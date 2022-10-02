Oyunların keyfini çocuklar çıkarıyor! 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda çocuklara yönelik etkinlikler yoğun ilgi gördü

Dünya Etnospor Konfederasyonunca Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda çocuklara yönelik etkinlikler yapılıyor. Özellikle öğrenci grupları ve aileleriyle gelen çocuklar binicilik, okçuluk ve geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.
Çocuk Obası'nın sorumlusu Bilge Tüzel, "Tobit oyunu, fırfır oyuncak yapımı, aşık oyunu, dokuz kumalak, dokuz korgol gibi oyunları oynatıyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarmayı ve geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden "Rafadan Tayfa" karakterlerinin maskotları çocuklara gösteri sundu.