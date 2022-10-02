Oyunların keyfini çocuklar çıkarıyor! 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda çocuklara yönelik etkinlikler yoğun ilgi gördü





Çocuk Obası'nın sorumlusu Bilge Tüzel, "Tobit oyunu, fırfır oyuncak yapımı, aşık oyunu, dokuz kumalak, dokuz korgol gibi oyunları oynatıyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarmayı ve geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.