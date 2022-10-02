Okan Buruk'tan Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalar: Finalde kalitemiz yoktu





HAMLE YAPMAKTA ZORLANIYORUZ...

Buruk şöyle devam etti: "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü. Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz" dedi.

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