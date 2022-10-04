Galatasaray Muslera'yı kaybediyor! Inaki Pena geri dönüyor l Spor haberleri...

LEMOS DİRENİYOR

Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı oyuncu yıllık maaşının tamamını almadan ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi ise şimdiye kadar olan alacakları ve bonservisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor. Ancak tek taraflı feshin sorun çıkarması ve FIFA ile karşı karşıya kalınmaması açısından bu hamle bekletiliyor. Uruguaylı stoper, kadroda yer almamasına rağmen şu anda takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Lemos'un ocak ayında bir başka takıma kiralanması ya da satılması söz konusu.







DERBİ İZLEYENLERİ UYUTTU!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalırken başta Portekiz olmak üzere Avrupa basını da bu dev maça geniş yer ayırdı. Yapılan yorumlarda derbide ortaya konan futbolun beklentileri karşılayamadığı vurgulandı. Alman Liga Blatt "0-0! Beşiktaş ve Fenerbahçe, sıkıcı bir derbi yaptı" ifadesini kullanırken, Fransız So Foot "Beşiktaş ve Fenerbahçe, taraftarı uyuttu" başlığını kullandı. Portekiz'in Desporto gazetesi ise "Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, Beşiktaş'la deplasmanda berabere kaldı", yine Portekiz gazetesi Abola da "Jesus'un ilk derbisi, 1995'ten bu yana devam eden bir seriyi sonlandırdı" ifadelerini kullandı.