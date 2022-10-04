Galatasaray Muslera'yı kaybediyor! Inaki Pena geri dönüyor l Spor haberleri...

Süper Lig'de Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Moretto, "Sezon sonunda Muslera'yı 'neredeyse kesin olarak' kaybedecek olan Galatasaray, Inaki Pena'yı as kaleci olarak kadrosuna katmak istiyor" dedi. Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan Moretto'nun bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Muslera'nın takımdan ayrılacağına işaret eden İtalyan ismin bunu 'kesin' olarak nitelendirmesi dikkat çekti. 23 yaşındaki Pena'nın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bilindiği gibi yıldız kaleci, Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi.
ANAYASA'YA AYKIRI
G.Saray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, önemli açıklamalarda bulundu. Timur, Yusuf Demir'in durumu ile ilgili gelen soruya, "Yusuf sonuçta Türk. Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Yusuf gibi bir sürü oyuncu var mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil" dedi.
BAŞKA ÜLKELERDE DE BÖYLE
Timur, "Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim. Anayasanın 10. maddesine de aykırı... Anayasanın çalışma hakkı maddesine de aykırı" dedi. Erden Timur, "Bizim oyuncularımızdan İtalyan pasaportuna sahip oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor. Başka ülkelerde de böyle" ifadelerini kullandı.
ICARDİ YARIN İSTANBUL'DA
Geçtiğimiz cumartesi günü Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Adana Demirspor maçı öncesinde özel hayatındaki sorunlar nedeniyle ülkesine giden Icardi, BAY haftası nedeniyle takıma verilen 3 günlük izni de değerlendirecek. Yarın İstanbul'a dönerek çalışmalara dahil olacak. Arjantinli oyuncunun 10. hafta Kayserispor'la deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alması planlanıyor.