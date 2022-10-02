Okan Buruk'tan Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalar: Finalde kalitemiz yoktu

Süper Lig'in 8. haftasında zorlu Adana deplasmanında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sezonun en zor deplasmanlarından birine çıktıklarını söyleyen Buruk, "Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık" dedi.
HAMLE YAPMAKTA ZORLANIYORUZ...
Buruk şöyle devam etti: "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü. Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz" dedi.