WNBA şampiyonluğu yaşadı.



                        MİLLİLER'İN SON 16'DAKİ RAKİBİ MEKSİKA
                        Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Mlli takımın golünü 23. dakikada Kemal Güleş kaydetti. Bu sonuçla Türkiye grubu 7 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Meksika ile eşleşti. Ampute Futbol Milli Takımımız yarın saat 12.00'de Meksika ile karşılaşacak.

                        DARÜŞŞAFAKA BASKET SONUNU GETİREMEDİ
                        Darüşşafaka Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Jaruselam ile karşılaştı. Maçın büyük bölümünü önde götüren temsilcimiz Markel Stark ile son toptan faydalanamadı ve maçtan 69-67 yenik ayrıldı. Öte yandan Türkiye Basketbol Ligi'nde ise Konya Beşiktaş'ı deplasmanda 90-82 mağlup etti.



                        BAŞAKŞEHİRLİ MESUT OPERASYON GEÇİRDİ
                        Sırtında ağrılar olduğunu için ameliyat olacağını duyuran Başakşehir forması giyen Mesut Özil, dün sabah operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, "Ameliyatım iyi geçti. Dualarınız ve mesajlarınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu 3 ay sahalardan uzak kalacak.


                        2 KIRMIZI ÇIKTI ERZURUM SIFTAH YAPTI
                        Spor Toto 1. Lig 7. haftanın kapanış maçında Erzurumspor sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 45+3'te Olanare'den geldi. Konuk ekipte 10. dakikada Leo Schwechlen, 45+6'da ise Gökhan Süzen kırmızı kartla oyundan atıldı. Erzurumspor ikinci yarıda 45 dakika boyunca 9 kişi oynayan rakibine karşı ikinci golü bulamadı ve maç bu sonuçla sona erdi.

                        KİM İÇİN ADA İDDİASI
                        Manchester United Napoli forması giyen Kim Min Jae'yi gündemine aldı. İngiliz basını Kırmızı Şeytanlar'ın Koreli oyuncu için Napoli'ye 50 milyon euro'luk bir teklif yapacağını iddia etti.

                        DİRGEN ŞAMPİYON OLDU
                        Gençler Balkan Şampiyonası Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Duygu Dirgen, Judo +78 kiloda altın madalya kazanarak Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

                        BİÇER DÖNEMİ BİTTİ
                        Eskişehirspor, son zamanlarda aldığı kötü sonuçlardan dolayı sıkça eleştirilen teknik direktörü Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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                        Kuruluş Osman
                        Haberler Spor Galatasaray Muslera'yı kaybediyor! Inaki Pena geri dönüyor l Spor haberleri...
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